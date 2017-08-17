Ка-52 и Ми-8 АМТШ нанесли в Приморье удар по базе условного противника
Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, нанесли ракетный удар по базе условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Отмечается, что «в ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств».
«По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения», – говорится в релизе.
Всего к тренировке было привлечено около 20 экипажей.
Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малых высотах, используя рельеф местности.
Сообщается, что «учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения».
Кроме того, были отработаны элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара «противника».
Отмечается, что «в ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств».
«По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения», – говорится в релизе.
Всего к тренировке было привлечено около 20 экипажей.
Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малых высотах, используя рельеф местности.
Сообщается, что «учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения».
Кроме того, были отработаны элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара «противника».
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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