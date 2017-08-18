В состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3)

Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблем в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах. Чтобы обеспечить максимальную гибкость флоту, военное командование решило ввести Lewis B. Puller в состав ВМФ в качестве военного корабля США

Американский военный флот пополнился новым кораблем-гигантом. Как сообщает сайт Военно-морского института ВМС США, в ходе церемонии в порту в Аль-Хидде в Бахрейне экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3) вошла в состав боевых кораблей флота.— рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США, передает " Warspot В связи с переводом в состав боевого флота судно обеспечения сменило обозначение и теперь именуется как корабль USS Lewis B. Puller (ESB-3). По словам Сета Кларка, изменение его статуса позволит расширить боевые возможности флота, но потребует некоторых изменений в команде. Так, вместо капитана Джонатана Олмстеда, возглавляющего гражданских моряков, теперь «у штурвала» будет стоять капитан ВМС США Адан Круз, а его команда получит статус военнослужащих.USS Lewis B. Puller стал крупнейшим неатомным кораблем в составе американского военного флота. Полное водоизмещение экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, и по этому параметру корабль проигрывает только атомным авианосцам типа Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина корабля достигает 233 м, а максимальная ширина – 50 м. USS Lewis B. Puller оснащен летной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжелых вертолета CH-53, и может взять на борт четыре противоминных беспилотных катера на подводных крыльях Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолетный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих для ремонта.