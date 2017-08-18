15:12 18 августа

В Малайзии спустят на воду новый корабль прибрежной зоны

На судоверфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) в Лумуте 24 августа пройдет церемония спуска первого корабля прибрежной зоны, строящегося для ВМС Малайзии, сообщает FlotProm.



Контракт на разработку, постройку и оснащение оборудованием шести кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS был заключен летом 2014 года.


Корабль разработан на базе проекта «Говинд-2500» французской DCNS, стоимость соглашения – около $ 2,4 млрд.

Работы по строительству головного корабля начались в июне 2015 года, его испытания намечены на следующий год. Передача флоту запланирована на 2019 год. Остальные корабли должны вводиться в строй с интервалом в 6 месяцев.

Сообщается, что длина корабля SGPV-LCS составляет 111 метров, максимальная ширина – 16 метров, водоизмещение – 3100 тонн. Оснащенный главной энергетической установкой типа CODAD он сможет развивать максимальную скорость до 28 узлов. Автономность – 21 сутки.

«Планируется, что корабли оборудуют трехкоординатными РЛС Smart-S Mk.2, буксируемой гидроакустической системой CAPTAS-2, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 и TMX/EO немецкой компании Rheinmetall. Вооружение корабля составят 57-мм артиллерийская установка, две 30-мм артустановки, две трехтрубные системы пуска 324-мм торпед, противокорабельные ракеты NSM, а также зенитно-ракетные комплексы, – говорится в материале.

Использованы фотографии: status-arms.ru/компания DCNS
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Комментарии 6

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  1. одинокий Сегодня, 13:37
    Мощная штука. Молодец Малайзия.Слов нет
    одинокий
    1. irazum Сегодня, 13:45
      Да уж, вчера смотрел Израильский... А почему у нас только "человек-батут"?
      irazum
      1. одинокий Сегодня, 13:50
        Цитата: irazum
        А почему у нас только "человек-батут"?


        В других странах серьёзно занимаются новыми технологиями. если даже гипотетически предположить распил средств,но хотя бы они половину средств расходуют по назначению,чтоб потом обьяснить куда делись средства.А у нас с вами дружище,все хотят стать сразу миллиардерами,ничего не делая.
        одинокий
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
      Цитата: одинокий
      Мощная штука. Молодец Малайзия.Слов нет

      и Россия-молодца...такие же лепит.. теперь просто сравнить. где была россия и, где была индонезия...я в конце 90х не мог найти видеомаг в продаже,случайно нашёл "самсунь"и тому рад,работает,(СДЕЛАНО В...ИНДОНЕЗИИ) я не к тому,что мы отстали,хотя-да,но мыведь были на ступеньвыше...а оказались-ниже.
      андрей юрьевич
      1. одинокий Сегодня, 13:53
        Цитата: андрей юрьевич
        и Россия-молодца...такие же лепит.. теперь просто сравнить. где была россия и, где была индонезия...я в конце 90х не мог найти видеомаг в продаже,случайно нашёл "самсунь"и тому рад,работает,(СДЕЛАНО В...ИНДОНЕЗИИ) я не к тому,что мы отстали,хотя-да,но мыведь были на ступеньвыше...а оказались-ниже.

        Мир не стоит на одном месте.Умные правительства занимаются делом без лишних слов.А у нас слов как раз много,а дел -на пальцах можно считать
        одинокий
  2. Прогрессор Сегодня, 13:56
    Видон ни чё так
    Прогрессор
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