Вашингтон создаёт на севере САР проамериканскую территорию для влияния на Турцию
Информационная служба AMN приводит заявление представителя так называемых Сирийских демократических сил Таляля Сило. По словам представителя СДС, США диктуют структуре необходимость в течение длительного периода времени противостоять правительственным войскам на севере Сирии для создания фактически буферной зоны, граничащей с Ираком и Турцией.
Таким образом, США собираются создать фактически подконтрольную территорию, на которой действуют и продолжат действовать курдские вооружённые отряды. Делается это, вероятно, с той целью, чтобы иметь возможность оказания влияния на Турцию, которая и без того, мягко говоря, обнаруживает нервозность в связи с поддержкой курдских вооружённых формирований у своих рубежей.
Уже сейчас американцы ведут переговоры с различными структурами на севере Сирии с целью углубления своего влияния. Таляль Сило называет это американским курсом на многолетную оккупацию севера Сирии. Ранее Сило фактически подтвердил информацию о том, что с помощью курдов США пытаются разыгрывать сирийскую карту в свою пользу, одновременно сдерживая наступление сирийских войск с юга и юго-запада. Для США, как заявлено, важно, чтобы поддерживаемые курдские отряды тоже оказались в так называемой зоне деэскалации.
Таким образом, США собираются создать фактически подконтрольную территорию, на которой действуют и продолжат действовать курдские вооружённые отряды. Делается это, вероятно, с той целью, чтобы иметь возможность оказания влияния на Турцию, которая и без того, мягко говоря, обнаруживает нервозность в связи с поддержкой курдских вооружённых формирований у своих рубежей.
Уже сейчас американцы ведут переговоры с различными структурами на севере Сирии с целью углубления своего влияния. Таляль Сило называет это американским курсом на многолетную оккупацию севера Сирии. Ранее Сило фактически подтвердил информацию о том, что с помощью курдов США пытаются разыгрывать сирийскую карту в свою пользу, одновременно сдерживая наступление сирийских войск с юга и юго-запада. Для США, как заявлено, важно, чтобы поддерживаемые курдские отряды тоже оказались в так называемой зоне деэскалации.
Использованы фотографии: ©ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK (East News)
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