09:57 18 августа

Уволен со службы командный состав американского эсминца USS Fitzgerald

Заместитель командующего ВМС США адмирал Билл Моран сообщает о том, что в ВМС пришлось принять меры в отношении командного состава эсминца «Фитцджеральд», который столкнулся с гражданским судном. Напомним, что инцидент произошёл 17 июня. Тогда американский эсминец USS Fitzgerald в 20 км от японского побережья столкнулся с филиппинским судном ACX Crystal. В результате инцидента семеро американских моряков погибли, ещё трое получили травмы.

Уволен со службы командный состав американского эсминца USS Fitzgerald


По словам Билла Морана, командование ВМС США приняло решение об увольнении с военной службы командира USS Fitzgerald - коммодора (неофициальный вариант флотского звания в ВМС США, фактически соответствующий аналогу капитана первого ранга на флоте РФ; нередко в США так именуют и человека в звании контр-адмирала) Брайса Бенсона. Со службы уволены ещё и два старших офицера – заместители командира корабля.


Сообщается и о том, что дисциплинарному взысканию будут подвергнуты ещё девять моряков, включая вахтенных, вовремя не подавших сигнал об опасном сближении с гражданским судном.

По словам адмирала Морана, «в результате дальнейшего следствия могут быть приняты и другие решения дисциплинарного характера.

Официальных результатов расследования причин столкновения американского военного корабля с филиппинским судном на данный момент не озвучено.

Использованы фотографии: ©AP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 36

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  1. Тралл Сегодня, 07:10
    Перевести их на украинский шлюп "Г. Сагайдачный" в наказание smile
    Тралл
    1. Logall Сегодня, 07:19
      Доброе утро hi !
      Нельзя их туда! Их скакунцы сразу ГУБЕРНАТОРАМИ понаделают. Их к КНДР патрулировать, что бы 21 сжималось и в туалет не ходилось!
      Logall
      1. Shurik70 Сегодня, 07:41
        увольнении с военной службы командира ... Со службы уволены ещё и два старших офицера

        Удивляет, что виноватыми признали американцев
        Неладно что-то в мире...
        what
        Shurik70
        1. Brylevsky Сегодня, 08:24
          Вы не внимательно прочитали статью: виновным в столкновении америнский корабль не признал пока никто. Это делает Международный морской суд в Лондоне. Просто, командование ВМС США так наказало своих подчинённых, потому что в столкновении всегда виноваты оба участника. Только степень вины у каждого своя.
          Brylevsky
        2. Вежливый Лось Сегодня, 08:39
          Цитата: Shurik70
          Удивляет, что виноватыми признали американцев
          Неладно что-то в мире...

          У американцев не было шансов. Это им филиппинцы за МН-17 отомстили.
          Вежливый Лось
        3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:40
          Shurik70 Удивляет, что виноватыми признали американцев
          Неладно что-то в мире...

          ... что то как то скучно, что рука Кремля не нашлась тут bully ... мельчают мерикатосы, мельчают... laughing
          a.s.zzz888
      2. Zibelew Сегодня, 07:42
        Поражен выучкой и слаженностью корабля ВМС США. Без великолепной выучки - никак не суметь подвести свой корабль под таранный удар в открытом море...
        Zibelew
        1. Стропорез Сегодня, 07:47
          Цитата: Zibelew
          Поражен выучкой и слаженностью корабля ВМС США. Без великолепной выучки - никак не суметь подвести свой корабль под таранный удар в открытом море...

          laughing Анекдот-байка вспомнился laughing
          Беседа американского авианосца с испанским маяком на мысе Финистерре (Галисия).
          Испанцы (помехи на заднем фоне):
          - ...Говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.
          Американцы (помехи на заднем фоне):
          - Советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.
          Испанцы:
          - Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
          Американцы (другой голос):
          - С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.
          Испанцы:
          - Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.
          Американцы (на повышенных тонах):
          - С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДИР АВИАНОСЦА USS LINCOLN ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ - Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!
          Испанцы:
          - С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас двое. Нас сопровождают пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция и канал 106 «Экстремальные ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерре Галисийского побережья Испании. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все ...!!! меры, какие вы считаете необходимыми, и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего ...!!! корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.
          Стропорез
          1. Alex_59 Сегодня, 09:52
            Цитата: Стропорез
            6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

