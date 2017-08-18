Сирийская армия получила новое бронеподкрепление
Сирийская арабская армия стала активно применять в боевых действиях легкие транспортеры МТ-ЛБ, ранее такая техника на вооружении сирийских подразделений не состояла, сообщает Вестник Мордовии.
«Несколько дней назад "Вестник Мордовии" сообщал, что в районе Эс-Сухна впервые был замечен МТ-ЛБ с установленной на нем зенитной автоматической пушкой ЗУ-23-2. И вот в сети появились изображения других аналогичных машин», – пишет автор материала Роман Катков.
По мнению российских военных экспертов, это подкрепление окажет значительную помощь правительственным войскам, которые по-прежнему нуждаются в бронированных средствах, предназначенных для доставки пехоты.
Автор отмечает, что МТ-ЛБ отличаются надежностью и простотой в эксплуатации. Машины обладают прекрасной маневренностью и могут служить базой для установки разнообразного вооружения.
«Несколько дней назад "Вестник Мордовии" сообщал, что в районе Эс-Сухна впервые был замечен МТ-ЛБ с установленной на нем зенитной автоматической пушкой ЗУ-23-2. И вот в сети появились изображения других аналогичных машин», – пишет автор материала Роман Катков.
По мнению российских военных экспертов, это подкрепление окажет значительную помощь правительственным войскам, которые по-прежнему нуждаются в бронированных средствах, предназначенных для доставки пехоты.
Автор отмечает, что МТ-ЛБ отличаются надежностью и простотой в эксплуатации. Машины обладают прекрасной маневренностью и могут служить базой для установки разнообразного вооружения.
Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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