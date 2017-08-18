12:42 18 августа

Die Presse: россияне не променяли Родину на западные деликатесы

Западные санкции не привели к смене политического курса в России, для россиян престиж страны оказался важнее уровня жизни, пишет австрийская газета Die Presse.

Уничтожение западных продуктов в России.

«Результаты опросов свидетельствуют об очень противоречивом отношении россиян к санкционной войне с Западом, а также к качеству отечественных продуктов. По данным исследовательского холдинга "Ромир", три года назад разница в оценке качества импортных и российских сыров была огромной, а сейчас она уже не такая большая. Удовлетворённость граждан продуктами Made in Russia растёт. Эта тенденция не проглядывается только в случае с мясными и молочными изделиями», – приводит статью ИноТВ.


В то же время всё меньше россиян поддерживают эмбарго: «если два года назад в пользу запрета на импорт западных продуктов высказывалось 78% респондентов, то сегодня, по данным "Левада-Центра", это 65%, при этом всё больше россиян считают, что Запад пострадал от санкций сильнее, чем Россия», пишет автор.

Престиж страны оказался для россиян важнее уровня жизни и ожидаемой «войны между телевизором и холодильником» не произошло, констатирует он.

Издание отмечает, что экономика России восстанавливается: «Во втором квартале 2017 года в пересчёте на годовые темпы ВВП вырос на целых 2,5%. Это самый большой прирост с конца 2013 года, отмечает издание. Эксперты продолжают спорить о том, какой же всё-таки ущерб западные санкции смогли нанести российской экономике. Впрочем, все специалисты сходятся во мнении, что самая тяжёлая за последние 20 лет рецессия в 2015 и 2016 годах была в большей степени вызвана не штрафными мерами Запада, а падением цен на нефть». Так или иначе, Россия смогла адаптироваться к новым условиям.

Тем не менее, некоторым секторам экономики всё же был нанесён существенный ущерб, а именно – оборонной и нефтегазовой, считает автор. Это произошло из-за введения запрета на поставку в Россию определённых технологий. Но всё равно, западные компании искали и находили пути сотрудничества с российской стороной в обход санкций, а отечественные компании, в свою очередь, были готовы к полулегальной работе с иностранными технологиями.

Новые санкции США могут осложнить такое сотрудничество, в т.ч. в сфере инвестиций.

«Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 75

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  1. Копчёный Сегодня, 10:59
    Есть такое. В принципе ещё в 90-е умные люди предупреждали, что уничтожая своё и ориентируясь на импорт, могут быть проблемы в будущем. Увы, посоны из ВШЭ экономики уговорили поверить в незыблемость невидимой руки рынка и инвестиций.
    Копчёный
    1. сибиралт Сегодня, 11:12
      По последним статданным в России уровень зарплат вырос на 7,8%, а реально (по покупательной способности) упал на 1,4%. И никакой экономической стратегии. В Китае началась "сланцевая революция". По запасам сланцевого газа он уже второй в мире. "Сила Сибири", похоже, сдувается. С "Северным потоком-2" тоже нет ясности. Но зато у нас будет мандуаль на новом стадионе всего за 48 миллиардов, вместо 7-ми запланированных. Гуляй, Россия! bully
      сибиралт
      1. sogdy Сегодня, 11:20
        Статданные в интерпретации ВШЭ?!
        Ну эти скажут!
        Смотри по себе и соседям, а не в ящике.
        sogdy
        1. Хагалаз Сегодня, 12:12
          Цитата: sogdy
          Статданные в интерпретации ВШЭ?!
          Ну эти скажут!
          Смотри по себе и соседям, а не в ящике.

