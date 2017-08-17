16:18 17 августа

Джозеф Данфорд: Пентагон разрабатывает варианты военного ответа на угрозы КНДР

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся с официальным визитом в КНР, заявил в четверг в беседе с журналистами, что президент США Дональд Трамп дал четкое распоряжение "разработать надежные и эффективные военные варианты" ответа на угрозы со стороны КНДР, и Пентагон "занимается именно этим".

Джозеф Данфорд: Пентагон разрабатывает варианты военного ответа на угрозы КНДР


Как сообщило агентство Associated Press, таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова главного политического стратега Белого дома Стивена Бэннона, который сказал в опубликованном в среду интервью журналу American Prospect, что "никакого военного решения северокорейской ракетной проблемы нет".


Тем не менее Данфорд подчеркнул, что Трамп прямо приказал "нам разрабатывать надежные и эффективные военные варианты, и мы занимаемся именно этим".

По его словам, военный ответ на ракетную угрозу КНДР был бы "ужасающим", однако позволить Пхеньяну разрабатывать средства нанесения ядерного удара по Соединенным Штатам - "невообразимо", передает ТАСС

Использованы фотографии: © EPA/WANG ZHAO
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Комментарии 33

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  1. parusnik Сегодня, 12:55
    Яндексы опять игру со спичками затеяли...
    parusnik
    1. НасРать Сегодня, 12:59
      Цитата: parusnik
      Яндексы опять игру со спичками затеяли...

      О чём Вы ? Риторика для внутреннего потребления.

      .....то президент США Дональд Трамп дал четкое распоряжение "разработать надежные и ...

      Понимаете ? - Трамп дал четкое распоряжение..... good

      США вписывают во внутреннюю политику, весь мир...
      НасРать
      1. Partyzan Сегодня, 13:02
        По его словам, военный ответ на ракетную угрозу КНДР был бы "ужасающим", однако позволить Пхеньяну разрабатывать средства нанесения ядерного удара по Соединенным Штатам - "невообразимо"
        ключевое слово здесь - был бы, но его нет request
        Partyzan
        1. НасРать Сегодня, 13:04
          Цитата: Partyzan
          был бы, но его нет request


          И не будет! bully

          Трамп не ду-рак , так подставиться... laughing
          НасРать
          1. Татьяна Сегодня, 13:04
            parusnik
            Яндексы опять игру со спичками затеяли...

            Да американцы никогда "игру со спичками" не прекращали! Просто иногда они делали это втихую и чужими руками.
            Татьяна
            1. Arzoo Сегодня, 14:29
              Духа не хватит с КНДР воевать. Это им не Ирак и даже не Вьетнам. Кроме МБР есть ещё ракеты средней дальности на твердом топливе, сколько их не известно. Реальная оценка их количества от 20-50 штук. Разворачиваются пару минут, заправлять не нужно. Они в первые минуты войны вылетят в сторону Японии. И 70 подлодок. Есть химическое оружие. И 12000 стволов артиллерии, около 2000-3000 РСЗО. Обезопасить союзников от миллионных потерь у США нет возможности. Томагавки, как у нас тут пишут умники, в первые минуты ничего не дадут. Кучность ПВО такова, что зенитка стоит чуть не на каждом мало-мальском холме. И разветвленная система бункер и ходов, которую 50 лет рыли и бетонировали. Это конец Республике Корея и неминуемые жертвы в Японии. И да, не исключено, что Гуама что-то долетит или доплывет.
              Arzoo
      2. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. x.andvlad Сегодня, 13:06
      В принципе, ни чего сверхъестественного не вижу. Военные ведомства для того и существуют, что бы разрабатывать военные планы.
      Совсем другое дело - как этими планами распорядятся политики. Последнее слово за ними.
      x.andvlad
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
    ...заранее уведомил китайцев, что всё будет по их, мерикатосному, плану... angry
    a.s.zzz888
  3. pvv113 Сегодня, 13:15
    ответа на угрозы со стороны КНДР