            Кривой перевод. 6 эсминцев. По английски эсминец - destroyer буквально переводится как "разрушитель" или "истребитель".
            Alex_59
    2. Зяблицев Сегодня, 07:36
      По российским меркам, мне как офицеру, на автомате подумалось - выслужили ли пенсию мужики и получили ли квартиры от государства...? laughing
      Зяблицев
      1. Zibelew Сегодня, 07:55
        Цитата: Зяблицев
        мне как офицеру, на автомате подумалось - выслужили ли пенсию мужики и получили ли квартиры от государства
        Может и выслужили. Там команда еще та - сборная солянка... Погибшими объявлены старшины артиллеристы Дакота Кайл Ригсби и Ноэ Эрнандес, старшина 3-го класса Шинго Александер Дугласс, техник эхолокатора Нгок Труонг Уин, операторы системы управления огнем Карлос-Виктор Гансон Сибийан и Гэри Лео Рем, а также специалист по личному составу Хавьер Алек Мартин.
        Zibelew
      2. Доктор Хаб Сегодня, 08:16
        А то вдруг до сих пор в коммуналках и с подселением?)))))
        Доктор Хаб
        1. Зяблицев Сегодня, 08:24
          Может снимают,бедолаги, и получают за поднаем...Причем денег хватает только на халупы в негритянских кварталах Гарлема... laughing
          Зяблицев
    3. Маз Сегодня, 07:46
      Наверно проводили гей-парад на корабле,отвлеклись демократией от службы и были наказаны посейдоном
      Маз
    4. staviator Сегодня, 08:18
      Перевести их на украинский шлюп "Г. Сагайдачный" в наказание
      Нельзя,вы что?Если инцидент повториться Украина лишится всего военно-морского флота. wassat
      staviator
  2. БВС Сегодня, 07:11
    Что-то я не видел таких же решений по командному составу разведывательного корабля Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с судном "Ашот-7", утопленному в Босфоре.
    БВС
    1. Тралл Сегодня, 07:12
      Цитата: БВС
      Что-то я не видел таких же решений по командному составу разведывательного корабля Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с судном "Ашот-7", утопленному в Босфоре.

      Продолжайте вести наблюдение.
      Тралл
    2. Добрый зусул Сегодня, 07:16
      БВС- и что хотел сказать то?
      Добрый зусул
    3. rotmistr60 Сегодня, 07:22
      БВС: Что-то я не видел...

      Извините, что Казахстану не доложили о принятых мерах. Вам правильно ответили -
      Продолжайте вести наблюдение.
      rotmistr60
    4. Ю-81 Сегодня, 07:40
      Цитата: БВС
      Что-то я не видел таких же решений по командному составу разведывательного корабля Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с судном "Ашот-7", утопленному в Босфоре.
      Еще... Ответить

      Ну во-первых руководству виднее. Во-вторых, ситуации могут быть разными. В третьих, докладывать общественности по данному поводу никто не обязан. В четвертых )) продолжайте наблюдение )))
      Ю-81
  3. irazum Сегодня, 07:17
    Абсолютно правильное решение. Командир должен отвечать за всё. Проведут разбор, урок всем будет.
    irazum
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    Официальных результатов расследования причин столкновения американского военного корабля с филиппинским судном на данный момент не озвучено.

    Наверное в первую очередь необходимо перестать на море чувствовать себя "исключительными" и соблюдать установленные правила судоходства. Командир корабля, на которого возложена ответственность за управление и безопасность. в данной ситуации виновен по умолчанию.
    rotmistr60
    1. Brylevsky Сегодня, 07:57
      "Исключительностью" грешат все "вояки" мира, не только американские. Наши в этом смысле не далеко ушли от тех. Даже пословица на русском флоте не на пустом месте возникла: "Бойся в море рыбака и вояку-дурака". У нас, в Приморье, по-крайней мере два трагических инцидента в море было, где погибли люди, и в которых военные были непосредственными участниками. Оба были связаны с подводными лодками и гражданскими судами.
      Brylevsky
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:03
      Гена , привет ! hi А может , экипаж получил люлей от высшего командования за то , что это ИХ протаранили , а не ОНИ ? И тем самым посрамили флот США ? lol Всё-таки "исключительные" , ити их бабушку ! am
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:06
        Привет, Паша! hi Нет, тут судя по всему всерьез взялись за разбор "полетов". Не часто в ВМС Сша увольняют старших офицеров.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:10
          Думаешь , всерьёз взялись за наведение порядка во флоте ? Может быть , но как-то не очень похоже это на матрасов .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:15
            В армии они по крайней мере пытаются порядок поддерживать. А вот к чему приведет американскую армию внутренний раздрай элиты посмотрим.
            rotmistr60
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:17
              Перипетии неизбежны , так что ты прав - будем посмотреть .
              bouncyhunter
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 07:23
    Сообщается и о том, что дисциплинарному взысканию будут подвергнуты ещё девять моряков, включая вахтенных, вовремя не подавших сигнал об опасном сближении с гражданским судном.

