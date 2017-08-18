15:12 18 августа

Вашингтон создаёт на севере САР проамериканскую территорию для влияния на Турцию

Информационная служба AMN приводит заявление представителя так называемых Сирийских демократических сил Таляля Сило. По словам представителя СДС, США диктуют структуре необходимость в течение длительного периода времени противостоять правительственным войскам на севере Сирии для создания фактически буферной зоны, граничащей с Ираком и Турцией.

Таким образом, США собираются создать фактически подконтрольную территорию, на которой действуют и продолжат действовать курдские вооружённые отряды. Делается это, вероятно, с той целью, чтобы иметь возможность оказания влияния на Турцию, которая и без того, мягко говоря, обнаруживает нервозность в связи с поддержкой курдских вооружённых формирований у своих рубежей.

Вашингтон создаёт на севере САР проамериканскую территорию для влияния на Турцию



Уже сейчас американцы ведут переговоры с различными структурами на севере Сирии с целью углубления своего влияния. Таляль Сило называет это американским курсом на многолетную оккупацию севера Сирии. Ранее Сило фактически подтвердил информацию о том, что с помощью курдов США пытаются разыгрывать сирийскую карту в свою пользу, одновременно сдерживая наступление сирийских войск с юга и юго-запада. Для США, как заявлено, важно, чтобы поддерживаемые курдские отряды тоже оказались в так называемой зоне деэскалации.

Использованы фотографии: ©ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK (East News)
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 13:20
    А при чем тут пыльная буря?...На фото..А амерзцы они такие..чужими руками жар грести..
    210окв
    1. vkl.47 Сегодня, 13:26
      Руками курдов
      vkl.47
      1. INVESTOR Сегодня, 13:28
        Такие залезли в чужую , чай суверенную страну, что то там создают, постоянно вайдосят на закнное правительство, армию и мирных постоянно долбят, мир скатился к беспределу!!! am
        INVESTOR
        1. vkl.47 Сегодня, 13:37
          Причём давно. Пока существует страна матрасия и саудиты мира на планете не видать
          vkl.47
          1. Logall Сегодня, 13:43
            С такими друзьями врагов не нужно!
            Пусть остаются ''партнёрами''!
            Ну ты США– халявщик! —Я не халявщик, я партнёр!
            Logall
        2. Vision Сегодня, 14:33
          А вам завидно,что Россия так не может?
          Vision
          1. Logall Сегодня, 14:52
            Нет! Нам страшно, за вас, за ваше будущее! Когда досиков мочить начнут, везде. Потому что достали уже всех. Везде нагадить умудрились...
            Logall
  2. Владыка Ситх Сегодня, 13:27
    Вот их цели, даже не маскируются!

    Заместитель командующего коалиции по борьбе с ИГ - Роберт Джонс заявил, что США не позволят Сирийской Армии пересечь Евфрат: этот регион — бесполётная зона

    Декларируя «Бесполётную Зону» выше Евфрата США заявили свои притязания на контроль над крупнейшим месторождением нефти в Сирии. Скорее всего, формально они будут поддерживать курдов попытаются «освободить» месторождения Аль-Омар раньше, чем там окажутся САА, чтобы затем закрепить эту территорию за курдами. Учитывая то, что появились сообщения, что США собираются остаться в Сирии надолго, это может означать, что базы США на курдских территориях выше Евфрата останутся и фактический контроль над месторождением перейдёт американским компаниям.
    Владыка Ситх
    1. svp67 Сегодня, 13:33
      Цитата: Владыка Ситх
      Учитывая то, что появились сообщения, что США собираются остаться в Сирии надолго, это может означать, что базы США на курдских территориях выше Евфрата останутся и фактический контроль над месторождением перейдёт американским компаниям.

      Поживем - посмотрим. Каждая из сторон делает свои ходы в "Большой Игре". Только Время скажет, кто же победил.
      В этом плане мне очень нравится переход САА к высадке тактических воздушных десантов.
      svp67
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:41
      Цитата: Владыка Ситх
      Декларируя «Бесполётную Зону» выше Евфрата США заявили свои притязания на контроль над крупнейшим месторождением нефти в Сирии

      Дык,кто бы им дал-то... Зону бесполётную... А так-то, да, без месторождений этот "Курдистан" никому не упёрся.
      Paranoid50
  3. samarin1969 Сегодня, 14:14
    Вокруг штатовского курдского проекта большая "недружелюбная логистика". Американцы вряд ли потратятся на "воздушный мост" и передадут тяжелое вооружение. Попугают турок и предадут.
    samarin1969
  4. zivXP Сегодня, 14:24
    Надо американскую морковку для курдов чем то сильно посолить.
    zivXP
  5. XXXIII Сегодня, 14:55
    В первый раз не свергли Эрдогана.Теперь готовя длинную руку!
    XXXIII
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