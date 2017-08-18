За неделю ВКС уничтожили в Сирии более 730 объектов террористов
ВКС России за неделю уничтожили свыше 730 объектов международных террористических группировок, ведущих боевые действия в Сирии, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Согласно информации, российские самолеты за минувшую неделю совершили более 290 боевых вылетов.
При этом около 160 объектов исламистов были обнаружены расчетами беспилотных аппаратов, которые совершили за то же время свыше 120 вылетов на разведку.
Напомним, вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. В результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. С 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада удары по объектам террористов начала наносить российская авиация. При поддержке Вооруженных сил России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В Сирии действуют авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в стране успешно функционирует российский центр по примирению сторон.
Согласно информации, российские самолеты за минувшую неделю совершили более 290 боевых вылетов.
При этом около 160 объектов исламистов были обнаружены расчетами беспилотных аппаратов, которые совершили за то же время свыше 120 вылетов на разведку.
Напомним, вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. В результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. С 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада удары по объектам террористов начала наносить российская авиация. При поддержке Вооруженных сил России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В Сирии действуют авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в стране успешно функционирует российский центр по примирению сторон.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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