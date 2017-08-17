16:19 17 августа

Китай презентовал систему активной защиты для бронетехники

Как сообщает портал sina.com.cn, крупнейшая оборонная компания Китая North Industries Corporation (Norinco) провела презентацию своей новой разработки – системы активной защиты для бронетехники, передает "Warspot".

Система получила название GL-5 и во время презентации была установлена на танк VT4, также известный как MBT3000. Новую систему показали в рамках выставки Armor & Anti-armor, которую корпорация Norinco проводит для иностранных заказчиков.




В ходе демонстрации система GL-5 осуществила перехват противотанковой ракеты, летевшей в сторону танка. Как сообщают разработчики, GL-5 состоит из четырех пусковых установок, обеспечивающих круговую защиту, каждая из которых содержит 3 снаряда. Радиолокационная станция системы отслеживает объекты в радиусе 100 м. Если объект летит в сторону танка, система выстреливает ему навстречу два снаряда, которые уничтожают его воздушным подрывом.

Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14. Первая система под названием «Дрозд» в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию так и не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, а теперь и в Китае.


Использованы фотографии: http://www.sina.com.cn/
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Комментарии 16

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:04
    Китайцы если начнут производить,то уж свою армию обородуют по полной. Есть у них эта хорошая черта.
    Арон Заави
    1. Partyzan Сегодня, 15:10
      своя рубашка ближе к телу, а что в мире будет, это загадка, так что надо быть готовым ко всему, жа и своя система по любому дешевле hi
      Partyzan
    2. Одиссей Сегодня, 15:26
      Цитата: Арон Заави
      Китайцы если начнут производить,то уж свою армию обородуют по полной.

      Вовсе не факт.Перевооружение сухопутных войск для них не приоритет. Например,почти половина танкового парка это модернизированные Т-54.
      На суше им противников нет,так что ,скорее всего,это разработка,прежде всего,для экспорта.
      Но вот если возникнет необходимость они,кончено,быстро смогут перевооружиться.Производственные мощности позволяют.
      Одиссей
  2. просто экспл Сегодня, 15:06
    блин , как бы я хотел что бы КАЗ оставались только у нас и у Израиля (а еще лучше только у нас) .
    хотя есть надежда что китайская КАЗ будет работать только про ПТУР и РПГ , а не как Афганит и по БОПСам тоже .
    просто экспл
    1. новичок Сегодня, 15:12
      нам бы ареной защитить наш танковый парк.
      новичок
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:16
      просто экспл
      блин , как бы я хотел что бы КАЗ оставались только у нас и у Израиля (а еще лучше только у нас) .
      хотя есть надежда что китайская КАЗ будет работать только про ПТУР и РПГ , а не как Афганит и по БОПСам тоже .
      Да вы батенька паникёр как я посмотрю! Вы что с китайцами танками только если что воевать собрались? Лупанём всеми "Булавой" одним "Борей". КАЗ нужен только в локальных войнах.В серьёзной зарубе КАЗы как мёртвому припарка.
      Наблюдатель2014
      1. Арон Заави Сегодня, 15:18
        Цитата: Наблюдатель2014
        КАЗ нужен только в локальных войнах.В серьёзной зарубе КАЗы как мёртвому припарка.

        Но согласитесь, что большинство современных войн именно локальные.
        Арон Заави
        1. новичок Сегодня, 15:23
          в любом случае, защитить танк это святое. некоторые говорят дорого (около 10/15 процентов от стоимости танка). видимо не считаясь с жизнями трёх человек экипажа, плюс потеря самого танка, это видимо нормальео.
          новичок
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:25
          Арон Заави
          Но согласитесь, что большинство современных войн именно локальные.
          Товарищ Арон Заави.Да ,соглашусь с вами.Вы китайцев давно наблюдали в победителях и участниках локальных войн? Лично я нет.Тем более чтобы Китай где нибудь победил.Я,много раз говорил что Китай без военных побед супердержавой не будет никогда.На стиль обезьяны на дереве в Сирии намекаю feel А так это всё китайская туфталогия.
          Наблюдатель2014
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:06
            Цитата: Наблюдатель2014
            На стиль обезьяны на дереве в Сирии намекаю

            Уж лучше быть сытой, здоровой и богатой обезьяной, чем лезть во всякую Ж. Было бы выгодно воевать в Сирии они бы уже давно там были! Но если уж нам(РФ) это неособо выгодно, то Китаю эта Сирия вообще до лампочки.
            ProkletyiPirat
      2. dauria Сегодня, 15:28
        Лупанём всеми "Булавой" одним "Борей"


        Странно, а вот нас учили, что "лупанём булавой" - это только начало войны, а не конец. Потом ещё долбить и долбить, в том числе и танковым прорывом фронта прямо через центр своего же ядерного удара с выходом на незараженную сторону, пока не очухались и резерв не подтянули request .Дураки небось были, енти советские стратеги , оперативщики и тактики.
        dauria
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:33
          dauria
          Странно, а вот нас учили, что "лупанём булавой" - это только начало войны, а не конец. Потом ещё долбить и долбить,
          С ума сойти !Вас там что планету годзил штурмовать учили? wassat Почти 100 боеголовок ! Высыпать из одного"Борей"Да что вас штурмовать учили Юпитер? laughing
          Наблюдатель2014
    3. igorj 51 Сегодня, 15:20
      а не как Афганит и по БОПСам тоже .

      А ваша "Афганит" хотя бы по чему нибудь вообще ещё работала..? Тем более в реальной боевой обстановке в отличие от той же израиьской "Трофи"..?
      igorj 51
      1. новичок Сегодня, 15:25
        афганит будет работать на платформах армата.
        новичок
      2. Самаритянин Сегодня, 15:32
        Цитата: igorj 51
        а не как Афганит и по БОПСам тоже .

        А ваша "Афганит" хотя бы по чему нибудь вообще ещё работала..? Тем более в реальной боевой обстановке в отличие от той же израиьской "Трофи"..?

        Чья бы корова мычала...
        Самаритянин
  3. voyaka uh Сегодня, 15:20
    "GL-5 состоит из четырех пусковых установок, обеспечивающих круговую защиту,
    каждая из которых содержит 3 снаряда. "///

    У Трофи немного другая компоновка: 4 радара по краям башни и 2 пусковые установки
    по бокам башни.
    Что лучше - спорно.
    voyaka uh
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