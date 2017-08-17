16:18 17 августа

Ка-52 и Ми-8 АМТШ нанесли в Приморье удар по базе условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации, дислоцированного в поселке Черниговка Приморского края, нанесли ракетный удар по базе условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Ка-52 и Ми-8 АМТШ нанесли в Приморье удар по базе условного противника


Отмечается, что «в ходе полетов летчики совершали различные по сложности маневры с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств».


«По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, выполнили поиск и классификацию целей и провели практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения», – говорится в релизе.

Всего к тренировке было привлечено около 20 экипажей.

Сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малых высотах, используя рельеф местности.

Сообщается, что «учебно-боевые задачи выполнялись также в ночное время с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения».

Кроме того, были отработаны элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара «противника».

Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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Комментарии 9

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  1. Olegater Сегодня, 15:13
    Интересно условный противник был англоговорящий - это я говорю о видеосюжете о русскоговорящих статистах, которую показали недавно тренировка геноцида русского народа новыми фашистами.Вот и хочется увидеть обратку.
    Olegater
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:19
    Черниговка!Молодца,ребята.Срочную там служил в 80-х.
    ВЕРЕСК
    1. ватник Сегодня, 15:24
      А не подскажите специалисты что это за модификация Ми-8\17 в Китае с "шариком" в носовой части наша или китайцы сами смастерили?
      ватник
      1. поневолебрат Сегодня, 15:42
        Интересная вещь. На этом фото впервые вижу. На Ми8-АМТШ в более эстетичном наплыве стоит РЛС. Тут судя по всему плюс к РЛС еще и оптика собсно "в шарике". Аналогично Ми-28, там похожая компоновка.
        поневолебрат
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:46
        Китайская версия МИ-171 АМТШ со своим радаром и другим оборудованием.Как и подвесным.Обратите внимание на подвески.Это они борт состряпали.Дёшево и сердито.
        ВЕРЕСК
        1. ватник Сегодня, 15:55
          Цитата: поневолебрат
          Аналогично Ми-28, там похожая компоновка.

          Цитата: ВЕРЕСК
          Китайская версия МИ-171 АМТШ со своим радаром и другим оборудованием.Как и подвесным.

          Может просто что то специфическое специально сделанное для испытания ракет для вертолётов?
          ватник
        2. Anarchist Сегодня, 15:56
          Так, что, китайцы опять впереди планеты всей?
          Anarchist
    2. Грица Сегодня, 16:06
      Черниговка!Молодца,ребята.Срочную там служил в 80-х.
      А я живу рядом. И частенько наблюдаю Аллигаторов.
      Грица
  3. Tusv Сегодня, 15:53
    с целью ухода от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств».

    Фиг вам. Как бы не глушили, но естественное поведение пепелаца ни кто не отменял. Сбивается на раз. Ну сбивали мы омериканские дряндулеты на играх, когда их только проектировавали
    Tusv
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