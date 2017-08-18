15:12 18 августа

Первый боевой вертолет AH-1Z для Пакистана

В сети появилась фотография первого вертолета Bell AH-1Z Viper, построенного для армейской авиации Пакистана, сообщает bmpd.

Первый боевой вертолет AH-1Z для Пакистана


Всего к концу 2018 года Пакистан должен получить 12 вертолетов AH-1Z новой постройки.


«Пакистан станет первым иностранным получателем вертолетов Bell AH-1Z Viper, являющихся последним развитием семейства первых в мире специализированных боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra. Производство вертолета AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) осуществляется компанией Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) c 2006 года исключительно для Корпуса морской пехоты США», – говорится в материале.



По данным ресурса, поставка вертолетов Пакистану будет осуществлена в счет американской военной помощи. Однако до сих пор неясно, самостоятельно ли Пакистан выбрал тип AH-1Z, или данная машина была навязана ему как условие финансирования поставки.



Отмечается, что «армейская авиация Пакистана является длительным эксплуатантом вертолетов серии Bell AH-1 Cobra, получив от США 20 машин AH-1S в 1984-1986 годах и 32 вертолета AH-1F из наличия в 2003-2010 годах, а также купив восемь AH-1F из наличия ВВС Иордании в 2013 году».

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/twitter.com
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Комментарии 4

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
    Однако до сих пор неясно, самостоятельно ли Пакистан выбрал тип AH-1Z, или данная машина была навязана ему как условие финансирования поставки.

    А что тут непонятного :
    bouncyhunter
    1. просто экспл Сегодня, 13:39
      а может и сами взяли , машина то удачная , хоть и старая , и намного дешевле апачей . и кстати не факт что апач лучше (если убрать версия с РЛС) .
      просто экспл
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
        Может и так , тем более что вот в этом
        Цитата: просто экспл
        машина то удачная , хоть и старая , и намного дешевле апачей

        Вы правы . Но зная матрасов можно с 99,9%-ной уверенностью сказать , что без мягкого принуждения не обошлось .
        bouncyhunter
  2. Roma-1977 Сегодня, 14:14
    Поставки вооружения из США и Китая Пакистану, при одновременном военно-политическом сближении США с Индией на антикитайской почве, и поставки новейшего вооружения и военных технологий из России и для Китая, и для Индии... Логика подсказывает, что ситуация приближается к опасной отметке "Пожар в Борделе".
    Roma-1977
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