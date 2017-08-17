16:18 17 августа

Военный спутник, запущенный с Байконура, выведен на целевую орбиту

Запущенный с Байконура спутник выведен на орбиту и принят на управление наземными средствами Минобороны России, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.



Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Байконур, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил,
говорится в сообщении.


Согласно информации, «с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально».

В ведомстве добавили, что «после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2520"».

Напомним, пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения осуществлен сегодня в 01:07 (мск).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. To be or not to be Сегодня, 15:54
    Proton-M/Briz-M – Kosmos-2520 (Blagovest № 11L) – August 16, 2017 (22:07 UTC)

    Payload: 14Ф149 Blagovest № 11Л
    Rocket: Proton-M 8К82КМ
    Upper stage: Briz-M 14С43
    Launch site: Baikonur 8П882К (ПУ № 24)

    Satellite manufacturer: Joint Stock Company «Information Satellite Systems» in the name of Academician M.F. Reshetnev
    Satellite platform: Ekspress-2000
    Equipment: Q band / Ka band repeater

    Телекоммуникационный спутник тяжёлого класса "Благовест -1»" разработан на базе платформы "Экспресс-2000", которая позволяет повысить уровень электропитания спутника, и, следовательно, увеличить пропускную способность его полезной нагрузки.
    • Срок службы "Благовеста" на геостационарной орбите составит стандартные 15 лет
    • Спутник предназначен для передачи данных и вещания, на его борту будут применяться антенны с контурной диаграммой направленности, волноводы Ка- и Q-диапазонов частот.
    Серия ИСЗ данного типа -4 аппарата.
    To be or not to be
    1. pvv113 Сегодня, 16:08
      Спасибо за информацию good
      pvv113
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:08
      Тяжеленький спутник...Он явно не для связи предназначен! Чем больше таких штучек в космос запускаем ,тем спокойней общаться с "партнерами"...
      ОТДЕЛ
      1. tanit Сегодня, 16:17
        Для связи. wink Лозунг на плакате у бывших ворот бывшей в/ч 03690 (1111 УС)
        "Без связи - нет управления. Без управления -нет победы." smile
        tanit
  2. AVGUST Сегодня, 15:54
    Правильно, как можно больше спутников хороших и разных, так держать!
    AVGUST
    1. Logall Сегодня, 16:12
      Как можно–больше спутников хороших!
      И разных! Крикнем громко– Так держать!
      Когда в селе, по интернету, пиццу заказать мы сможем,
      Тогда, Мы перестанем голодать...!
      Logall
  3. Anglorussian Сегодня, 15:59
    А где ужасы о разваливающейся отрасли? Что теперь цензору писать?
    Anglorussian
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:13
      и шуток про Сечина и Медведева не хватает тоже( ну ничего неполживцы сейчас набегут =]

      и про пенсии и про дороги почитаем еще

      с-т Petrov
  4. Dashout Сегодня, 16:01
    Спецы, а можно простыми словами на пальцах, какие функции у нас добавятся (улучшатся) с этим тяжелым спутником
    Dashout
    1. tanit Сегодня, 16:14
      Цитата: Dashout
      Спецы, а можно простыми словами на пальцах, какие функции у нас добавятся (улучшатся) с этим тяжелым спутником

      С этим спутником ТЯЖЕЛОГО КЛАССА? request Спутник предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в глобальную компьютерную сеть. Управляемость войсками улучшится. hi
      tanit
  5. Tusv Сегодня, 16:14
    Ну что сказать злопыхателям и любителям спейс икс. Тяжелые ракеты это особый шик. Два Протона, одна Ариана и ни одной Дельты
    Tusv
Картина дня