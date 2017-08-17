16:18 17 августа

«Уралвагонзавод» покажет на «Армии-2017» более 40 перспективных изделий

Корпорация «Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2017» более 4-х десятков своих перспективных изделий, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.



УВЗ на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" продемонстрирует более 40 перспективных изделий, в том числе 8 образцов военной техники,
говорится в релизе.


Сообщается, что в ограниченно-открытом доступе будет показан танк Т-14 «Армата».

«Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Ряд изделий будет представлен в закрытом показе – только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике», – рассказали в корпорации.

По данным пресс-службы, к показу запланирован также боевой модуль последнего поколения – БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин.

«Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун"», – добавили в УВЗ.

Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 сентября в подмосковной Кубинке.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 14:57
    модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ

    san4es
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:13
      Цитата: san4es
      модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ

      Это на минутку,один из лучших вездеходов в мире. Дайте две))
      НЕКСУС
    2. Самаритянин Сегодня, 15:34
      СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ УВЗ ДО 2025 ГОДА ПРИНЯТА ЕДИНОГЛАСНО

      Утвержденная стратегия основывается на нескольких ключевых направлениях развития: совершенствование системы управления; рост объемов продаж; лидерство по инновациям в отраслях военного и транспортного машиностроения с долей инновационной продукции в выручке не менее 75%; организация партнерства в НИОКР, производстве, сбыте по действующим и новым бизнес-направлениям; повышение операционной эффективности; рост производительности труда до уровня лучших российских практик.
      Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа: с 2017 по 2018 гг., с 2019 по 2021 гг., с 2022 по 2025 гг. и позволит достичь к 2025 году выручки в размере около 300 млрд. руб., при рентабельности по EBITDA в 19,7% и чистой прибыли в 24,5 млрд. руб.
      Кликабельно:

      Самаритянин
      1. san4es Сегодня, 16:01
        Цитата: Самаритянин
        ...Реализация стратегии будет осуществляться в три этапа: с 2017 по 2018 гг., с 2019 по 2021 гг., с 2022 по 2025 гг.

        ...Первый этап пошёл
        san4es
    3. Самаритянин Сегодня, 15:46
      Цитата: san4es
      модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ

      А сколько ещё гражданского!!!


      Самаритянин
      1. san4es Сегодня, 15:56
        ...Камуфлированный паровозик ещё bully
        san4es
  2. san4es Сегодня, 14:59
    танк Т-14 «Армата»

    ...с некоторых ракурсов Т-34 напоминает
    san4es
  3. Арон Заави Сегодня, 15:05
    "АРМАТА" это интересно.
    Арон Заави
Картина дня