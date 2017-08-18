"Северодвинск" произвёл стрельбу крылатой ракетой "Калибр"

Сегодня многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.

В ходе выполнения стрельб экипаж подводной лодки «Северодвинск» проявилвысокий профессионализм и военно-морскую выучку.