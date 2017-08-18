12:43 18 августа

В состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3)

Американский военный флот пополнился новым кораблем-гигантом. Как сообщает сайт Военно-морского института ВМС США, в ходе церемонии в порту в Аль-Хидде в Бахрейне экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3) вошла в состав боевых кораблей флота.

Военные миссии, такие как противоминная деятельность и проведение специальных операций, должны проводиться военным кораблем в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах. Чтобы обеспечить максимальную гибкость флоту, военное командование решило ввести Lewis B. Puller в состав ВМФ в качестве военного корабля США
— рассказал Сет Кларк, пресс-секретарь ВМС США, передает "Warspot"

В состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USNS Lewis B. Puller (T-ESB-3)



В связи с переводом в состав боевого флота судно обеспечения сменило обозначение и теперь именуется как корабль USS Lewis B. Puller (ESB-3). По словам Сета Кларка, изменение его статуса позволит расширить боевые возможности флота, но потребует некоторых изменений в команде. Так, вместо капитана Джонатана Олмстеда, возглавляющего гражданских моряков, теперь «у штурвала» будет стоять капитан ВМС США Адан Круз, а его команда получит статус военнослужащих.

USS Lewis B. Puller стал крупнейшим неатомным кораблем в составе американского военного флота. Полное водоизмещение экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, и по этому параметру корабль проигрывает только атомным авианосцам типа Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина корабля достигает 233 м, а максимальная ширина – 50 м. USS Lewis B. Puller оснащен летной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжелых вертолета CH-53, и может взять на борт четыре противоминных беспилотных катера на подводных крыльях Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолетный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих для ремонта.

Использованы фотографии: http://www.usni.org/
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Комментарии 8

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:02
    К этой базе еще охранение, как у авианосца. А иначе - удобная мишень для подлодок.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
      hi В торопях прочитал в Вашем коменте "К этой овощебазе" . wink
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 12:16
        Павел привет hi Обрати внимание на раскраску труб корабля
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
          Привет , Тагирьян ! hi Так цэ шо - нэзалэжны човен ? belay
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 12:31
            Это стальные гиганты ВМС Украины, которые не могут пройти под крымским мостом fellow А если серьезно, то это знак принадлежности парохода к Military Sealift Command - Командованию морских перевозок.
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
              Ну вот зачем ты свидомым кайф обломал , раскрыв смысл обозначения ? Вот так и превращаются "перемоги" в "зрады" . crying
              bouncyhunter
    2. тлауикол Сегодня, 12:18
      Зачем отдельное охранение, если она в составе АУГ пойдет,а потом в порту встанет?
      тлауикол
    3. donavi49 Сегодня, 12:33
      Эти базы придаются к составу экспедиционных сил - то есть к КУГ с Уоспом например.

      Конкретно этот вариант более функциональный с упором на вертолетонесущую (еще один ESB-4 -
      уже на ходу и примут в конце этого года, а вот MLP-5 уже снова по измененному проекту делают) составляющую, автономные аппараты.

      Две предыдущие и китайский клон - это фактически + УДК в первую волну, а также дальнейшее снабжение/переброска сил с кораблей комплексного снабжения вспомогательного флота (в этом виде база принимает с кораблей технику/оборудование/снабжение и перебрасывает все это своими средствами на берег).
      donavi49
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