19:31 17 августа

Посол Индии в РФ: Будем строить корабли в Калининграде

Как заявил посол Индии в РФ Панкадж Саран, Индия в течение ближайших нескольких лет планирует начать строительство нескольких кораблей для своего флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

В ближайшее несколько лет мы начнем строительство нескольких фрегатов в Калининграде для Индии, еще калининградцы помогут построить нам корабль на территории нашей страны. Это должно привести к значительному увеличению индийских инвестиций в регион
— заявил посол, передает РИА Новости

Посол Индии в РФ: Будем строить корабли в Калининграде



При этом дипломат не назвал число кораблей, которые планирует построить индийская сторона, а также точные сроки реализации проекта.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде построил для ВМС Индии три корабля проекта 11356. В июле 2013 года РФ передала Индии фрегат Trikand ("Лук"). В 2012 году Индия получила два таких корабля — Teg ("Сабля") и Tarkash ("Колчан"). Всего же Россия поставила Индии две партии по три фрегата проекта 11356. Первая тройка фрегатов проекта 11356 была построена в 1999–2004 годах.

Использованы фотографии: http://www.cruiseinform.ru/
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Комментарии 17

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  1. avt Сегодня, 16:44
    good Зер гут ! Янтарные 11356 ещё вполне себе побегают с ,,БраМос"ами по Индиянскому окияну .Не срослось с полной локализацией у себя у носителей тайного знания о виманах ..ну это и понятно - 11356 не летают .
    avt
    1. Zibelew Сегодня, 16:51
      Видимо договорились по цене на два 11356 и по вопросам передачи технологий создателям камасутры для постройки еще двух фрегатов в Индии.
      Zibelew
      1. Pirogov Сегодня, 17:01
        Цитата: Zibelew
        Видимо договорились по цене на два 11356 и по вопросам передачи технологий создателям камасутры для постройки еще двух фрегатов в Индии.

        Может закажут и Фрегаты проекта 22350 ,тем более обещают улучшенный вариант хотя сроки постройки конечно если не чего не поменяется удручают ,думаю индусы десятилетиями ждать не будут.
        Pirogov
    2. Маз Сегодня, 17:04
      Удар ниже пояса по европам,Израилям, америкам ...ох как они взбесятся
      Маз
    3. seti Сегодня, 17:17
      Это хорошая новость как для "Янтарь" так и для калининградцев. Импортные заказы это всегда выгодно и нашим рабочим работа.
      seti
  2. Либерзон Сегодня, 17:15
    Странноватые названия у кораблей.
    Либерзон
    1. APASUS Сегодня, 18:21
      Чем от ваших отличаются не пойму
      «Меркава́» (ивр. מרכבה (инф.) — «колесница»),«Ахзарит» (ивр. אכזרית — «жестокая»)
      APASUS
    2. Житель Мордора Сегодня, 18:58
      Странная политика, а не названия. У самих 1-2 ранг сыпется, но строить строго для бабуинов.
      Правильно Лавров сказал только не про тех. am
      Житель Мордора
  3. andrewkor Сегодня, 17:20
    Цитата: Либерзон
    Странноватые названия у кораблей.

    А ещё есть Тришул- Тризубец!
    andrewkor
  4. mihey Сегодня, 17:21
    В ближайшее несколько лет

    Улыбнуло. При этом каждые полгода переписывая условия контракта заново laughing
    mihey
  5. Громобой Сегодня, 17:37
    Если не в ущерб собственному оборонзаказу,а даже наоборот на его пользу в плане удешевления строительства собственного флота и оттачивания технологий производства кораблей и вооружений для них,то я очень одобряю размещение таких заказов и приток индийский инвестиций в наш самый западный регион.По сути мы же братья---у них рупии,а у нас рубли.Должны договориться)))Так хватит ли мощностей отрасли?.Или у нас в связи с временным недостатком силовых этой мощи даже с избытком?
    Громобой
    1. Бензорез Сегодня, 18:07
      Совершенно с Вами согласен.
      Бензорез
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 18:22
    Если у нас собираются строить , значит все проанализировали и доверяют , что мы не кинем и выполним заказ ..Мы же все таки союзники! Россию санкциями обложили и этот заказ в самый раз..Прорвемся мужики!
    ОТДЕЛ
    1. Walanin Сегодня, 19:00
      Цитата: ОТДЕЛ
      Мы же все таки союзники!

      Не выдавайте свои хотелки за действительность.
      У России и Индии нет никакого союза. Да и вообще благодаря хитрым многоходовкам у России уже практически не осталось союзников.
      Но зато с 29го августа прошлого Индия официально является ключевым военным союзником США в регионе. Ну и недаром они постоянно проводят совместные учения.
      Walanin
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:15
        Цитата: Walanin
        У России и Индии нет никакого союза. Да и вообще благодаря хитрым многоходовкам у России уже практически не осталось союзников.

        Очень знакомое выражение , в "наших СМИ" это постоянно вдалбливают нам простым русским ..Родители постоянно смотрят этот срач..хе хе Я их сознание корректирую конечно, но с каждым разом все сложней.. hi И здесь на сайте чувствуется уже давно давление ..Навального нам хотите всучить..? Уж лучше ядерная война на полное уничтожение.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. Walanin Сегодня, 19:16
          Цитата: ОТДЕЛ
          Уж лучше ядерная война на полное уничтожение..

          Вам к доктору пора
          Walanin
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 18:52
    А еще так иногда заявляют, специально, чтобы качнуть цены у конкурентов.
    Ретвизан 8
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