          Я предлагаю ориентироваться по загрузке тележек в гипермаркетах и количеству иномарок во дворах.
          Тележки всегда полны, а за парковку во дворе бывает и дерутся.....
          Хагалаз
          1. sogdy Сегодня, 12:19
            Цитата: Хагалаз
            по загрузке тележек в гипермаркетах и количеству иномарок во дворах

            Извини, для мню не актуально. Ленюся, таки прогресс двигаю... Да и собак больше 2 кг мяса за раз не может донести, по асфальту волочится, тормозит процесс доставки.
            sogdy
            1. bulvas Сегодня, 12:26
              Цитата: сибиралт
              По последним статданным в России уровень зарплат вырос на 7,8%, а реально (по покупательной способности) упал на 1,4%. И никакой экономической стратегии. В Китае началась "сланцевая революция". По запасам сланцевого газа он уже второй в мире. "Сила Сибири", похоже, сдувается. С "Северным потоком-2" тоже нет ясности. Но зато у нас будет мандуаль на новом стадионе всего за 48 миллиардов, вместо 7-ми запланированных. Гуляй, Россия! bully


              Цитата: sogdy
              Статданные в интерпретации ВШЭ?!
              Ну эти скажут!
              Смотри по себе и соседям, а не в ящике.


              У меня много знакомых из ресторанного бизнеса (по моей работе), так они сейчас повеселели после последних 2-х лет, говорят, люди пошли развлекаться

              Еще у меня 2-е занимаются частными домами (оба по инженерным системам, один в Москве, другой в Сибири)

              Оба в один голос говорят, что от работы не продохнуть, люди массового строят собственные дома по стране, стараются строить в основном качественно, использовать хорошие материалы и системы.

              Сам вижу нескончаемые потоки машин, причем иномарок - подавляющее количество .

              В аэропортах все переполнено, люди летят отдыхать

              Поэтому вопрос: кто составляет эти "статданные" и на каком основании?
              bulvas
            2. Хагалаз Сегодня, 12:38
              Цитата: sogdy
              Цитата: Хагалаз
              по загрузке тележек в гипермаркетах и количеству иномарок во дворах

              Извини, для мню не актуально. Ленюся, таки прогресс двигаю... Да и собак больше 2 кг мяса за раз не может донести, по асфальту волочится, тормозит процесс доставки.

              laughing я не настаиваю hi
              Хагалаз
          2. Сухой_Т-50 Сегодня, 12:41
            Цитата: Хагалаз
            Цитата: sogdy
            Статданные в интерпретации ВШЭ?!
            Ну эти скажут!
            Смотри по себе и соседям, а не в ящике.

            Я предлагаю ориентироваться по загрузке тележек в гипермаркетах и количеству иномарок во дворах.
            Тележки всегда полны, а за парковку во дворе бывает и дерутся.....

            Это бот,с ними спорить нечего.Они как грибы появляются,чтобы понять,как им плохо живется
            Сухой_Т-50
      2. Копчёный Сегодня, 11:29
        Чем мне нравится сланцевая революция, это переходящее знамя для стран, самых самых больших запасов.
        Копчёный
        1. sogdy Сегодня, 12:06
          Цитата: Копчёный
          самых самых больших запасов

          Выдавливание кисы по-капельке?
          sogdy
          1. bulvas Сегодня, 12:33
            Цитата: Копчёный
            Чем мне нравится сланцевая революция, это переходящее знамя для стран, самых самых больших запасов.


            Есть еще вопрос себестоимости..

            Когда в Газпроме перестанут покупать планшеты по 100 лимонов для руководства, перестанут содержать все лишнее и займутся оптимизацией расходов, никакой сланцевый газ не выдержит конкуренции
            bulvas
  2. Altona Сегодня, 11:00
    «Результаты опросов свидетельствуют об очень противоречивом отношении россиян к санкционной войне с Западом, а также к качеству отечественных продуктов. По данным исследовательского холдинга "Ромир", три года назад разница в оценке качества импортных и российских сыров была огромной, а сейчас она уже не такая большая. Удовлетворённость граждан продуктами Made in Russia растёт.
    ------------------------------------------
    Я пробовал много западных продуктов до санкций. Ничего такого выдающегося в них я не обнаружил. Алкоголь импортный с полок никуда не исчез, по-моему его даже стало больше. А мясо и молоко предпочитаю брать сразу "от производителя", то есть на рынке или из деревни(у нас многие свое молоко в город привозят). В общем, аудитория в 5% населения вряд ли сделает погоду на рынке сыров и колбас. Народ покупает тоже, что и раньше. Изменять свои гастрономические привычки-это вредить желудку и кишечнику, особенно в пользу перченого и копченого мяса и плесневых сыров.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
      hi Вот этот "шедевр" убил и вынес мозг :
      «Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.