    Пока я вижу, что основная угроза миру - это США со своими амбициями
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 13:21
      Все видят , только США не видят. lol
      cniza
      1. Гюйс Сегодня, 13:49
        Просто зеркала такого масштаба нет, а так бы увидели, конечно.... wassat
        Гюйс
        1. pvv113 Сегодня, 16:06
          Вампиры в зеркале не отражаются wink
          pvv113
      2. pvv113 Сегодня, 14:19
        Это как соринка в чужом глазу
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 14:51
          Это даже не бревно , это вагон брёвен.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 15:05
            Который янки все равно не замечают
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 15:09
              Они считают , что все им должны и обязаны жить как они предпишут...достали...
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 15:11
                В общем продолжают претендовать на роль мирового жандарма, и остановить их сможет только хорошая зуботычина
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 15:12
                  Похоже они сами себя "разжалуют". lol
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 15:14
                    Самокритики от них не дождешься, а вот подрубить сук, на котором сидят, это пожалуйста
                    pvv113
                    1. cniza Сегодня, 15:19
                      Пилят со всех сторон и не в одном месте.
                      cniza
                      1. pvv113 Сегодня, 15:25
                        И с высоким КПД laughing
                        pvv113
  4. igorj 51 Сегодня, 13:20
    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся с официальным визитом в КНР, заявил в четверг в беседе с журналистами, что президент США Дональд Трамп дал четкое распоряжение "разработать надежные и эффективные военные варианты" ответа на угрозы со стороны КНДР, и Пентагон "занимается именно этим"

    Американские "Бешеные псы" всё ни как не унимаются.. Пока что в мире одна единственная страна которая угрожает всем подряд и в которой самый невменяемый и неадекватный президент на сегодняшний день. Это Соединённые Штаты.
    igorj 51
    1. ватник Сегодня, 13:49
      А Южная Корея против возможной агрессии США
      Сеул призывает Вашингтон не допустить войны
      ватник
      1. sogdy Сегодня, 14:15
        А шо, Южная Корея уже стала суверенной страной?
        В чем смысл их заявлений?
        sogdy
        1. ватник Сегодня, 14:29
          Цитата: sogdy

          А шо, Южная Корея уже стала суверенной страной?
          В чем смысл их заявлений?

          Нет конечно но даже если их позиция хоть немного поможет поколебать желание США напасть на КНДР то это уже очень хорошо.
          МИД Китая: напряженность на Корейском полуострове подает


          И как говорится вдогонку:
          Трамп похвалил Ким Чен Ына за мудрое решение
          ватник
          1. sogdy Сегодня, 14:37
            Готовность США поколебала проверка боеготовности. Та самая, в Сирии, когда Томагавки не летали.
            В Корее они сидели 5 лет. Думаешь, уже созрели для нового сидения?
            Пока задача всех переругиваний - вывести американскую промышленность из Китая и Кореи обратно в США.
            sogdy
            1. ватник Сегодня, 14:59
              Цитата: sogdy
              В Корее они сидели 5 лет

              В смысле сидели 5 лет?Они там находятся с периода окончания 2МВ.
              Цитата: sogdy
              Пока задача всех переругиваний - вывести американскую промышленность из Китая и Кореи обратно в США.

              В США труд оплачивается значительно дороже значит и продукция будет на выходе дороже чем если бы она была сделана в Китае и ЮК так что особого смысла её нет выводить
              ватник
  5. Гюйс Сегодня, 13:56
    "А всё таки надо ему дать под зад коленом! Надо!" (Из киноф. "Брильянтовая рука".)
    Трамп, такой папаша, трындюлей всем раздает! laughing
    Гюйс
  6. dinba Сегодня, 14:15
    Трамп прямо приказал "нам разрабатывать надежные и эффективные военные варианты, и мы занимаемся именно этим"
    Отрадно конечно слышать, что пентагон занимается своим делом, а не водку в самолётах перевозит.
    dinba
    1. sogdy Сегодня, 14:17
      Цитата: dinba
      пентагон занимается своим делом, а не водку в самолётах перевозит.

      А шо, с наркоты уже до самогона скатились?
      sogdy
      1. dinba Сегодня, 14:26
        с наркоты уже до самогона скатились
        Откуда мне знать? А у вас есть такие известия? Они далеки от правды. потрудитесь уточнить, а без труда и гудок не грянет.
        dinba
        1. sogdy Сегодня, 14:39
          Таки Ваше утверждение, я не при делах.
          sogdy
    2. igorj 51 Сегодня, 15:45
      Отрадно конечно слышать, что пентагон занимается своим делом,

      Пентагон хорошо умеет заниматься только одним делом, выколачиванием зелёных бумажек с портретами президентов из Конгресса... И больше ни чем. Всё остальное чем бы он не занимался, везде облажается..
      igorj 51
      1. dinba Сегодня, 15:51
        Всё остальное чем бы он не занимался, везде облажается
        Имеете право на мнение, Ирак, Югославия и Ливия аплодируют вам сидя.
        dinba
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