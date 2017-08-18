12:42 18 августа

За неделю ВКС уничтожили в Сирии более 730 объектов террористов

ВКС России за неделю уничтожили свыше 730 объектов международных террористических группировок, ведущих боевые действия в Сирии, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



Согласно информации, российские самолеты за минувшую неделю совершили более 290 боевых вылетов.


При этом около 160 объектов исламистов были обнаружены расчетами беспилотных аппаратов, которые совершили за то же время свыше 120 вылетов на разведку.

Напомним, вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. В результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. С 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада удары по объектам террористов начала наносить российская авиация. При поддержке Вооруженных сил России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В Сирии действуют авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в стране успешно функционирует российский центр по примирению сторон.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 26

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  1. Velizariy Сегодня, 10:19
    ВКС России за неделю уничтожили свыше 730 объектов международных террористических группировок
    Интересно, что же туда входит, в эти 730 объектов???
    Velizariy
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:28
      Интересно, что же туда входит, в эти 730 объектов???

      Ослы и бараны, как неотъемлемая часть инфраструктуры басмачей......Ослик - элемент транспортной логистики...... laughing
      Соломон Кейн
    2. сибиралт Сегодня, 10:42
      Судя по сводкам, у террористов в Сирии "объектов" больше, чем самих террористов. belay Если так, то кто же их сторожит? recourse
      сибиралт
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:56
        wink ....как кто! Бараны......
        Олег,Салют!
        Соломон Кейн
  2. НЕКСУС Сегодня, 10:21
    За два года операции в Сирии ,наши ВКС каждый месяц уничтожают по пол тысячи обьектов террористов. Такое ощущение,что игиловцы новую страну там построили. И в этой связи задаешься вопросом-сколько денег получают они от турков,саудитов,матрассов,при этом регулярно закупая оружие,продовольствие и тд? И тут приходит понимание того,почему матрассы не шибко рьяно воюют с ними,тк денежек своих в игил вбухано просто немеренно.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
      Привет , Андрей ! hi
      Цитата: НЕКСУС
      И тут приходит понимание того,почему матрассы не шибко рьяно воюют с ними,тк денежек своих в игил вбухано просто немеренно.

      Какой же неумный будет рьяно воевать с теми , в кого сам же немерено денег вбухал ? Лучше создавать видимость борьбы и бахать по мирному населению и инфраструктуре , что коалиции во главе с матрасами хорошо удаётся .
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:55
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Андрей !

        Привет,Паша! hi
        Цитата: bouncyhunter
        что коалиции во главе с матрасами хорошо удаётся .

        У меня складывается все большая уверенность,что сей МММ ,очень скоро лопнет. При этом,партия еще сейчас только в самом разгаре. Я говорю не только о Ближнем Востоке,но и С.Кореи например. Кстати,как сейчас Парашка будет обьяснять матрассам,как появились у корейцев ракеты Циклон,при том ,что доказано,что хохлы их продали Ыну,я не знаю....
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
          Цитата: НЕКСУС
          Кстати,как сейчас Парашка будет обьяснять матрассам,как появились у корейцев ракеты Циклон,при том ,что доказано,что хохлы их продали Ыну,я не знаю....

          Вот так :
          bouncyhunter
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:09
        Паш, а мне вот это музыкальный клип понравился.......Музычка там, восточная - в тему....
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
          Я на этом видео попытался сосчитать количество уничтоженных объектов ИГИЛ , но быстро бросил эту затею . lol
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:20
            По этим объектам, Паш, эту музычку сыграть на вашем "Полонезе", Ля было бы впечатляюще.......
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
              Представил себе афишу :
              "Сегодня состоится выступление симфонического оркестра . В программе произведения классиков и гвоздь программы - "Полонез" ! " . good lol
              bouncyhunter
              1. Соломон Кейн Сегодня, 11:26
                . ....Господ Басмачей просим не покидать 200 км. зону.... laughing
                Соломон Кейн
    2. Alexey-74 Сегодня, 10:56
      Будем надеяться, что саудитам, америкосам скоро станет не выгодно вкладываться в Игил.....потому что те все равно будут гарантированно уничтожены.
      Alexey-74
      1. НЕКСУС Сегодня, 10:57
        Цитата: Alexey-74
        Будем надеяться, что саудитам, америкосам скоро станет не выгодно вкладываться в Игил.....потому что те все равно будут гарантированно уничтожены.

        2 года назад уже было невыгодно вкладывать в игил средства....когда наши ВКС появились в Хмейми.
        НЕКСУС
  3. Kosmotoga Сегодня, 10:26
    читайте книгу "как манипулировать при помощи статистики".В ней говориться ,что круглая цифра в статистики зачастую ложь )
    Kosmotoga
  4. Дуплет Сегодня, 10:36
    А за год свыше миллиона уничтожено объектов?
    Дуплет
  5. Стирбьорн Сегодня, 10:41
    Надо сразу сообщать сколько объектов еще осталось уничтожить, для полноты картины, можно даже счетчик нарисовать - до полной победы над террористами laughing
    Стирбьорн
    1. Essex62 Сегодня, 11:14
      Полная победа, как- бы и не возможна. Колличество бармалеев всегда будет одинаковым, сколько не уничтожай. Рождаемость у мусульман отлично поставлена. Бабла у шейхов - не мерянно. Речь идёт о вытеснении их за приделы САР, что при этом делать с матрасами и янычарами .......... Контроль над территорией , даже с нашей помощью , Асаду не установить.
      Тренируем летунов, спецназ в реальных боевых, испытываем новые системы. Главное поддерживаем реноме ВС РФ . Пусть нелюдь видит- они опоздали. Получат качественную оборотку.
      Essex62
    2. Muvka Сегодня, 11:55
      А как вы в счетчике будете учитывать новые объекты? Точнее в общем количестве оставшихся объектов? Или вы думаете они ничего взамен не возводят?
      Muvka
  6. Лена Петрова Сегодня, 10:53
    Объект - любая броне-техника, блок-посты, здания с террористами ( да хоть с одним снайпером ), лагеря по обучению, склады, бензовозы, машины снабжения и пр. Всё это размазано, как масло на бутерброде по пустыне, и выражается в пятизначных цифрах. После суммирования всей этой бодяги и получается подобная сумма.
    Лена Петрова
    1. сибиралт Сегодня, 11:06
      Ага. Были бы бомбы, а что бомбить найти всегда можно.
      сибиралт
  7. Вован Петров Сегодня, 11:21
    И нет им числа (объектам террористов). Если каждую неделю по 730, умножить на количество 100 недель (почти 2 года) = 73000 объектов !!!!!!!! или около того...
    Вован Петров
    1. Лена Петрова Сегодня, 11:42
      Там нет прямой зависимости. Где-то больше, где-то меньше. И уж не раз вся эта кодла пополнялась, возрождалась, словно Змей Горыныч. Пока закачивают оружие, деньги, и новый расходный материал, это довольно трудно переломить. Но - ломают.
      Лена Петрова
    2. Muvka Сегодня, 11:56
      Раз сообщили про 730 - значит это рекордные цифры. А так могут и по 100-200 уничтожать. Или ткните меня носом, где написано, что ВКС КАЖДУЮ неделю по столько уничтожают. Жду.
      Muvka
  8. Serzh_R Сегодня, 12:07
    Отработка навыков применения образцов высокопрочного оружия в САР ведется на регулярной основе. Как моджахеды нам угрожали и угрожают расправой, так и Россия по христианским законам после "прости" и "выскажи" будет мочить этих регилиозных фашистов до последнего. Чисто механически, со всей передовой технологичной военной твердостью.
    Serzh_R
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