      Учитывая то , что отмены санкций не предвидится , по логике этой газеты россиянам надо накрываться белой простынкой и медленно ползти в сторону кладбища ? Вот вам ответ :
      bouncyhunter
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:26
        Я пробовал много западных продуктов до санкций - а вы наши попробуйте! И как говорят в Одессе почувствуйте разницу! Кому как, мне наши сыры "не лезут". Да и колбасы некоторые далеки даже от воспоминаний детства. А покупать что то раскрученное, из действительно натуральных продуктов - не у всех покупательная способность позволит.
        Вождь краснокожих
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:39
          Я более 20-ти лет прожил за "Советским железным занавесом", вдали от "западных благ и разносолов"...И что? Да здоровее был и веселее...
          Соломон Кейн
        2. древний Сегодня, 11:53
          Цитата: Вождь краснокожих
          а вы наши попробуйте!


          Не "патриотично" изволите .."выражаться"! wink Зато у нас не оспоримое преимущество...." у нас его много" wassat ( есть такой .."древний " анекдот).
          А по существу комент "товаризча" ничего реального с ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ не имеет!
          То что у нас в магазинах лежит под "названием" можно назвать только ПЛАСТЕЛИНОМ!
          Но ведь только у нас при 30% снижении производства молока, производство "СЫРА" практически.."импортозаместилось" wassat ( ну это как с нефтью....больше всех нефти и ..дорогущий бензин) wassat
          Про колбасы,так вообще...на этикетках написано ясно-КОЛБАСНЫЙ ПРОДУКТ!
          Народ нИКАК не покупает то же..что и раньше....достаточно зайти на базар и посмотреть на продавцов,количество которых сократилось минимум в..половину! soldier
          Единственное в чём он прав,так в том нужно покупать именно в деревне..так сказать от первого лица,но и то...у проверенного!
          древний
          1. sogdy Сегодня, 12:11
            Цитата: древний
            Но ведь только у нас при 30% снижении производства молока, производство "СЫРА" практически.."импортозаместилось"

            И таки где это "у вас"?
            А то у нас, в Восточной Сибири, мы вас понять не можем.
            Питер со своими финскими эрзацпродуктами, или где?
            sogdy
          2. dvina71 Сегодня, 12:14
            Цитата: древний
            То что у нас в магазинах лежит под "названием" можно назвать только ПЛАСТЕЛИНОМ!

            Магазин в Киеве?
            Цитата: древний
            Но ведь только у нас при 30% снижении производства молока, производство "СЫРА" практически.."импортозаместилось

            ЗА январь-сентябрь 2016г снижение 0.7% относительно промежутка прошлого года.
            Цитата: древний
            Про колбасы,так вообще...на этикетках написано ясно-КОЛБАСНЫЙ ПРОДУКТ!

            Да ты чЁ? Если такое написано..ясно ведь,что это не колбаса..или нет?А колбаса из мяса начинается с ценника 350-400 р кг.. это тоже все на этикетке написано.
            dvina71
      2. den3080 Сегодня, 11:30
        Я пробовал много западных продуктов до санкций. Ничего такого выдающегося в них я не обнаружил.

        Так нельзя говорить? Разве есть жизнь без фуагра, устриц и пармезана? Кощунство!!
        Вы явно хотите, чтобы Ксения Собчак со товарищи билась в истерике и таки уехала из страны.
        Ай-яй-яй.
        den3080
        1. sogdy Сегодня, 12:26
          Цитата: den3080
          Разве есть жизнь без фуагра, устриц и пармезана?

