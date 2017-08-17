Войска ЮВО проведут масштабную тренировку
Военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Волгоградской области, примут участие в командно-штабной тренировке (КШТ), проводимой под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщает пресс-служба Южного округа.
«Основная цель тренировки – совершенствование практических навыков командиров и начальников, слаженности органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности, организации управления и взаимодействия при выполнении боевых задач», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе КШТ военнослужащие отработают вопросы управления подразделениями с применением новейших систем связи и автоматизации, уточнят алгоритмы действий должностных лиц соединений и воинских частей».
Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск – осуществляться через региональный центр управления штаба округа.
Тренировка является плановым мероприятием, в ней задействовано около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники.
«Основная цель тренировки – совершенствование практических навыков командиров и начальников, слаженности органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности, организации управления и взаимодействия при выполнении боевых задач», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе КШТ военнослужащие отработают вопросы управления подразделениями с применением новейших систем связи и автоматизации, уточнят алгоритмы действий должностных лиц соединений и воинских частей».
Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск – осуществляться через региональный центр управления штаба округа.
Тренировка является плановым мероприятием, в ней задействовано около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной техники.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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