12:42 18 августа

Эксперт: авиационная разведка по-прежнему актуальна

Российские истребители за недели 8 раз поднимались в воздух для перехватов самолетов-разведчиков у границ РФ. Несмотря на возможности слежения из космоса, авиаразведка остается по-прежнему актуальной, передает РИА Новости.

Эксперт: авиационная разведка по-прежнему актуальна


Согласно опубликованной Минобороны РФ инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Сообщается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.


Страны, в пользу которых ведется воздушная разведка, как правило, этот факт отрицают. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка.

Так было всегда. Даже когда в 60-е годы летал самолет Lockheed U-2 над всей территорией нашей страны и углублялся настолько, что пролетал над Свердловском, Москвой, Ленинградом, американцы отрицали это до того момента, как в 1960 году самолет был сбит. Для американцев было шоком, что у русских появилась система ПВО, которая может достать самолет, летящий на высоте порядка 25 километров. Такие вещи обычно отрицаются до того момента, когда происходит ликвидация самолета,
сказал эксперт.

По его словам, авиационная разведка остается актуальной, несмотря на широкие возможности слежения из космоса.

Когда производится разведка с помощью самолетов, можно получить более четкие снимки по сравнению с космосом. Потому что когда мы производим разведку из космоса, погодные условия могут накладывать сильный отпечаток на те детали, которые нужно рассмотреть. В свое время у американцев был самолет (Lockheed) SR-71, с его помощью они сканировали практически всю поверхность нашей планеты,
рассказал Прядка.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. сибиралт Сегодня, 11:23
    "Авиационная разведка всегда актуальна". И что, для этого понимания нужно быть экспертом? belay
    сибиралт
    1. Safer Сегодня, 11:27
      Нет, достаточно так себя называть.
      Safer
    2. К0щей Сегодня, 12:16
      например для читающих РИА людей - это вполне может быть новость.
      К0щей
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:27
    Воздушным разведчикам нужно надежное прикрытие над объектом разведки иначе собьют быстро либо с помощью ПВО либо истребителей -перехватчиков.
    Скоростных специализированных воздушных разведчиков у нас нет...
    можно использовать вроде и МИГ-31 навешав на него разведывательную аппаратуру...но это все равно не его профиль.
    Гоняться ему за SR-71 до скончанию века. what

    https://topwar.ru/37299-istoriya-aviacii-kak-mig-
    31-zakryl-sovetskoe-nebo-amerikanskomu-strategich
    eskomu-razvedchiku-sr-71.html
    Тот же ЛЕХА
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    авиационная разведка остается актуальной

    А разве с этим кто-то спорил? Летали, летают и будут летать.
    rotmistr60
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