          Я таки помню головки пармезана. В Салтыковке два перекрестка до магазина, еще один к знакомым, а потом с дедом тереть сыр на мелкой терке. Темно-зеленый твердый (как камень) сыр, головка до 300 г.
          Когда увидел эту белую сычужную каку - глаз выпал.
          sogdy
      3. Соломон Кейн Сегодня, 11:35
        Новые санкции США могут осложнить такое сотрудничество, в т.ч. в сфере инвестиций.
        Для кого? Для меня, соседа, кума? Для кого? Ах да! Забыл о Российских "Честных"чиновниках.....Придется "честно заработанные" в Сбербанке хранить... wassat
        Соломон Кейн
      4. AVA77 Сегодня, 11:38
        Спасибо,подняли с утра настроение.Хотя и похмелье.
        AVA77
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:41
          Заметьте, наше, русское, непередаваемое.....ПОХМЕЛЬЕ.... wassat drinks
          Соломон Кейн
      5. Лелёк Сегодня, 11:40
        Цитата: bouncyhunter
        Вот этот "шедевр" убил и вынес мозг


        hi, Павел.
        Ну что тут скажешь, "...ох, уж эти сказочники...". Европейцы всё более убеждаются в "бесполезности" этих их санкций к РФ. Ничего, кроме вреда самим санкционерам, они не принесли. Ну, об Америке не говорю - нация упёртая и наш извечно заклятый "партнёр" с враждебным уклоном и такой останется до кончины.
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
          Приветствую , Лев ! hi Все эти санкции коснулись США в гораздо меньшей степени , чем ЕС . В Европе начали открыто протестовать против "хотелок" матрасов , которые европейцам ничего хорошего не принесли и не принесут . Но когда это Матрасию интересовало чужое мнение (пусть даже это мнение европейских партнёров) ? Терпи и дальше , Европа , на радость дяде Сэму ! Тем более что пока видим только громкие заявления , не более .
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 12:06
            Цитата: bouncyhunter
            Тем более что пока видим только громкие заявления , не более .


            Но хотя бы и эта малость в копилку здравого смысла, если учесть ажиотаж "европ" в начале введения этих пресловутых санкций. Тон меняется и это плюс.
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
              Я надеюсь , что выбранный Европой вектор реакции на новые санкции не будет задушен из-за лужи , иначе грош цена европейской псевдосамостоятельности .
              bouncyhunter
              1. Лелёк Сегодня, 12:20
                Цитата: bouncyhunter
                что выбранный Европой вектор реакции на новые санкции не будет задушен из-за лужи


                Я тоже на это уповаю. Будем посмотреть.
                Лелёк
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:23
                  Будем , ибо нас этот вопрос касается непосредственно .
                  bouncyhunter
    2. weksha50 Сегодня, 11:54
      Цитата: Altona
      Алкоголь импортный с полок никуда не исчез, по-моему его даже стало больше.


      Даже грузинские вина и Боржоми по ценам испанских и французских вин (как бы грузины не стонали о том, что Россия не пускает их товары на свою территорию)...
      А как Вы отнесетесь к тому, что вчера мне жена принесла из магазина сельдерей и картофель, выращенные на плодородных просторах великой сельскохозяйственной страны под названием Израиль ???
      И это при том, что в этом году урожай картофеля в Тульской области - обалденный !!! Благодаря дождям и прохладному лету отсутствовал колорадский жук, вот и результат...
      Но в "Пятерочке" (кстати, краснодарском, кубанском резиденте) картофель почему-то израильский...
      weksha50
    3. Burbon Сегодня, 12:17
      Цитата: Altona
      Я пробовал много западных продуктов до санкций. Ничего такого выдающегося в них я не обнаружил

      не надо лукавить...заменить сыр, хамон.... не удалось....хотя лично я не ем не сыр, не полуфабрикаты и мне эти импортные продукты по барабану....вот вискарь и вино - это я люблю....
      Burbon
  3. ButchCassidy Сегодня, 11:01
    «Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.


