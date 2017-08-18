Первый боевой вертолет AH-1Z для Пакистана
В сети появилась фотография первого вертолета Bell AH-1Z Viper, построенного для армейской авиации Пакистана, сообщает bmpd.
Всего к концу 2018 года Пакистан должен получить 12 вертолетов AH-1Z новой постройки.
«Пакистан станет первым иностранным получателем вертолетов Bell AH-1Z Viper, являющихся последним развитием семейства первых в мире специализированных боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra. Производство вертолета AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) осуществляется компанией Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) c 2006 года исключительно для Корпуса морской пехоты США», – говорится в материале.
По данным ресурса, поставка вертолетов Пакистану будет осуществлена в счет американской военной помощи. Однако до сих пор неясно, самостоятельно ли Пакистан выбрал тип AH-1Z, или данная машина была навязана ему как условие финансирования поставки.
Отмечается, что «армейская авиация Пакистана является длительным эксплуатантом вертолетов серии Bell AH-1 Cobra, получив от США 20 машин AH-1S в 1984-1986 годах и 32 вертолета AH-1F из наличия в 2003-2010 годах, а также купив восемь AH-1F из наличия ВВС Иордании в 2013 году».
Всего к концу 2018 года Пакистан должен получить 12 вертолетов AH-1Z новой постройки.
«Пакистан станет первым иностранным получателем вертолетов Bell AH-1Z Viper, являющихся последним развитием семейства первых в мире специализированных боевых вертолетов Bell AH-1 Cobra. Производство вертолета AH-1Z (фирменное обозначение Bell 449 SuperCobra) осуществляется компанией Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron) c 2006 года исключительно для Корпуса морской пехоты США», – говорится в материале.
По данным ресурса, поставка вертолетов Пакистану будет осуществлена в счет американской военной помощи. Однако до сих пор неясно, самостоятельно ли Пакистан выбрал тип AH-1Z, или данная машина была навязана ему как условие финансирования поставки.
Отмечается, что «армейская авиация Пакистана является длительным эксплуатантом вертолетов серии Bell AH-1 Cobra, получив от США 20 машин AH-1S в 1984-1986 годах и 32 вертолета AH-1F из наличия в 2003-2010 годах, а также купив восемь AH-1F из наличия ВВС Иордании в 2013 году».
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/twitter.com
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