15:12 18 августа

Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за злоупотребление полномочиями

Бывший директор оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке Михаил Харченко предстанет перед судом за махинации со средствами предприятия, передает Интерфакс-АВН.



«Уголовное дело в отношении Харченко, обвиняемого по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), поступило в Первомайский районный суд Владивостока», – говорится в сообщении суда.


По словам источника агентства, «предприятие в результате злоупотреблений экс-директора потеряло более 1 млрд. рублей».

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила «факты отчуждения ликвидных активов завода».

Согласно материалам следствия, «весной 2014 года руководитель ОАО "Радиоприбор" заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам». При этом компании изначально не собирались выполнять соглашения. В результате «Радиоприбор» лишился сотен миллионов рублей.

Оказавшись в бедственном положении, предприятие было вынуждено остановить работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.

Кроме того, «суд рассматривает дело по обвинению Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн. руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам», – говорится в сообщении.

Подсудимый находится под домашним арестом.

В настоящее время на базе предприятия создан филиал «Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова», ведется набор сотрудников.

Использованы фотографии: http://www.newsvl.ru
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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 13:59
    Бывший директор оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке Михаил Харченко предстанет перед судом за махинации со средствами предприятия
    А он, что такой один? Пора, давно пора навести порядок в ГосОборонЗаказе. И особенно на предприятиях его исполняющих. Пора приравнять такие злоупотребления в исполнении ГосОборонЗаказа с Изменой Родине. С соответствующими сроками.
    svp67
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:01
      Сергей hi -"вышку "пора возвращать, hi и тотальную конфискацию у родни таких существ sad
      Изгоняющий либероидов
      1. svp67 Сегодня, 14:06
        hi
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Сергей -"вышку "пора возвращать,
        Экий Вы не экономный, "рабочими руками" разбрасываться... Пущай отрабатывают. Всю оставшуюся жизнь вкалывают на пилке дров и уборке снега.
        svp67
        1. Дуплет Сегодня, 14:18
          Цитата: svp67
          hi
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Сергей -"вышку "пора возвращать,
          Экий Вы не экономный, "рабочими руками" разбрасываться... Пущай отрабатывают. Всю оставшуюся жизнь вкалывают на пилке дров и уборке снега.

          Конечно все же лучше что бы отрабатывали, но такие суммы они в жизни не отработают вот в чем проблема.
          Дуплет
          1. svp67 Сегодня, 14:19
            Цитата: Дуплет
            Конечно все же лучше что бы отрабатывали, но такие суммы они в жизни не отработают вот в чем проблема.

            Значить пусть две, три жизни живут, но "за колючкой"
            svp67
    2. Дуплет Сегодня, 14:16
      Сколько это может продолжатся, лярдами несут гады.. Расстрел ввести нужно для таких и террористов. Что там в правительстве все мямлят. Тошнит уже от этих мямликов..
      Дуплет
    3. vkl.47 Сегодня, 15:00
      За финансовые преступления с госсредствами на до вносить в кодек попраку.... КАК ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Наказание высшая мера
      vkl.47
  2. Proton Сегодня, 14:12
    Я давно говорил,пора в ук вводить статью государственные преступления angry
    Кстати форумчане,есть кто онлайн,откликнетесь,совет нужен,есть идея хорошая не хорошая,пока сам не понял laughing но большая зараза,одному не поднять,да не по деньгаи,общество нужно.
    Если что в вотс ап иди вайбер пишите 89671911801,коли тут меня не ьудет.
    Proton
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