    Расскажите это Ирану.
    ButchCassidy
    1. просто экспл Сегодня, 11:08
      и что забавляет что некоторые страны которые кроме фруктов-овощей ничего не делают считают себя развитыми , а Россия которая строит корабли , самолеты , ракеты , спутники , реакторы , и кучу всего у них причисляется к неразвитым странам .
      лол да и только .
      просто экспл
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    для россиян престиж страны оказался важнее уровня жизни

    Все же странные люди на Западе. Сотни лет пытаются понять Россию и русских, но ни как не могу. И не смогут, т.к. менталитет у нас не стяжательский. Ну хотя бы учились на исторических примерах. Нет и тут не хотят. А усвоить стоит простое - не ходите войной на Россию, не пытайтесь ее перестроить под себя.
    rotmistr60
    1. skylare Сегодня, 11:12
      Сотни лет пытаются понять Россию и русских, но ни как не могу. И не смогут, т.к. менталитет у нас не стяжательский.

      Вы это серьёзно? А мне вот как-то больше народ со "стяжательским" менталитетом попадается. Может микроклимат в нашей местности такой, а в остальной стране всё зашибись, кто знает...
      skylare
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:24
        Я абсолютно серьезно. А вы не понятно для чего смешали все в кучу - "менталитет...", "в остальной стране всё зашибись". Статья о чем? Причем тут проблемы в стране? Австрийская газета пишет:
        в России, для россиян престиж страны оказался важнее уровня жизни
        rotmistr60
    2. seos Сегодня, 11:19
      Они не понять пытаются а уничтожить....
      seos
    3. Лелёк Сегодня, 11:47
      Цитата: rotmistr60
      А усвоить стоит простое...


      Привет, Геннадий.
      Не все на западе зациклены на "враждебной России". Не буду размазывать, приведу высказывание американца Пола Крейга Робертса:
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:53
        Приветствую, Лев! hi Мне понравилось высказывание американца. И эпитеты он подобрал очень правильно.
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 12:09
          Цитата: rotmistr60
          rotmistr60


          Старая школа. А сама Америка меняется и (ИМХО) не в лучшую сторону.
          Лелёк
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:14
            Вы правы. Я как-то писал, что во времена "холодной войны" у них действительно кругом были профессионалы (и в политике, и в разведке), которые хоть и относились к СССР как противнику, но не пытались брать на горло русофобией.
            rotmistr60
      2. weksha50 Сегодня, 12:02
        Цитата: Лелёк
        приведу высказывание американца Пола Крейга Робертса:


        Проблема в том, что людей, думающих так, не так уж и много в США... Да и многие ли прочитали его статью и задумались ? Ведь эта нация просто не знает, что такое - война на уничтожение на своей территории, что значат - разрушенные города и сотни, тысячи трупов...
        Собственно, сейчас, в "цивилизованный век", и воевать особенно не нужно... Обесточь города США на 2-3 дня - и все в дерьме утонут... В отличие от российского населения, они слишком привыкли к комфортным излишествам...
        weksha50
        1. Лелёк Сегодня, 12:17
          Цитата: weksha50
          weksha50


          Привет. Вы правы. Я высказался Геннадию (см. выше) по этому поводу. Но нам (РФ) не надо зацикливаться на "заокеании", с которой и дел-то мизер. Надо настраиваться и настраивать "европы" оптом и в розницу. "Мне так думается" (Мимино). yes
          Лелёк
      3. Соломон Кейн Сегодня, 12:12
        Лев! Красавчик. Статья не в бровь, а в глаз. Реально изображение сущности "полосатых".
        Радует, что у них ещё остались светлые головы.... good
        Соломон Кейн
        1. Лелёк Сегодня, 12:26
          Цитата: Соломон Кейн
          Лев! Красавчик.


