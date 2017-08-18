Шведская пресса: В связи с "российской угрозой" расходов на оборону может не хватить
Шведская пресса бьёт тревогу. Издание Aftonbladet выходит с материалом, в котором говорится о том, что «Россия вынудила Швецию пойти на увеличение военных расходов». В материале заявлено, что расходы шведы собираются увеличить примерно на 8 млрд крон (около 1,2 млрд долларов) в течение ближайших нескольких лет. В материале сообщается, что такое решение приняли представители нескольких основных шведских партий, включая Зелёных и Социал-демократическую партию страны.
В издании утверждается, что увеличение шведского военного бюджета началось ещё в 2008 году, когда «Россия вступила в войну с Грузией».
Затем увеличение объёмов расходов на шведскую оборону произошло после «действий России в Крыму». Странно, что в издании не говорится об увеличении шведского военного бюджета после того, как в одной из местных бухт кто-то умудрился разглядеть «рубку российской подводной лодки».
Сообщая своим читателям о том, что власти действуют в правильном направлении, повышая расходную часть военного бюджета, авторы бьют тревогу по поводу того, что и растущих расходов «вряд ли хватит». При этом в очередной раз журналисты шведской газеты отсылают читателей к «российской угрозе». В этой связи можно констатировать, что «российская угроза» будет использоваться шведским правительством в качестве убеждения подданных в необходимости наращивать сегмент именно военных расходов.
Может, шведы ещё и в гонке вооружений готовы поучаствовать?..
В издании утверждается, что увеличение шведского военного бюджета началось ещё в 2008 году, когда «Россия вступила в войну с Грузией».
Затем увеличение объёмов расходов на шведскую оборону произошло после «действий России в Крыму». Странно, что в издании не говорится об увеличении шведского военного бюджета после того, как в одной из местных бухт кто-то умудрился разглядеть «рубку российской подводной лодки».
Сообщая своим читателям о том, что власти действуют в правильном направлении, повышая расходную часть военного бюджета, авторы бьют тревогу по поводу того, что и растущих расходов «вряд ли хватит». При этом в очередной раз журналисты шведской газеты отсылают читателей к «российской угрозе». В этой связи можно констатировать, что «российская угроза» будет использоваться шведским правительством в качестве убеждения подданных в необходимости наращивать сегмент именно военных расходов.
Может, шведы ещё и в гонке вооружений готовы поучаствовать?..
Использованы фотографии: ©The Canadian Press Images/FOTOLINK (East News)
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