«Уралвагонзавод» покажет на «Армии-2017» более 40 перспективных изделий
Корпорация «Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2017» более 4-х десятков своих перспективных изделий, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы компании.
Сообщается, что в ограниченно-открытом доступе будет показан танк Т-14 «Армата».
«Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Ряд изделий будет представлен в закрытом показе – только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике», – рассказали в корпорации.
По данным пресс-службы, к показу запланирован также боевой модуль последнего поколения – БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин.
«Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун"», – добавили в УВЗ.
Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 сентября в подмосковной Кубинке.
УВЗ на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" продемонстрирует более 40 перспективных изделий, в том числе 8 образцов военной техники,говорится в релизе.
Сообщается, что в ограниченно-открытом доступе будет показан танк Т-14 «Армата».
«Еще одним натурным образцом станет модернизированный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ производства МК "Витязь". Ряд изделий будет представлен в закрытом показе – только для военных специалистов. БМПТ, танки Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У, Т-90А продемонстрируют свои возможности в динамике», – рассказали в корпорации.
По данным пресс-службы, к показу запланирован также боевой модуль последнего поколения – БМ03, который представят в составе нескольких боевых машин.
«Сейчас он проходит государственные испытания и в конце 2017 года должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун"», – добавили в УВЗ.
Форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 сентября в подмосковной Кубинке.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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