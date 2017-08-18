Умер Михаил Троянов, выдающийся разработчик ядерных реакторов
На 86-м году жизни скончался выдающийся российский ученый-атомщик Михаил Троянов, внесший большой вклад в разработку ядерных реакторов на быстрых нейтронах и обеспечение мирового лидерства РФ в этом направлении, передает РИА Новости сообщение Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, предприятие госкорпорации "Росатом", Обнинск Калужской области).
«Троянов после окончания в 1955 году МИФИ был направлен на работу в Лабораторию "В", как назывался в то время ФЭИ – научный "штаб" отечественной атомной отрасли по реакторам на быстрых нейтронах. Начав инженером теплофизической лаборатории, он прошел все ступени до старшего научного сотрудника. С 1969 года – заведующий отделом ФЭИ, с 1976 года – заведующий сектором, с 1977 года — заместитель директора ФЭИ по научной работе, в 1987-1992 годах – директор института», – говорится в сообщении.
По мнению ученых, невозможно переоценить заслугу Троянова в том, что Россия занимает ведущие позиции в мире в проектировании и строительстве реакторов на быстрых нейтронах, которые необходимы для развития атомной энергетики. Он занимался работами по расчетно-физическому обоснованию "быстрых" реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600, участвовал в проектировании реактора БН-800.
Экспериментальный реактор БОР-60, с 1969 года работающий в России, является уникальной исследовательской установкой, необходимой для проведения широкого спектра исследований в обоснование проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.
Первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). «Часть тепловой мощности реактора использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года – на пять лет дольше проектного срока. Опыт создания и эксплуатации этой установки позволил понять и решить многие задачи в области реакторов типа БН с жидкометаллическим теплоносителем, натрием», – рассказали в институте.
В 1980-ом на Белоярской АЭС был пущен третий энергоблок этой станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт, он надежно работает по сей день. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива.
За большой вклад в развитие технологии «быстрых» реакторов в 1978 году вместе с другими участниками работ по созданию реактора БН-350 Троянов был награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году за реактор БН-600 – Ленинской премией. Он также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть». В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».
«Троянов после окончания в 1955 году МИФИ был направлен на работу в Лабораторию "В", как назывался в то время ФЭИ – научный "штаб" отечественной атомной отрасли по реакторам на быстрых нейтронах. Начав инженером теплофизической лаборатории, он прошел все ступени до старшего научного сотрудника. С 1969 года – заведующий отделом ФЭИ, с 1976 года – заведующий сектором, с 1977 года — заместитель директора ФЭИ по научной работе, в 1987-1992 годах – директор института», – говорится в сообщении.
По мнению ученых, невозможно переоценить заслугу Троянова в том, что Россия занимает ведущие позиции в мире в проектировании и строительстве реакторов на быстрых нейтронах, которые необходимы для развития атомной энергетики. Он занимался работами по расчетно-физическому обоснованию "быстрых" реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600, участвовал в проектировании реактора БН-800.
Экспериментальный реактор БОР-60, с 1969 года работающий в России, является уникальной исследовательской установкой, необходимой для проведения широкого спектра исследований в обоснование проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.
Первый в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-350 установленной электрической мощностью 350 мегаватт был запущен в 1973 году на восточном побережье Каспийского моря в городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан). «Часть тепловой мощности реактора использовалась для выработки электроэнергии, остальная шла на опреснение морской воды. Этот энергоблок проработал до 1998 года – на пять лет дольше проектного срока. Опыт создания и эксплуатации этой установки позволил понять и решить многие задачи в области реакторов типа БН с жидкометаллическим теплоносителем, натрием», – рассказали в институте.
В 1980-ом на Белоярской АЭС был пущен третий энергоблок этой станции с реактором БН-600 установленной электрической мощностью 600 мегаватт, он надежно работает по сей день. Этот блок не только вырабатывает электроэнергию, но и служит уникальной базой для испытаний новых конструкционных материалов и ядерного топлива.
За большой вклад в развитие технологии «быстрых» реакторов в 1978 году вместе с другими участниками работ по созданию реактора БН-350 Троянов был награжден Государственной премией СССР, а в 1982 году за реактор БН-600 – Ленинской премией. Он также был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть». В 1994 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».
Использованы фотографии: ria.ru/ ФЭИ имени Лейпунского
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти