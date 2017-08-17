Китай презентовал систему активной защиты для бронетехники
Как сообщает портал sina.com.cn, крупнейшая оборонная компания Китая North Industries Corporation (Norinco) провела презентацию своей новой разработки – системы активной защиты для бронетехники, передает "Warspot".
Система получила название GL-5 и во время презентации была установлена на танк VT4, также известный как MBT3000. Новую систему показали в рамках выставки Armor & Anti-armor, которую корпорация Norinco проводит для иностранных заказчиков.
В ходе демонстрации система GL-5 осуществила перехват противотанковой ракеты, летевшей в сторону танка. Как сообщают разработчики, GL-5 состоит из четырех пусковых установок, обеспечивающих круговую защиту, каждая из которых содержит 3 снаряда. Радиолокационная станция системы отслеживает объекты в радиусе 100 м. Если объект летит в сторону танка, система выстреливает ему навстречу два снаряда, которые уничтожают его воздушным подрывом.
Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14. Первая система под названием «Дрозд» в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию так и не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, а теперь и в Китае.
Система получила название GL-5 и во время презентации была установлена на танк VT4, также известный как MBT3000. Новую систему показали в рамках выставки Armor & Anti-armor, которую корпорация Norinco проводит для иностранных заказчиков.
В ходе демонстрации система GL-5 осуществила перехват противотанковой ракеты, летевшей в сторону танка. Как сообщают разработчики, GL-5 состоит из четырех пусковых установок, обеспечивающих круговую защиту, каждая из которых содержит 3 снаряда. Радиолокационная станция системы отслеживает объекты в радиусе 100 м. Если объект летит в сторону танка, система выстреливает ему навстречу два снаряда, которые уничтожают его воздушным подрывом.
Первые системы активной защиты танков были разработаны в 1950–60-е годы в СССР в Центральном конструкторском бюро №14. Первая система под названием «Дрозд» в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию так и не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, а теперь и в Китае.
Использованы фотографии: http://www.sina.com.cn/
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