    Интересно к какому дисциплинарному взысканию привлекут вахтенного (согласно например ТК РФ, увольнение тоже является дисциплинарным взысканием). Я бы на месте МО РФ подал гражданские иски к виновникам столкновения, впрочем родственники погибших итак наверное будут подавать иски....
    DOCTOR ZLO
    1. Володин Сегодня, 07:32
      Цитата: DOCTOR ZLO
      Я бы на месте МО РФ подал гражданские иски к виновникам столкновения, впрочем родственники погибших итак наверное будут подавать иски

      А причём тут МО РФ?..
      Володин
    2. Brylevsky Сегодня, 07:51
      Там все будет решать Международный морской суд в Лондоне. Будет установлена степень вины каждого участника столкновения. Виноваты оба. Один, потому что допустил. Второй, потому что прозевал. В международной морской практике это далеко не уникальный случай (столкновение), но сложности делу добавляет то, что один из участников дела не коммерческое судно, а боевой корабль.
      Brylevsky
  6. Brylevsky Сегодня, 07:39
    Куда смотрели, непонятно...ладно, филлипинец. Для него, вообще, проблема, со встречным пароходом разойтись. Но эти-то куда смотрели? Ходовая вахта на мостике. Расчёт боевого информационного поста. Там целая "бригада" находится для того, чтобы командиру корабля предложения и рекомендации выдавать. Я в судоходной компании работаю. Там на входе-выходе из порта три человека. Три человека! Капитан, вахтенный штурман и вахтенный матрос. А в открытом море штурман вообще вахту один стоит! В защиту ходовой вахты эсминца могу сказать, что прибрежные воды Японии кишат рыболовными судами, каботажниками-костерами и паромами. В основном все рыбаки, это маленькие, пластиковые "кавасаки", которые очень тяжело "цепляются" навигационным локатором (стрельбовым, не знаю, как), то есть на экране их практически не заметно и пробиваться они начинают где-то на 1,5 - 2 милях, но не это самое плохое. Самое плохое, что в Японии (как и во всей Юго-Восточной Азии) крайне наплевательски относятся к Международным правилам по предотвращению столкновения судов, МППСС-72. Отсюда очень часто возникают конфликтные ситуации, когда курсы судов пересекаются...Я не знаю, какая ситуация была в этом случае. У американца смята правая часть надстройки, следовательно, контейнеровоз был справа от него...для полной картины не хватает только фотографии взаимного расположения судов в момент столкновения, чтобы сделать однозначный вывод. Вообще, плавание в прибрежных водах Японии очень сложное, именно по-причине "жесткого траффика", особенно на подходах к Токийскому заливу.
    Brylevsky
  7. Masya Masya Сегодня, 07:40
    Несправедливо! Виновато филиппинское судно! Не ретировалось вовремя с курса "исключительных"... wink
    Masya Masya
  8. Altona Сегодня, 07:44
    Цитата: Тралл
    Перевести их на украинский шлюп "Г. Сагайдачный" в наказание smile

    ---------------------------------
    Да вы что! Порошенко их сразу в контр-адмиралы произведет. hi
    Altona
  9. zivXP Сегодня, 08:32
    Разгильдяйству не место на флоте. Нашим нужно учиться на чужих ошибках.
    zivXP
  10. БВС Сегодня, 09:48
    Цитата: Ю-81
    Цитата: БВС
    Что-то я не видел таких же решений по командному составу разведывательного корабля Черноморского флота РФ "Лиман" после столкновения с судном "Ашот-7", утопленному в Босфоре.
    Еще... Ответить

    Ну во-первых руководству виднее. Во-вторых, ситуации могут быть разными. В третьих, докладывать общественности по данному поводу никто не обязан. В четвертых )) продолжайте наблюдение )))

    ВМС США (которому наверное тоже - "ситуации могут быть разными,"никто не обязан") взял и обнародовал данные о наказании за сам факт ЧП, не дожидаясь суда о виновности.
    Здесь (на ВО) как только не юморят о данном ЧП, но не видят аналогов в своей стране, и не юморят о своем ЧП. В Казахстане нет таких ВМС как в РФ и США, поэтому мы более объективно смотрим в окружающий нас мир, чего и Вам желаем.
    БВС
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