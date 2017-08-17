Военный спутник, запущенный с Байконура, выведен на целевую орбиту

Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил,

Запущенный с Байконура спутник выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами Минобороны России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.говорится в сообщении.Согласно информации, «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально».В ведомстве добавили, что «после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520"».Напомним, пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения осуществлен сегодня в 01:07 (мск).