19:30 17 августа

Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

Постоянное представительство Сирии при ООН направило генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН письмо, в котором призвала Совбез распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению Дамаска, к преступлениям.

Дамаск призывает государства-члены коалиции дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить
- говорится в письме, передает РИА Новости

По словам постпреда Башара Джаафари, своими действиями коалиция помогает боевикам, "развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств".


Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США


Он напомнил, что коалиция признала ответственность за гибель и ранения тысяч сирийских детей, женщин и пожилых людей. Джаафари также сослался на резолюции Совета Безопасности, запрещающие нападать на "гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".

Накануне Дамаск обвинил США и Великобританию в поставках террористам отравляющих веществ, которые нашли на оставленных боевиками складах.

Коалиция проводит военную операцию против боевиков ИГ* с августа 2014 года. При этом в Сирии она действует без согласия и координации с официальным Дамаском. В начале августа коалиция признала, что с начала операции против группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке из-за ударов союзников погибли не менее 624 мирных жителей.

ИГ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:32
    ::
    Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США
    Вот ,вот действительно банда гопников ,а не коалиция. "Спасатели" млин вперёд
    Наблюдатель2014
    1. Венд Сегодня, 18:36
      Цитата: Наблюдатель2014
      Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США
      Вот ,вот действительно банда гопников ,а не коалиция. "Спасатели" млин вперёд

      Правильно призвала. Кто-то из западных говорил: Война это ад, но она хороша для прибыли". Вот они деньги и зарабатывают.
      Венд
      1. Тралл Сегодня, 18:39
        Мой тесть сначала прочитал, что Сирия предложила "опустить" коалицию во главе с США, и безоговорочно всем сердцем smile поддержал эту идею.
        Тралл
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:41
          Тралл hi
          Мой тесть сначала прочитал, что Сирия предложила "опустить" коалицию во главе с США, и безоговорочно всем сердцем
          У вас там что ,семейный военнобозревательский подряд? laughing good
          Наблюдатель2014
          1. Тралл Сегодня, 18:46
            Завтра баня и международная повестка вечера, вот тесть и аккумулирует наиболее значимые темы для всестороннего глубокого анализа под ледяное пивко и вяленного судачка smile
            Тралл
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:49
              Тралл
              Завтра баня и международная повестка вечера, аккумулирует наиболее значимые темы для всестороннего глубокого анализа под ледяное пивко и вяленного судачка
              Молодцы! А у меня "Вечер с Владимиром Соловьёвым"! laughing
              Наблюдатель2014
              1. Чеширский Сегодня, 19:21
                Завидую Вашей стойкости. hi Передача отличная, гости один другого лучше, да так поздно,что обычно уже вырубаюсь к этому времени.
                Чеширский
        2. Дуплет Сегодня, 19:14
          Цитата: Тралл
          Мой тесть сначала прочитал, что Сирия предложила "опустить" коалицию во главе с США, и безоговорочно всем сердцем smile поддержал эту идею.

          Он просто суть сразу понял)
          Дуплет
        3. Офицер запаса Сегодня, 19:28
          Цитата: Тралл
          Мой тесть сначала прочитал, что Сирия предложила "опустить" коалицию во главе с США, и безоговорочно всем сердцем smile поддержал эту идею.


          Ваш тесть умеет читать между строк и улавливать правильную мысль. Мое уважение.
          Офицер запаса
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:42
        ООН нужно распускать по идеи! И что то новое создавать на базе ОДКБ ,ШОС ...

        В.Чуркин там пал смертью храбрых...Вечная память дипломату и патриоту России! ЗАТРАВИЛИ падлы ...
        ОТДЕЛ
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:46
          ОТДЕЛ
          ООН нужно распускать по идеи! И что то новое создавать на базе ОДКБ ,ШОС
          Отличная идея! Ну сами понимаете ,только после победы в 3-й мировой
          Наблюдатель2014
        2. Tusv Сегодня, 19:17
          Цитата: ОТДЕЛ
          ООН нужно распускать по идеи! И что то новое создавать на базе ОДКБ ,ШОС

          И хто тода займется глобальными передурками? Конь а пальто с золотыми копытами? А по Идеи надо возвращать ту идею Сталина и Рузвельта. Что собственно мы и делаем hi
          Tusv
    2. poquello Сегодня, 18:38
      Цитата: Наблюдатель2014
      ::
      Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США


      кого призвала? куда призвала?
      poquello
    3. влад66 Сегодня, 18:42
      Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

      Глас вопиющего в пустыне. request ООН все больше похожа на парламенты многих стран,говорильни много,толку мало. what
      влад66
    4. Маз Сегодня, 18:52
      Как распустить? А демократические силы Сирии ? Реблы? Кто из поддержит огнём, деньгами и оружием?
      Маз
    5. сибиралт Сегодня, 19:07
      А что так долго молчали? belay
      сибиралт
    6. INVESTOR Сегодня, 19:23
      Дамаск призывает государства-члены коалиции дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить

      Асад осмелел, значит чувствует серьезную поддержку... angry
      INVESTOR
  2. cniza Сегодня, 18:33
    Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США


    Но никто их не услышит , а услышат промолчат.
    cniza
    1. Сибирь55 Сегодня, 18:40
      Но никто их не услышит , а услышат промолчат.

      Главное чаще и громче об этом говорить на всех международных площадках.
      Вода камень точит.
      Там ,глядишь,и Ливия подтянется...
      Сибирь55
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:45
      Цитата: cniza
      Но никто их не услышит , а услышат промолчат.

      Будем "принуждать к миру партнеров " ...Либо война на уничтожение! Выхода у России другого нет...Либо мы их ,либо они нас !
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 18:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        ..Либо война на уничтожение!

        Да боюсь, что эти дегенераты и на войну пойдут. Ума у них не хватает понять, что после хорошей жизни не будет ни у кого...
        Logall
    3. сибиралт Сегодня, 19:09
      Сирия член ООН. Замолчать не получится, так как обращение к Совбезу.
      сибиралт
  3. irazum Сегодня, 18:42
    Зашевелились "бармалеи"!
    irazum
  4. 1536 Сегодня, 18:47
    Эту коалицию надо не распускать (они и так распушенные), а сажать на скамью подсудимых ее главарей и самых буйных членов.
    1536
  5. irazum Сегодня, 18:56
    Цитата: ОТДЕЛ
    ООН нужно распускать по идеи! И что то новое создавать на базе ОДКБ ,ШОС ...

    ... На основе Твоего дивана...
    irazum
  6. Симон Сегодня, 19:00
    Да! От этой коалиции толку никакой нет request То пустыню бомбят, то по мирным жителям случайно попадают, то сирийские войска с игиловцами перепутают. Давно их там разогнать надо! am
    Симон
  7. Симон Сегодня, 19:03
    Цитата: 1536
    Эту коалицию надо не распускать (они и так распушенные), а сажать на скамью подсудимых ее главарей и самых буйных членов.

    Не очень то их посадишь, а вот охотится бы там, кабы случайно, не помешало бы.
    Симон
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