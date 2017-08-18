09:56 18 августа

Кто в США главный? Вопрос от герра Габриэля

Министр иностранных дел Германии подверг резкой критике «воинственные» заявления Дональда Трампа, касающиеся Северной Кореи. По мнению главы немецкого МИДа, сегодня даже непонятно, с кем в США вести переговоры для снижения международной напряжённости.



Глава МИД ФРГ выступил в родной прессе и раскритиковал «воинственную риторику» американского президента, который нагнетает напряжённость по поводу Северной Кореи. Большое интервью с министром вышло в кёльнской газете «Kölner Stadt-Anzeiger».


Министр иностранных дел Германии полагает, что Европе следует «укрепляться», иначе её «национальные государства» не будут «иметь голоса в завтрашнем мире». Кругом перемены: темпы развития Азии «захватывают дух», Африка «удваивает своё население», да и Латинская Америка «тоже растёт». «Вот почему мы должны быть вместе. Наши дети в будущем либо обладают единым голосом Европы, либо не имеют в мире никакого голоса», — делает вывод министр.

По поводу роста напряжённости между США и Северной Кореей герр Габриэль сказал следующее. По его словам, «трудно объяснить», что сегодня «происходит в США». Министр иностранных дел и министр обороны там «имеют очень взвешенные оценки происходящего в Северной Корее. Министр обороны Мэттис, к примеру, заявил, что война на Корейском полуострове потребует «столько смертей, сколько мир не видел со времён Второй мировой войны» и «считает, что военное вмешательство США ошибочно».

Но Трамп, увы, высказывается совсем иначе. Президент США использует «непостижимую воинственную риторику». Габриэлю трудно понять, откуда взялось подобное мнение. «Опасность, — говорит он, — состоит в том, что такие эскалации начинаются со слов, а заканчиваются военным вмешательством. Мы знаем, что в Европе мы столетие назад пришли, как лунатики, в Первую мировую войну с воинственной риторикой. Из этого мы, европейцы, усвоили: сейчас время для дипломатии, а не войны».

По мнению Габриэля, сегодня «весь мир потрясён» тем, насколько непредсказуемой стала политика США. Один из людей Трампа, к примеру, на днях написал в эссе: прежде считалось, что мир должен быть организован на основе права, однако «это вздор», «мир — поле боя». Все против всех, и самый сильный забирается наверх. Такие люди, комментирует немецкий министр, хотят подставить силу вместо права и жить «по закону сильнейшего». И это прямая противоположность тому, что до сих пор связывалось с Западом, его «универсальными ценностями: свободой, демократией, справедливостью».

Тот факт, что американцы с этими ценностями прощаются, делает Запад слабее, убеждён министр.

Германию, заметим, едва ли сильно тревожит сама по себе воинственная риторика Трампа и его окружения. Трамп далеко не первый президент США, особенно среди республиканцев, который бряцал бы оружием. Достаточно вспомнить младшего Буша, у которого руки в крови по самые уши и который лил кровь в сотрудничестве с матушкой Европой. Германия волнуется из-за непредсказуемости Трампа, который может предпочесть войну там, где вопрос могла бы решить дипломатия. Ведь даже мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс не советует Трампу накалять обстановку вокруг КНДР. Однако кто знает, что сделает завтра Трамп!

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Александр 3 Сегодня, 08:00
    В США все хотят быть главными.Толкаются и ругаются за кресло.
    Александр 3
    1. afrikanez Сегодня, 08:03
      Одним словом - "главнюки"! lol
      afrikanez
      1. Logall Сегодня, 08:06
        Я бы даже сказал– ''Главнище''!!
        Logall
        1. alexneg Сегодня, 08:35
          Вы в последнем слове вставили лишнюю букву "Л". 'Очепатка' однако. laughing
          alexneg
    2. Зяблицев Сегодня, 08:09
      Все это конечно же было бы серьезно, если бы не одно но! Если завтра в Вашингтоне, даже рядовой клерк, отвечающий за поливку цветов в Ораль...овальном кабинете скажет мистеру Габриэлю "Пшшшел вон!", то бравый дойчен министр, покорно развернется и пойдет вон...Понятно, что я немного утрирую, но к сожалению для немцев, это реалии сегодняшнего дня! Все что остается "крутым" берлинским политикам - это лишь надувать щеки перед собственным электоратом!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:15
        Что-то Берлин в последнее время довольно рьяно начал выражать своё несогласие с политикой Фашингтонского обкома . К чему бы это ? what Ещё бы свои слова делами подкрепляли . yes
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 08:22
          В том то все и дело, Паш, они импотенты - Да мы! Да я! Всех...Но увы!
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:26
            Может , по этой причине и не одёргивают тевтонов матрасы , а ? wink
            bouncyhunter
    3. Маз Сегодня, 08:13
      Трамп как раз понятен - выражает разброд среди элит и группировок на Капитолии и Уолл стрит. А вот то что немец не хочет войны в Евразии вполне радует. Не выгодно развитой экономике Германии война на континенте. Германии выгоден мир и торговля высокотехнологичным и качественными товарами. При любой войне торговля чахнет. И немцам нужен мир и порядок. Мир и порядок может обеспечить Россия с её армией,авторитетом, и ресурсами
      Маз
      1. Logall Сегодня, 08:21
        Если бы не ввели санкции затрагивающие интересы ФРГ, то так же плясали бы под дудку и радовались...
        Logall
  2. Pulya Сегодня, 08:02
    Достаточно вспомнить младшего Буша, у которого руки в крови по самые уши и который лил кровь в сотрудничестве с матушкой Европой.


    Начало доходить... плюс к этому
    Европе следует «укрепляться», иначе её «национальные государства» не будут «иметь голоса в завтрашнем мире»

    Что то да значит
    Pulya
    1. Logall Сегодня, 09:02
      Вопрос от герра Габриэля

      Герра? Почему в русском языке не любят букву–Х?
      Правильнее бы было–''вопрос от херра Габриэля''!
      Logall
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:20
    Вроде все правильно говорит министр. Но! Все же так и хочется задать вопрос немцу: "А что же вы раньше помалкивали? Или поведение Сша изменилось после прихода Трампа, а до этого было идеальным?"
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:26
      rotmistr60
      Или поведение Сша изменилось после прихода Трампа?"

      hi
      ... однозначно, после победы Трампа, отношения между немцами и мерикатосами резко изменились, и ещё не понятно куда выведет "кривая"...
      a.s.zzz888
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:33
        hi Я имел ввиду внешнюю политику Сша по отношению к другим государствам, а не конкретно к Германии.
        rotmistr60
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 08:22
    Глава МИД ФРГ выступил в родной прессе и раскритиковал «воинственную риторику» американского президента, который нагнетает напряжённость по поводу Северной Кореи.

    ... походу трещина отношений между мерикатосией и немцами, только увеличивается... оно и к лучшему, для нас по крайней мере...
    a.s.zzz888
  5. alexmach Сегодня, 08:45
    Вот ещё бы немцы сами хоть иногда следовали своим же советам, цены б им не было.
    alexmach
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