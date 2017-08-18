"Северодвинск" произвёл стрельбу крылатой ракетой "Калибр"
Сообщается о том, что подводная лодка «Северодвинск» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр» в акватории Баренцева моря. В пресс-службе Северного флота отмечают, что ракеты поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Из сообщения пресс-службы флота:
В сообщении говорится о том, что дистанция до цели составляла около 600 км. В итоге цель была поражена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров крылатой ракеты «Калибр» морского базирования.
Из сообщения:
Это не первый пуск "Калибра" с борта АПЛ "Северодвинск". Успешная стрельба по наземным целям на полигоне проводилась и в прошлом году.
Для справки: К-560 «Северодвинск» - многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является головным подводным кораблём проекта 885 «Ясень». Стоит на вооружении 11-й дивизии подлодок Северного флота с 17 июня 2014 года. Экипаж субмарины – 93 человека, включая 32 офицеров.
Сегодня многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота "Северодвинск" успешно провела стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр". Экипаж выполнил боевое упражнение из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области.
В сообщении говорится о том, что дистанция до цели составляла около 600 км. В итоге цель была поражена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров крылатой ракеты «Калибр» морского базирования.
Из сообщения:
В ходе выполнения стрельб экипаж подводной лодки «Северодвинск» проявилвысокий профессионализм и военно-морскую выучку.
Это не первый пуск "Калибра" с борта АПЛ "Северодвинск". Успешная стрельба по наземным целям на полигоне проводилась и в прошлом году.
Для справки: К-560 «Северодвинск» - многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения. Является головным подводным кораблём проекта 885 «Ясень». Стоит на вооружении 11-й дивизии подлодок Северного флота с 17 июня 2014 года. Экипаж субмарины – 93 человека, включая 32 офицеров.
Использованы фотографии: function.mil.ru
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