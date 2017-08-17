Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

Дамаск призывает государства-члены коалиции дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить

Постоянное представительство Сирии при ООН направило генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН письмо, в котором призвала Совбез распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям.- говорится в письме, передает РИА Новости По словам постпреда Башара Джаафари, своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".Он напомнил, что коалиция признала ответственность за гибель и ранения тысяч сирийских детей, женщин и пожилых людей. Джаафари также сослался на резолюции Совета Безопасности, запрещающие нападать на "гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".Накануне Дамаск обвинил США и Великобританию в поставках террористам отравляющих веществ, которые нашли на оставленных боевиками складах.Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ* с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском. В начале августа коалиция признала, что с начала операции против группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителей.ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.