          Привет и спасибо, Соломон.
          А по поводу светлых голов, - к великому сожалению их становится всё меньше и всё больше "кручёных Трампов". yes
          Лелёк
    4. Соломон Кейн Сегодня, 11:53
      Умом Россию не понять,
      Аршином общим не измерить:
      У ней особенная стать —
      В Россию можно только верить.

      Ф.И.Тютчев
      Геннадий! Этим все сказано hi
      Соломон Кейн
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:16
        Ф.И.Тютчев пророческое стихотворение написал, которое актуально сегодня как никогда. hi
        rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 11:04
    «Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.
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    Буквально вчера на примере получения КНДР украинских ракетных двигателей было на пальцах доказано, что через три-четыре руки(всякого рода фирмы-прокладки в разных странах) можно получить любые самые передовые технологии в обход любых самых жестоких санкций. Так что этот тезис спорный и пропагандистский.
    Altona
    1. sogdy Сегодня, 11:34
      Извини, ты таки на карту смотрел?
      Рядом с С.Кореей Оротукан. Зачем КНДР двигатели ракет для вывода спутников на 300 км, да еще и от Южмаша?!

      Право, чо как попугай твердить.
      У корейцев много хороших ученых, технологов, станочников, лаборантов.
      Да и спектральный анализ всегда подтверждал оригинальность разработки. Материалы таки другие.
      sogdy
  6. К-50 Сегодня, 11:08
    У меня только вопрос. Зачем вообще надо было уничтожать продукты? У нас достаточно много детских домов, снабжение и довольствие которых не достаточно, не хватает бюджета. Ну вывели продукты с продаж, отдай их в эти детские дрма, пусть дети, обделённые родительским вниманием хотя бы этому порадуются, зачем трактором то давить? А пенсионеры у нас живут просто замечательно? Им пенсии на всё хватает? Что сложно было организовать адресную доставку пенсионерам? Много денег бы потратили? Вообщем, не ту страну назвали гондурасом, это по отношению к своим согражданам находящимся в трудной жизненной ситуации. negative
    К-50
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:28
      А вот на этот вопрос вообще никто не может ответить.
      Вождь краснокожих
    2. Black5Raven Сегодня, 11:34
      И можно было организовать выдачу / продажу /передачу для общественных организаций (как например во Франции) продуктов с подходящим к концу сроком годности , который тоннами выбрасывается в каждом супермаркете и крупном магазине . По крайней мере было бы меньше картин , когда пенсионеры у контейнеров с "просроченными" овощами ошибались . Всё возможно , было бы желание .
      Black5Raven
    3. Aspid 86 Сегодня, 11:36
      А вы будете кормить своего ребёнка продуктами с неизвестным происхождением и без сертификатов санитрно-эпидимиогогической экспертизы? Я думаю врядли! Благими намереньями выложена дорожка в ад. Продукты продуктами, но это контрабанда возможно вырощенная на пистицидах которые уже на всей планете запрещены, на почве, где 10 тыс. лет от токсичности ничего садить нельзя, генномодифицированная -это на любителя) Так будете кормить своего ребенка контрабандой?
      Aspid 86
      1. древний Сегодня, 11:57
        Цитата: Aspid 86
        А вы будете кормить своего ребёнка продуктами с неизвестным происхождением и без сертификатов санитрно-эпидимиогогической экспертизы?

        Вы это серьёзно говорите или так.."прикалываетесь"?...Какие "нафиг" сертификаты ???ГОСТ .....20ё2 и далее специально придумали для таких как вы..."верующих" wassat
        древний
    4. weksha50 Сегодня, 12:05
      Цитата: К-50
      Зачем вообще надо было уничтожать продукты?


