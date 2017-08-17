Алжир впервые признал наличие на вооружении ЗРК «Бук-М2Э»
Алжир впервые официально признал наличие на вооружении своей армии зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э». Как сообщает портал janes.com, в свежем номере официального журнала Минобороны Алжира «Народная армия» (El-Djeich) появилась публикация об использовании российского ЗРК в рамках учений Majd 2017, передает "Warspot".
Контракт с Россией на поставку ЗРК «Бук-М2Э» и вертолетов Ми-28НЭ был подписан в 2013 году. В прошлом году алжирские военные впервые продемонстрировали боевые вертолеты российского производства, а данные о наличии «Буков» в Алжире проникали в прессу только в виде любительских снимков разрозненных элементов ЗРК.
«Бук-М2Э», состоящий на вооружении алжирской армии, смонтирован на колесном шасси МЗКТ-6922, в отличии от Египта, использующего комплексы на гусеничном ходу, и изображен запускающим ракету 9M317. Учения алжирской армии Majd являются ежегодными и проходят вблизи границы с Марокко. В маневрах участвуют пехота, артиллерия, бронетанковые подразделения, а также авиация и системы ПВО.
ЗРК «Бук» – многоканальный высокомобильный многофункциональный комплекс ПВО средней дальности, состоящий из самоходной огневой установки, пуско-заряжающей установки, радиолокатора обнаружения воздушных целей, командного пункта и технических машин. Комплекс предназначен для поражения авиации, крылатых ракет, авиабомб, а также может применяться для обстрела надводных и наземных целей.
Фотоснимок ЗРК «Бук-М2Э» в журнале El-Djeich
Контракт с Россией на поставку ЗРК «Бук-М2Э» и вертолетов Ми-28НЭ был подписан в 2013 году. В прошлом году алжирские военные впервые продемонстрировали боевые вертолеты российского производства, а данные о наличии «Буков» в Алжире проникали в прессу только в виде любительских снимков разрозненных элементов ЗРК.
«Бук-М2Э», состоящий на вооружении алжирской армии, смонтирован на колесном шасси МЗКТ-6922, в отличии от Египта, использующего комплексы на гусеничном ходу, и изображен запускающим ракету 9M317. Учения алжирской армии Majd являются ежегодными и проходят вблизи границы с Марокко. В маневрах участвуют пехота, артиллерия, бронетанковые подразделения, а также авиация и системы ПВО.
ЗРК «Бук» – многоканальный высокомобильный многофункциональный комплекс ПВО средней дальности, состоящий из самоходной огневой установки, пуско-заряжающей установки, радиолокатора обнаружения воздушных целей, командного пункта и технических машин. Комплекс предназначен для поражения авиации, крылатых ракет, авиабомб, а также может применяться для обстрела надводных и наземных целей.
Использованы фотографии: http://www.janes.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти