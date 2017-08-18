Эксперт: авиационная разведка по-прежнему актуальна

Так было всегда. Даже когда в 60-е годы летал самолет Lockheed U-2 над всей территорией нашей страны и углублялся настолько, что пролетал над Свердловском, Москвой, Ленинградом, американцы отрицали это до того момента, как в 1960 году самолет был сбит. Для американцев было шоком, что у русских появилась система ПВО, которая может достать самолет, летящий на высоте порядка 25 километров. Такие вещи обычно отрицаются до того момента, когда происходит ликвидация самолета,

Когда производится разведка с помощью самолетов, можно получить более четкие снимки по сравнению с космосом. Потому что когда мы производим разведку из космоса, погодные условия могут накладывать сильный отпечаток на те детали, которые нужно рассмотреть. В свое время у американцев был самолет (Lockheed) SR-71, с его помощью они сканировали практически всю поверхность нашей планеты,