      А Вы уверены, что ВСЕ санкционированные продукты были уничтожены ?
      И часть из них не была реализована в тех же сетях продажи с несколько видоизмененным оформлением ? В пользу "бедных и неимущих" ? laughing
      weksha50
    5. Stas157 Сегодня, 12:28
      Цитата: К-50
      Зачем вообще надо было уничтожать продукты? У нас достаточно много детских домов

      Только уничтожать. Уничтожать под камеру. По другому у нас не работает. Сразу появляются схемки, и деликатесы вместо детского дома в итоге оказываются на рынке. Уже проходили.
      Stas157
  7. Гардамир Сегодня, 11:08
    Статье минус! Ещё в советские времена говорили к хлебу (еде) надо относиться уважительно. Тогда же в советские времена в Международной Панораме показывали, как западе уничтожали еду. Что у нас вдруг восстановили всё сельское хозяйство?
    Гардамир
    1. Аспид 57 Сегодня, 11:22
      А что было восстанавливать? Могучее советское сельское хозяйство? С его талонами на все и вся? Да заново фактически создали и сейчас являемся экспортерами.
      Аспид 57
      1. dvina71 Сегодня, 12:23
        Ситуация с продуктами питания в 89-90гг была создана искусственно. Я когда в армию призывался в 89 весной,в магазинах дифицита не было.Ясно,что и разнообразия современного не было,правда есть тонкость..если оставить продукты соотвествующие советским гостам того времени.. разнообразие резко сократится. КУда делись продукты за 2 года,пока я служил.. для меня было загадкой,пока я летом 1991г(конец июня) не оказался на территории городского склада. ТАк все склады были забиты товарами под крышу,кое где даже дырявую и были видны ручейки мыльной воды,текшей к ближайшей канаве. А в этой канаву было разгружено два вагона молодой картошки.. запах был соотвествующий..
        Странно..что уже осенью 1991г,после отмены фиксированных цен..вдруг в магазинах появилось все..
        dvina71
    2. sabakina Сегодня, 11:34
      Цитата: Гардамир
      Статье минус! Ещё в советские времена говорили к хлебу (еде) надо относиться уважительно.

      Было дело.
      sabakina
  8. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:10
    С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.


    Чего врать то...

    с санкциями можно даже очень развиваться...у РОССИИ есть все для этого...
    остальное дело продвинутых мозгов...утечку которых на ЗАПАД надо остановить всеми возможными методами и способами.

    Не секрет все 90-е годы ЗАПАД жировал за счет развала СССР и стран ВАРШАВСКОГО договора...столько ресурсов страны утекло из наших рук в чужие crying мама не горюй.
    Тот же ЛЕХА
    1. Аспид 57 Сегодня, 11:20
      Утечку мозгов остановить? А как же получать технологиии, которых нет? И которые продавать не желают? Кто их сопрет, как не "утекшие"?
      Аспид 57
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:34
        Кто их сопрет, как не "утекшие"?


        На это нужно время и к тому же еще не известно что из этого выйдет.

        Есть такое понятие промышленный шпионаж...
        им должны заниматься подкованные люди а не дилетанты едва выперившиеся из многочисленных институтов и университетов.
        В свое время СССР занимался промышленным шпионажем очень сильно...правда не все что оказывалось в наших руках врендряли в жизнь по разным причинам...но это уже другая обширная тема...и очень интересная.
        Тот же ЛЕХА
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:06
        Утекай, он поpежет меня на мехa
        И граница потеряет контроль.
        Руку ниже бедрa, он как столб,

        Какие технологии??? Радио, телевидение, использование кремниевой матрицы. Кто изобрел? Узкозадые? Да нифига! Русские. В советские годы приоритеты были другие - оборонка. А то, что у янкерсов технологию АБ скоммуниздили,...так это жесткие обстоятельства: страна была в разрухе, создать подобный атомный боезаряд не было возможным, а противостоять полосатым было необходимо....
        Соломон Кейн
      3. dvina71 Сегодня, 12:24
        Цитата: Аспид 57
        А как же получать технологиии, которых нет?

