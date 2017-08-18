Эксперт: авиационная разведка по-прежнему актуальна
Российские истребители за недели 8 раз поднимались в воздух для перехватов самолетов-разведчиков у границ РФ. Несмотря на возможности слежения из космоса, авиаразведка остается по-прежнему актуальной, передает РИА Новости.
Согласно опубликованной Минобороны РФ инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Сообщается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.
Страны, в пользу которых ведется воздушная разведка, как правило, этот факт отрицают. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка.
По его словам, авиационная разведка остается актуальной, несмотря на широкие возможности слежения из космоса.
Согласно опубликованной Минобороны РФ инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Сообщается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.
Страны, в пользу которых ведется воздушная разведка, как правило, этот факт отрицают. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка.
Так было всегда. Даже когда в 60-е годы летал самолет Lockheed U-2 над всей территорией нашей страны и углублялся настолько, что пролетал над Свердловском, Москвой, Ленинградом, американцы отрицали это до того момента, как в 1960 году самолет был сбит. Для американцев было шоком, что у русских появилась система ПВО, которая может достать самолет, летящий на высоте порядка 25 километров. Такие вещи обычно отрицаются до того момента, когда происходит ликвидация самолета,сказал эксперт.
По его словам, авиационная разведка остается актуальной, несмотря на широкие возможности слежения из космоса.
Когда производится разведка с помощью самолетов, можно получить более четкие снимки по сравнению с космосом. Потому что когда мы производим разведку из космоса, погодные условия могут накладывать сильный отпечаток на те детали, которые нужно рассмотреть. В свое время у американцев был самолет (Lockheed) SR-71, с его помощью они сканировали практически всю поверхность нашей планеты,рассказал Прядка.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти