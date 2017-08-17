19:30 17 августа

Алжир впервые признал наличие на вооружении ЗРК «Бук-М2Э»

Алжир впервые официально признал наличие на вооружении своей армии зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э». Как сообщает портал janes.com, в свежем номере официального журнала Минобороны Алжира «Народная армия» (El-Djeich) появилась публикация об использовании российского ЗРК в рамках учений Majd 2017, передает "Warspot".

Алжир впервые признал наличие на вооружении ЗРК «Бук-М2Э»

Фотоснимок ЗРК «Бук-М2Э» в журнале El-Djeich


Контракт с Россией на поставку ЗРК «Бук-М2Э» и вертолетов Ми-28НЭ был подписан в 2013 году. В прошлом году алжирские военные впервые продемонстрировали боевые вертолеты российского производства, а данные о наличии «Буков» в Алжире проникали в прессу только в виде любительских снимков разрозненных элементов ЗРК.


«Бук-М2Э», состоящий на вооружении алжирской армии, смонтирован на колесном шасси МЗКТ-6922, в отличии от Египта, использующего комплексы на гусеничном ходу, и изображен запускающим ракету 9M317. Учения алжирской армии Majd являются ежегодными и проходят вблизи границы с Марокко. В маневрах участвуют пехота, артиллерия, бронетанковые подразделения, а также авиация и системы ПВО.

ЗРК «Бук» – многоканальный высокомобильный многофункциональный комплекс ПВО средней дальности, состоящий из самоходной огневой установки, пуско-заряжающей установки, радиолокатора обнаружения воздушных целей, командного пункта и технических машин. Комплекс предназначен для поражения авиации, крылатых ракет, авиабомб, а также может применяться для обстрела надводных и наземных целей.

Использованы фотографии: http://www.janes.com/
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Комментарии 13

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  1. Бензорез Сегодня, 17:37
    Это хорошо или плохо? what
    Бензорез
    1. Громобой Сегодня, 17:42
      Это хорошо или плохо?
      Для нас с алжирцами хорошо,а для кого-то плохо и даже очень-очень плёхо)
      https://vk.com/video-6054817_148000298
      Громобой
    2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:46
      Раз покупают российское, значит очень хорошо.
      Чёрный Полковник
      1. Громобой Сегодня, 17:57
        _______________________кадры с ежегодных учений алжирской армии MAJD 2017...
        Громобой
        1. Громобой Сегодня, 18:00
          и опять ПВО.От "Алмаза"
          Громобой
    3. Быков. Сегодня, 18:02
      Цитата: Бензорез
      Это хорошо или плохо? what

      Нормально.
      Быков.
      1. Бензорез Сегодня, 18:40
        Не, ну я ж думаю-вдруг опять чем не угодили... Завтра санкции опять впаяють... belay Запрет на выращивание баклажанов в Мурманске к примеру. Дело ж такое..
        Бензорез
    4. Маз Сегодня, 18:50
      Хорошо это . Нам деньги , им буки. Нам авторитет им контроль воздушного пространства. Нам новые заказы. Им наша обслуга и ракеты.
      Маз
    5. GAF Сегодня, 18:57
      Цитата: Бензорез
      Это хорошо или плохо? what

      Алжир полвека как наш надежный стратегический друг, а не партнер. Алжир хорошо знаю с 70-х. Поэтому прав тов. Громобой.
      GAF
  2. Либерзон Сегодня, 17:50
    Главное чтобы самолёты пассажирские не сбивали.
    Либерзон
    1. Paranoid50 Сегодня, 18:01
      Цитата: Либерзон
      Главное чтобы самолёты пассажирские не сбивали.

      Дык,ВСУ туда пока не добрались.
      Paranoid50
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:14
      Цитата: Либерзон
      Главное чтобы самолёты пассажирские не сбивали.

      Главное чтобы там крупное месторождение нефти и газа не нашли....И не дай Бог алмазы! Тогда сразу начнутся нарушения "прав человека.." геноцид, преследования "меньшинств разных" ..Ну вы поняли меня hi
      А "Бук " это хорошо , алжирцы заранее подстраховались и их пока в мире не трогают ...Но это пока!
      ОТДЕЛ
  3. Tusv Сегодня, 17:50
    Признал. Этим хвастаться нужно
    Tusv
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