        Пример таких технологий..?
        dvina71
    2. seos Сегодня, 11:21
      Не в мозгах дело, а в управленцах и либеральной экономики, ориентированной на западные инвестиции, которых не было и не будет...
      seos
  9. MoJloT Сегодня, 11:14
    Почему сноски нет что Блевота Центр - иностранный агент ???
    MoJloT
  10. КОСМОС59 Сегодня, 11:21
    Цитата: Altona
    А мясо и молоко предпочитаю брать сразу "от производителя", то есть на рынке или из деревни(у нас многие свое молоко в город привозят).

    Про мясо , а тем более молоко спору нет, лучше взять местного производителя, но вот сыры мы делаем совсем не важные.
    КОСМОС59
  11. Старый26 Сегодня, 11:41
    Согласен с К-50. Вывели из продажи продукты, но зачем уничтожать?
    Что касается своих. Наверно все зависит от региона. Где-то, в Москве и области может больше привыкли к западным продуктам (это просто мое мнение). А в глубинке, особенно в таких богатых регионах, как Ставропольский и Краснодарский края - покупать что-то заграничное.... Санкции позволили сделать то, чего раньше не было или было в незначительных масштабах. Если лет 10-15 назад зимой к столу приходилось покупать турецкие помидоры, отдаленно по вкусу напоминающие фанеру, то сейчас все это с лихвой покрывается во много раз возросшими тепличными хозяйствами. Причем площади их позволяют выращивать и торговать в регионе своей продукцией, а не привозной.
    Плюс еще в том, что благодаря последним нескольким губернаторам каждый район имеет в столице края сеть своих магазинов (мясных). И идут прямые поставки, а не через посредника. Если честно, не помню когда последний раз на полках видел что-то импортное (разве что из ближнего зарубежья), не говорю, что него нет, просто не встречаю.

    Так что при желании и при таких санкциях можно развивать свою сельхозпродукцию. Было бы желание
    Старый26
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:59
      нескольким губернаторам каждый район имеет в столице края сеть своих магазинов (мясных).


      В моем НОВОСИБИРСКЕ покупаю в таких магазинчиках самое настоящее мясо из наших мест... мясо-резину с добавками из ЕВРОПЫ давно уже не беру...такая гадость. am
      Тот же ЛЕХА
  12. Berkut24 Сегодня, 11:59
    «Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя»

    Россия со времен Первой мировой войны под санкциями. Каждый день. Никто денег не давал, технологиями не делился. А почему тогда при развале СССР такая толпа из западных стран металась по стране разворовывая документацию на наши технологии? Ну это если у них всё лучше, глубже, выше и т.д.?!
    Berkut24
  13. Ken71 Сегодня, 12:02
    Вот только про сыры не надо. Белорусские ещё туда сюда на троечку а наши полное г....
    Ken71
  14. XXXIII Сегодня, 12:07
    На что кошелка хватает то и ем! В 90 тоже на свалку колбасу выкидывали,делали искусственный дефицит. Только сейчас думаю это пиар власти, а так привозят и продают, особенно в гипермаркетах. hi
    XXXIII
  15. 16112014nk Сегодня, 12:14
    ...россияне не променяли Родину...
    А спортсмены России на ЧМ по лёгкой атлетике променяли, выступая без гимна и без флага.
    16112014nk
  16. Alex_59 Сегодня, 12:16
    Я как ел своё местное, так и ем. Возможно конечно в производстве этого "нашего" используются импортное сырье или технологии. Тут я не в курсе, скорее всего так и есть. Качество наших продуктов не шедевральное, оно средненькое, и в принципе меня устраивает. Колбасу и сосиски не ем вообще (одни Ешки). Молоко, сыр, хлеб, крупы, яйца все вроде нормальное. Мясо конечно шприцуют, гады. Сдувается при варке раза в два. Половина веса - жидкость. Это конечно не очень приятно. Но колбаса еще хуже.
    Alex_59
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