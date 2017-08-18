Уволен со службы командный состав американского эсминца USS Fitzgerald

Заместитель командующего ВМС США адмирал Билл Моран сообщает о том, что в ВМС пришлось принять меры в отношении командного состава эсминца «Фитцджеральд», который столкнулся с гражданским судном. Напомним, что инцидент произошёл 17 июня. Тогда американский эсминец USS Fitzgerald в 20 км от японского побережья столкнулся с филиппинским судном ACX Crystal. В результате инцидента семеро американских моряков погибли, ещё трое получили травмы.По словам Билла Морана, командование ВМС США приняло решение об увольнении с военной службы командира USS Fitzgerald - коммодора (неофициальный вариант флотского звания в ВМС США, фактически соответствующий аналогу капитана первого ранга на флоте РФ; нередко в США так именуют и человека в звании контр-адмирала) Брайса Бенсона. Со службы уволены ещё и два старших офицера – заместители командира корабля.Сообщается и о том, что дисциплинарному взысканию будут подвергнуты ещё девять моряков, включая вахтенных, вовремя не подавших сигнал об опасном сближении с гражданским судном.По словам адмирала Морана, «в результате дальнейшего следствия могут быть приняты и другие решения дисциплинарного характера.Официальных результатов расследования причин столкновения американского военного корабля с филиппинским судном на данный момент не озвучено.