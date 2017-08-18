В Малайзии спустят на воду новый корабль прибрежной зоны
На судоверфи Boustead Heavy Industries Corporation (BHIC) в Лумуте 24 августа пройдет церемония спуска первого корабля прибрежной зоны, строящегося для ВМС Малайзии, сообщает FlotProm.
Контракт на разработку, постройку и оснащение оборудованием шести кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS был заключен летом 2014 года.
Корабль разработан на базе проекта «Говинд-2500» французской DCNS, стоимость соглашения – около $ 2,4 млрд.
Работы по строительству головного корабля начались в июне 2015 года, его испытания намечены на следующий год. Передача флоту запланирована на 2019 год. Остальные корабли должны вводиться в строй с интервалом в 6 месяцев.
Сообщается, что длина корабля SGPV-LCS составляет 111 метров, максимальная ширина – 16 метров, водоизмещение – 3100 тонн. Оснащенный главной энергетической установкой типа CODAD он сможет развивать максимальную скорость до 28 узлов. Автономность – 21 сутки.
«Планируется, что корабли оборудуют трехкоординатными РЛС Smart-S Mk.2, буксируемой гидроакустической системой CAPTAS-2, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 и TMX/EO немецкой компании Rheinmetall. Вооружение корабля составят 57-мм артиллерийская установка, две 30-мм артустановки, две трехтрубные системы пуска 324-мм торпед, противокорабельные ракеты NSM, а также зенитно-ракетные комплексы, – говорится в материале.
Контракт на разработку, постройку и оснащение оборудованием шести кораблей прибрежной зоны второго поколения SGPV-LCS был заключен летом 2014 года.
Корабль разработан на базе проекта «Говинд-2500» французской DCNS, стоимость соглашения – около $ 2,4 млрд.
Работы по строительству головного корабля начались в июне 2015 года, его испытания намечены на следующий год. Передача флоту запланирована на 2019 год. Остальные корабли должны вводиться в строй с интервалом в 6 месяцев.
Сообщается, что длина корабля SGPV-LCS составляет 111 метров, максимальная ширина – 16 метров, водоизмещение – 3100 тонн. Оснащенный главной энергетической установкой типа CODAD он сможет развивать максимальную скорость до 28 узлов. Автономность – 21 сутки.
«Планируется, что корабли оборудуют трехкоординатными РЛС Smart-S Mk.2, буксируемой гидроакустической системой CAPTAS-2, оптико-электронными системами управления огнем TMEO Mk.2 и TMX/EO немецкой компании Rheinmetall. Вооружение корабля составят 57-мм артиллерийская установка, две 30-мм артустановки, две трехтрубные системы пуска 324-мм торпед, противокорабельные ракеты NSM, а также зенитно-ракетные комплексы, – говорится в материале.
Использованы фотографии: status-arms.ru/компания DCNS
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