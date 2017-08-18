09:56 18 августа

Шведская пресса: В связи с "российской угрозой" расходов на оборону может не хватить

Шведская пресса бьёт тревогу. Издание Aftonbladet выходит с материалом, в котором говорится о том, что «Россия вынудила Швецию пойти на увеличение военных расходов». В материале заявлено, что расходы шведы собираются увеличить примерно на 8 млрд крон (около 1,2 млрд долларов) в течение ближайших нескольких лет. В материале сообщается, что такое решение приняли представители нескольких основных шведских партий, включая Зелёных и Социал-демократическую партию страны.

В издании утверждается, что увеличение шведского военного бюджета началось ещё в 2008 году, когда «Россия вступила в войну с Грузией».
Затем увеличение объёмов расходов на шведскую оборону произошло после «действий России в Крыму». Странно, что в издании не говорится об увеличении шведского военного бюджета после того, как в одной из местных бухт кто-то умудрился разглядеть «рубку российской подводной лодки».

Сообщая своим читателям о том, что власти действуют в правильном направлении, повышая расходную часть военного бюджета, авторы бьют тревогу по поводу того, что и растущих расходов «вряд ли хватит». При этом в очередной раз журналисты шведской газеты отсылают читателей к «российской угрозе». В этой связи можно констатировать, что «российская угроза» будет использоваться шведским правительством в качестве убеждения подданных в необходимости наращивать сегмент именно военных расходов.


Шведская пресса: В связи с "российской угрозой" расходов на оборону может не хватить


Может, шведы ещё и в гонке вооружений готовы поучаствовать?..

Использованы фотографии: ©The Canadian Press Images/FOTOLINK (East News)
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Комментарии 27

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  1. Александр 3 Сегодня, 07:54
    Ну что же порадуйте американский ВПК своими заказами они так этого ждут.
    Александр 3
    1. Зяблицев Сегодня, 08:00
      Понятно, что за подобными статьями скрывается лобби в правительственных кругах Швеции жаждущих сделать свой гешефт на военных поставках, как говорят понимающие в этом деле хохлы "трошке до себе", но более интересно мнение простых скандинавских налогоплательщиков, а оно строиться на историческом опыте этой страны - быть нейтральным государством в разы выгоднее и спокойней, чем бряцать оружием!Тем более никаких шансов, даже если увеличить военный бюджет в 100500 раз против России,нет!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
        Привет , Женя ! hi drinks Я так понимаю , эта новость - закономерное следствие вчерашней о выводах шведского эксперта о военной мощи России . А я-то волновался за него , что "агентом Путина" обзовут . Ан нет - ему матрасы медальку или орденок навесят за увеличение военных расходов . lol
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 08:13
          Привет Паш! hi drinks
          Почему бы и нет - и нашим и вашим, так сказать!
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:18
            Думаешь , наши ему тоже шифрограмму о присвоении внеочередного звания отправили ? wink
            bouncyhunter
            1. Зяблицев Сегодня, 08:23
              Наши предоставили ему объективные данные! laughing
              Зяблицев
        2. notingem Сегодня, 08:31
          Седло ковбойское навесят на этого шведского мустанга и поскачут в балтийские прерии
          notingem
    2. Маз Сегодня, 08:08
      Умеют наши подводные лодки повышать в швециях расходы на оборону
      Маз
    3. vkl.47 Сегодня, 08:27
      Их скоро как собак бездомных передавят на улицах твари дикие а у них всё российская угроза
      vkl.47
  2. Masya Masya Сегодня, 08:00
    «Россия вынудила Швецию пойти на увеличение военных расходов»

    Я балдею... Сами придумали «российскую угрозу», свято в неё поверили, а теперь Россиявиновата...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:19
      Привет , Мариша ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      а теперь Россиявиновата...

      А что , есть другие варианты ? wink
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 08:25
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        А что , есть другие варианты ?

        Судя по сегодняшним реалиям других вариантов нет... Уже как то привыкла, что на этом шарике ничего без России не делается... Мы везде... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
          Согласен с тобой . Если где-то что-то случилось и в этом не обвинили Россию - я себя как-то неуютно чувствую . lol
          bouncyhunter
    2. den3080 Сегодня, 09:12
      Сами придумали «российскую угрозу», свято в неё поверили, а теперь Россия виновата.

