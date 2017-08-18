12:42 18 августа

Премьер Литвы предупредил Минск об «опасности» экспорта нефтепродуктов через Россию

Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через её железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, комментируя заявление Владимира Путина о необходимости увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию, сообщает Delfi.

Говоря об этом, литовский премьер обратил внимание на то, что российские порты якобы замерзают, «климатические условия там совершенно иные».

Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов
– заявил Сквернялис.


Премьер Литвы предупредил Минск об «опасности» экспорта нефтепродуктов через Россию


Также глава кабмина Литвы отметил, что «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов. Из-за этого, по его словам, «литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт».

Отметим, что литовский премьер, скажем так, "лукавит", говоря о замерзающих российских портах, пытаясь показать полезность прибалтийских портов, в настоящее время простаивающих без работы и по своей сути являющихся банкротами. Так российский порт Усть-Луга, который находится в 600 км от литовского порта Клайпеды, остается незамерзающим 326 дней в году. Остальные дни осуществляется ледовая проводка грузов.

В январе – июле 2017 года объемы перевозки грузов по железным дорогам Литвы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.



Использованы фотографии: http://ru.delfi.lt/
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Комментарии 13

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:24
    Какое своевременное "предупреждение". Прибыли упали, а кушать ой как хочется. Одним словом - welcome в "правильные" гейропейские порты.
    oleg-gr
    1. Zibelew Сегодня, 12:26
      Видимо пушной зверёк уже не маячит на горизонте, а по хозяйски расположился в Литве. Кстати отвратительная у премьера рожа, ему бы еще фуражку немецкую. Вылитый фашист!
      Zibelew
      1. Монос Сегодня, 12:36
        это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис,

        Какой заботливый LABAS BIBIS! Ночами не спит, о Белой Руси радеет. smile
        Монос
    2. Хагалаз Сегодня, 12:34
      Цитата: oleg-gr
      Какое своевременное "предупреждение". Прибыли упали, а кушать ой как хочется. Одним словом - welcome в "правильные" гейропейские порты.

      А какая говорящщая фамилия laughing laughing laughing
      Хагалаз
    3. vkl.47 Сегодня, 12:42
      А что у негос "лицом"? Воздух что ли кто то испортил. Наверно от мысли о зелёных человечках. Которые ордами ползут внутни нефтепровода. Небритые и злые. Ах да и без оружия. Чисто с топорами
      vkl.47
  2. svp67 Сегодня, 12:25
    Также глава кабмина Литвы отметил, что «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов.
    Уж чья бы "корова мычала"...
    Говоря об этом, литовский премьер обратил внимание на то, что российские порты якобы замерзают, «климатические условия там совершенно иные».
    Ничего у России ХОРОШИЙ ледокольный флот. Справимся.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
      hi Мне слова этого "деятеля" вот что напомнили :
      bouncyhunter
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:26
    Надо бы сбить спесь с этого премьера-министра ...
    снизить еще на порядок транзит наших грузов через порты ЛИТВЫ ...
    а то понимаешь мы им даем заработать а они наглеют плюя нам спину в тихушку...
    нет пожестче надобно бы с такими кадрами.
    Тот же ЛЕХА
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов

    И это говорит представитель страны, которая в ущерб своим экономическим интересам пытается строить оставшуюся экономику на политике? Молчал бы уже и не лез в чужой монастырь со своим уставом.
    rotmistr60
  5. avt Сегодня, 12:31
    Также глава кабмина Литвы отметил, что «в восточных государствах» (Россия, Белоруссия - прим. ВО) политические решения зачастую принимаются без учета экономических интересов.
    bully Это кто мычит то !? Те кто радостно впереди всех спустив штаны и подняв юбки раньше ляхов побежали куплять амерыканьский сжиженный газ ?? bully
    Из-за этого, по его словам, «литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт».
    bully Ну это понятно , Бацке дали 50% скидки на РЖД , однако ён покамест морду воротит . Может ждёт супер ништяков от прибалтов , а может просто ,,,диверсифицирует", ну по старинной привычке вихляет задом .....саюзный гаспадарь. Однако ВВП сделал ему предложение от которого не отказываются - хочешь перерабатывать дешёвую российскую нефть и дальше ?Будь ласка - вывози через Россию на экспорт ( опять же посчитаем сколько и куда утекает bully ,,Довьерьяй но провьерьяй"), причём расходы транспортные вполне себе компенсируем.Не хочешь ? Ну точно будет второе отделение Марлезонского балета , где кавалеры дам не приглашают , а вполне себе сношают .
    avt
  6. rasputin17 Сегодня, 12:36
    Складывается впечатление что у премьера на фоне русофобии совсем крышу ветром сдуло!!! Когда это пчелы были против меда??? Ведь теперь недополученные деньги литвы потекут в казну Минска!!! Ну сказочные и.д.и.отЫ!!!! laughing
    rasputin17
  7. MoJloT Сегодня, 12:36
    Умный человек на его месте молчал бы и не вякал.
    MoJloT
  8. Четов Сергей Владимирович Сегодня, 12:42
    Зависть и только.пора давно избавляться от этих нелюдей.
    Четов Сергей Владимирович
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