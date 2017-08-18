12:42 18 августа

Сирийская армия получила новое бронеподкрепление

Сирийская арабская армия стала активно применять в боевых действиях легкие транспортеры МТ-ЛБ, ранее такая техника на вооружении сирийских подразделений не состояла, сообщает Вестник Мордовии.

Сирийская армия получила новое бронеподкрепление


«Несколько дней назад "Вестник Мордовии" сообщал, что в районе Эс-Сухна впервые был замечен МТ-ЛБ с установленной на нем зенитной автоматической пушкой ЗУ-23-2. И вот в сети появились изображения других аналогичных машин», – пишет автор материала Роман Катков.


По мнению российских военных экспертов, это подкрепление окажет значительную помощь правительственным войскам, которые по-прежнему нуждаются в бронированных средствах, предназначенных для доставки пехоты.



Автор отмечает, что МТ-ЛБ отличаются надежностью и простотой в эксплуатации. Машины обладают прекрасной маневренностью и могут служить базой для установки разнообразного вооружения.

Использованы фотографии: twitter.com/DPRKJones
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Комментарии 5

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:20
    Подкрепление - это замечательно. Значит скоро появятся фотографии этой техники, модернизированной сирийскими умельцами под свои реалии.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:31
      Учитывая то , что сирийские Кулибины и Левши и раньше нас не обделяли любопытными образцами своей инженерной мысли - можно не сомневаться .
      bouncyhunter
  2. Прогрессор Сегодня, 12:36
    Главное чтобы был толк!
    Прогрессор
  3. svp67 Сегодня, 12:36
    Сирийская арабская армия стала активно применять в боевых действиях легкие транспортеры МТ-ЛБ, ранее такая техника на вооружении сирийских подразделений не состояла, сообщает Вестник Мордовии
    Не совсем верное высказывание от многоуважаемого "Вестника". САА в изобилии была оснащена советским оружием, а значить и эти легкие тягачи у неё были уже давно, только на оснащении подразделений артиллерии и ПВО. А вот пехотные подразделения первой линии, действительно ими не оснащались, так как в избытке были советские БТР и БМП.
    svp67
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:38
    МТ-ЛБ отличаются надежностью и простотой в эксплуатации

    Этим отличалась практически вся советская (российская) техника. Польза есть, а это главное.
    rotmistr60
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