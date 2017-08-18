Кто в США главный? Вопрос от герра Габриэля
Министр иностранных дел Германии подверг резкой критике «воинственные» заявления Дональда Трампа, касающиеся Северной Кореи. По мнению главы немецкого МИДа, сегодня даже непонятно, с кем в США вести переговоры для снижения международной напряжённости.
Глава МИД ФРГ выступил в родной прессе и раскритиковал «воинственную риторику» американского президента, который нагнетает напряжённость по поводу Северной Кореи. Большое интервью с министром вышло в кёльнской газете «Kölner Stadt-Anzeiger».
Министр иностранных дел Германии полагает, что Европе следует «укрепляться», иначе её «национальные государства» не будут «иметь голоса в завтрашнем мире». Кругом перемены: темпы развития Азии «захватывают дух», Африка «удваивает своё население», да и Латинская Америка «тоже растёт». «Вот почему мы должны быть вместе. Наши дети в будущем либо обладают единым голосом Европы, либо не имеют в мире никакого голоса», — делает вывод министр.
По поводу роста напряжённости между США и Северной Кореей герр Габриэль сказал следующее. По его словам, «трудно объяснить», что сегодня «происходит в США». Министр иностранных дел и министр обороны там «имеют очень взвешенные оценки происходящего в Северной Корее. Министр обороны Мэттис, к примеру, заявил, что война на Корейском полуострове потребует «столько смертей, сколько мир не видел со времён Второй мировой войны» и «считает, что военное вмешательство США ошибочно».
Но Трамп, увы, высказывается совсем иначе. Президент США использует «непостижимую воинственную риторику». Габриэлю трудно понять, откуда взялось подобное мнение. «Опасность, — говорит он, — состоит в том, что такие эскалации начинаются со слов, а заканчиваются военным вмешательством. Мы знаем, что в Европе мы столетие назад пришли, как лунатики, в Первую мировую войну с воинственной риторикой. Из этого мы, европейцы, усвоили: сейчас время для дипломатии, а не войны».
По мнению Габриэля, сегодня «весь мир потрясён» тем, насколько непредсказуемой стала политика США. Один из людей Трампа, к примеру, на днях написал в эссе: прежде считалось, что мир должен быть организован на основе права, однако «это вздор», «мир — поле боя». Все против всех, и самый сильный забирается наверх. Такие люди, комментирует немецкий министр, хотят подставить силу вместо права и жить «по закону сильнейшего». И это прямая противоположность тому, что до сих пор связывалось с Западом, его «универсальными ценностями: свободой, демократией, справедливостью».
Тот факт, что американцы с этими ценностями прощаются, делает Запад слабее, убеждён министр.
Германию, заметим, едва ли сильно тревожит сама по себе воинственная риторика Трампа и его окружения. Трамп далеко не первый президент США, особенно среди республиканцев, который бряцал бы оружием. Достаточно вспомнить младшего Буша, у которого руки в крови по самые уши и который лил кровь в сотрудничестве с матушкой Европой. Германия волнуется из-за непредсказуемости Трампа, который может предпочесть войну там, где вопрос могла бы решить дипломатия. Ведь даже мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс не советует Трампу накалять обстановку вокруг КНДР. Однако кто знает, что сделает завтра Трамп!
Глава МИД ФРГ выступил в родной прессе и раскритиковал «воинственную риторику» американского президента, который нагнетает напряжённость по поводу Северной Кореи. Большое интервью с министром вышло в кёльнской газете «Kölner Stadt-Anzeiger».
Министр иностранных дел Германии полагает, что Европе следует «укрепляться», иначе её «национальные государства» не будут «иметь голоса в завтрашнем мире». Кругом перемены: темпы развития Азии «захватывают дух», Африка «удваивает своё население», да и Латинская Америка «тоже растёт». «Вот почему мы должны быть вместе. Наши дети в будущем либо обладают единым голосом Европы, либо не имеют в мире никакого голоса», — делает вывод министр.
По поводу роста напряжённости между США и Северной Кореей герр Габриэль сказал следующее. По его словам, «трудно объяснить», что сегодня «происходит в США». Министр иностранных дел и министр обороны там «имеют очень взвешенные оценки происходящего в Северной Корее. Министр обороны Мэттис, к примеру, заявил, что война на Корейском полуострове потребует «столько смертей, сколько мир не видел со времён Второй мировой войны» и «считает, что военное вмешательство США ошибочно».
Но Трамп, увы, высказывается совсем иначе. Президент США использует «непостижимую воинственную риторику». Габриэлю трудно понять, откуда взялось подобное мнение. «Опасность, — говорит он, — состоит в том, что такие эскалации начинаются со слов, а заканчиваются военным вмешательством. Мы знаем, что в Европе мы столетие назад пришли, как лунатики, в Первую мировую войну с воинственной риторикой. Из этого мы, европейцы, усвоили: сейчас время для дипломатии, а не войны».
По мнению Габриэля, сегодня «весь мир потрясён» тем, насколько непредсказуемой стала политика США. Один из людей Трампа, к примеру, на днях написал в эссе: прежде считалось, что мир должен быть организован на основе права, однако «это вздор», «мир — поле боя». Все против всех, и самый сильный забирается наверх. Такие люди, комментирует немецкий министр, хотят подставить силу вместо права и жить «по закону сильнейшего». И это прямая противоположность тому, что до сих пор связывалось с Западом, его «универсальными ценностями: свободой, демократией, справедливостью».
Тот факт, что американцы с этими ценностями прощаются, делает Запад слабее, убеждён министр.
Германию, заметим, едва ли сильно тревожит сама по себе воинственная риторика Трампа и его окружения. Трамп далеко не первый президент США, особенно среди республиканцев, который бряцал бы оружием. Достаточно вспомнить младшего Буша, у которого руки в крови по самые уши и который лил кровь в сотрудничестве с матушкой Европой. Германия волнуется из-за непредсказуемости Трампа, который может предпочесть войну там, где вопрос могла бы решить дипломатия. Ведь даже мистер Мэттис по прозвищу Бешеный пёс не советует Трампу накалять обстановку вокруг КНДР. Однако кто знает, что сделает завтра Трамп!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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