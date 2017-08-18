Die Presse: россияне не променяли Родину на западные деликатесы
Западные санкции не привели к смене политического курса в России, для россиян престиж страны оказался важнее уровня жизни, пишет австрийская газета Die Presse.
«Результаты опросов свидетельствуют об очень противоречивом отношении россиян к санкционной войне с Западом, а также к качеству отечественных продуктов. По данным исследовательского холдинга "Ромир", три года назад разница в оценке качества импортных и российских сыров была огромной, а сейчас она уже не такая большая. Удовлетворённость граждан продуктами Made in Russia растёт. Эта тенденция не проглядывается только в случае с мясными и молочными изделиями», – приводит статью ИноТВ.
В то же время всё меньше россиян поддерживают эмбарго: «если два года назад в пользу запрета на импорт западных продуктов высказывалось 78% респондентов, то сегодня, по данным "Левада-Центра", это 65%, при этом всё больше россиян считают, что Запад пострадал от санкций сильнее, чем Россия», пишет автор.
Престиж страны оказался для россиян важнее уровня жизни и ожидаемой «войны между телевизором и холодильником» не произошло, констатирует он.
Издание отмечает, что экономика России восстанавливается: «Во втором квартале 2017 года в пересчёте на годовые темпы ВВП вырос на целых 2,5%. Это самый большой прирост с конца 2013 года, отмечает издание. Эксперты продолжают спорить о том, какой же всё-таки ущерб западные санкции смогли нанести российской экономике. Впрочем, все специалисты сходятся во мнении, что самая тяжёлая за последние 20 лет рецессия в 2015 и 2016 годах была в большей степени вызвана не штрафными мерами Запада, а падением цен на нефть». Так или иначе, Россия смогла адаптироваться к новым условиям.
Тем не менее, некоторым секторам экономики всё же был нанесён существенный ущерб, а именно – оборонной и нефтегазовой, считает автор. Это произошло из-за введения запрета на поставку в Россию определённых технологий. Но всё равно, западные компании искали и находили пути сотрудничества с российской стороной в обход санкций, а отечественные компании, в свою очередь, были готовы к полулегальной работе с иностранными технологиями.
Новые санкции США могут осложнить такое сотрудничество, в т.ч. в сфере инвестиций.
«Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.
«Результаты опросов свидетельствуют об очень противоречивом отношении россиян к санкционной войне с Западом, а также к качеству отечественных продуктов. По данным исследовательского холдинга "Ромир", три года назад разница в оценке качества импортных и российских сыров была огромной, а сейчас она уже не такая большая. Удовлетворённость граждан продуктами Made in Russia растёт. Эта тенденция не проглядывается только в случае с мясными и молочными изделиями», – приводит статью ИноТВ.
В то же время всё меньше россиян поддерживают эмбарго: «если два года назад в пользу запрета на импорт западных продуктов высказывалось 78% респондентов, то сегодня, по данным "Левада-Центра", это 65%, при этом всё больше россиян считают, что Запад пострадал от санкций сильнее, чем Россия», пишет автор.
Престиж страны оказался для россиян важнее уровня жизни и ожидаемой «войны между телевизором и холодильником» не произошло, констатирует он.
Издание отмечает, что экономика России восстанавливается: «Во втором квартале 2017 года в пересчёте на годовые темпы ВВП вырос на целых 2,5%. Это самый большой прирост с конца 2013 года, отмечает издание. Эксперты продолжают спорить о том, какой же всё-таки ущерб западные санкции смогли нанести российской экономике. Впрочем, все специалисты сходятся во мнении, что самая тяжёлая за последние 20 лет рецессия в 2015 и 2016 годах была в большей степени вызвана не штрафными мерами Запада, а падением цен на нефть». Так или иначе, Россия смогла адаптироваться к новым условиям.
Тем не менее, некоторым секторам экономики всё же был нанесён существенный ущерб, а именно – оборонной и нефтегазовой, считает автор. Это произошло из-за введения запрета на поставку в Россию определённых технологий. Но всё равно, западные компании искали и находили пути сотрудничества с российской стороной в обход санкций, а отечественные компании, в свою очередь, были готовы к полулегальной работе с иностранными технологиями.
Новые санкции США могут осложнить такое сотрудничество, в т.ч. в сфере инвестиций.
«Без технологий и денежных вливаний отставание России от развитых стран будет только увеличиваться. С санкциями можно жить, но развиваться нельзя», – заключает газета.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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