Премьер Литвы предупредил Минск об «опасности» экспорта нефтепродуктов через Россию
Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через её железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя заявление Владимира Путина о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию, сообщает Delfi.
Говоря об этом, литовский премьер обратил внимание на то, что российские порты якобы замерзают, «климатические условия там совершенно иные».
Также глава кабмина Литвы отметил, что «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов. Из-за этого, по его словам, «литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт».
Отметим, что литовский премьер, скажем так, "лукавит", говоря о замерзающих российских портах, пытаясь показать полезность прибалтийских портов, в настоящее время простаивающих без работы и по своей сути являющихся банкротами. Так российский порт Усть-Луга, который находится в 600 км от литовского порта Клайпеды, остается незамерзающим 326 дней в году. Остальные дни осуществляется ледовая проводка грузов.
В январе – июле 2017 года объемы перевозки грузов по железным дорогам Литвы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.
Говоря об этом, литовский премьер обратил внимание на то, что российские порты якобы замерзают, «климатические условия там совершенно иные».
Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов– заявил Сквернялис.
Также глава кабмина Литвы отметил, что «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов. Из-за этого, по его словам, «литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт».
Отметим, что литовский премьер, скажем так, "лукавит", говоря о замерзающих российских портах, пытаясь показать полезность прибалтийских портов, в настоящее время простаивающих без работы и по своей сути являющихся банкротами. Так российский порт Усть-Луга, который находится в 600 км от литовского порта Клайпеды, остается незамерзающим 326 дней в году. Остальные дни осуществляется ледовая проводка грузов.
В январе – июле 2017 года объемы перевозки грузов по железным дорогам Литвы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.
Использованы фотографии: http://ru.delfi.lt/
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