      Они ничего не придумывали, им это не позволено, да и разучились уже, а потому просто копируют поведение сюзерена.
      Это как американский рэп, например. У каждого иностранного последователя - свой стиль, хотя и получается... у кого как:))
      вот и с русофобией - копия поведения господина. На украине - каклостайл. Глупо, бесталанно, лажа сплошная... но в массовке прокатывает.
      den3080
  3. rpuropuu Сегодня, 08:01
    В Европе Путин, в Азии Иран и Ын : "Нужно больше золота". Коротко о всей этой панике в СМИ winked
    rpuropuu
  4. afrikanez Сегодня, 08:06
    В связи с "российской угрозой" расходов на оборону может не хватить
    До сих пор понять не могу, чем же мы им так угрожаем,. что военного бюджета у них не хватает? what
    afrikanez
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:12
    «Россия вынудила Швецию пойти на увеличение военных расходов»

    В России есть хорошая поговорка: "Дурная голова ногам покоя не дает".
    увеличение шведского военного бюджета началось ещё в 2008 году...
    А после нашего ввода ВКС в Сирию опять увеличили? Ну и продолжайте в том же духе, а мы посмотрим во что превратится т.н. "шведский социализм".
    rotmistr60
  6. Дирижер Сегодня, 08:26
    Так может шведам предложить сразу сдаться? Заплатят нам разово контрибуцию 8 ярдов зелени, военную базу дадут и пусть спят спокойно. Че суетится то под клиентом.
    Дирижер
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 08:31
    Шведская пресса: В связи с "российской угрозой" расходов на оборону может не хватить

    ... да тут и к бабке не ходи, увеличивать надо расходы, а то как захватят русские шведов, тогда чего им делать?!? laughing lol laughing
    a.s.zzz888
  8. pjbunny Сегодня, 08:46
    Что aftonbladet, что svd, те ещё газетёнки)) Увеличение военных расходов, без уменьшения расходов на других "направлениях", неполучится. Где их взять? Снова от медицины( говённой) и образования отрезать? Ну ладно, пусть играют дальше, иначе Готланд падёт, в Стокгольме высадится десант и загадит газоны, метро переделают на правосторонние движение и ограбят музей денег рядом с королевским дворцом)))
    pjbunny
  9. irazum Сегодня, 08:48
    Вот Вы, господа смеётесь, а мне Шведов жалко, ей Богу! Нейтральная страна, которая построила, действительно, социализм не на словах (как в СССР), а на деле. Для обеспечивания высокого уровня жизни своих граждан у Швеции уходит львиная часть бюджета. И тут-на тебе. Причём Шведы прекрасно понимают, что если, не лай Бог какая-нибудь заваруха с РФ, то шансов у них ноль, а не реагировать тоже нельзя. Вот такая нехорошая вилка.

    P.S. А от фантомных болей по поводу когда-то великой Швеции они давно излечились.
    irazum
    1. pjbunny Сегодня, 08:55
      Не стоит говорить о построенном социализме и другом, замечая только хорошее глядя со стороны. Махинации с жильём муниципальным, в ресторанах и барах норма для них один салат на двоих, к бокалу вина полагаются чипсы, мигрантов демонстративно не видят в упор, медицина реально полная Жэ, поймать вшей в школах не проблема и т.д.
      pjbunny
  10. irazum Сегодня, 08:59
    Цитата: pjbunny
    Не стоит говорить о построенном социализме и другом, замечая только хорошее глядя со стороны. Махинации с жильём муниципальным, в ресторанах и барах норма для них один салат на двоих, к бокалу вина полагаются чипсы

    А у нас простой народ из ресторанов не вылазит, а вшей у нас поймать элементарно в плацкартном вагоне поезда.
    irazum
    1. pjbunny Сегодня, 09:07
      А кто Вам сказал, что простой народ ходит постоянно по ресторанам? Очень многие на обед или просто перекусить ходят в забегаловки мак и кфс, хотя, вкусней готовят, хоть и на 20-30 крон дороже, в арабских забегаловках. В магазинах кусок говядины, 120-150 гр лежащий в отдельном лотке, стрит от 83 крон, хлеб, который можно есть, от 50 крон, ручная выпечка от 180 крон. Зайдите в стокгольмское метро, поразитесь грязи))
      pjbunny
  11. К0щей Сегодня, 09:03
    Может, шведы ещё и в гонке вооружений готовы поучаствовать?..
    я только "за". НАТО нужно больше шИдеФральных Strv)))
    К0щей
  12. Сибирячка Сегодня, 09:33
    Эх, сломались Шведы... Я думала всю жизнь о них лучше. Думала: вот умные люди - как "пострадали" под Полтавой, обмозговали свое поведение и успокоились, не лезут больше. А вот гляди ты как оно - вооружаться будут. Подзабыли,сердешные.
    Сибирячка
  13. Altona Сегодня, 09:47
    Цитата: irazum
    Нейтральная страна, которая построила, действительно, социализм не на словах (как в СССР), а на деле.

    ------------------------
    Конечно, сейчас мигранты и половые услуги на улице оказывают всем шведам, независимо от пола и возраста. Им бы об этом подумать, но нет, наша мнимая угроза им важнее, чем реальное насилие на улицах.
    Altona
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