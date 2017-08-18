Экс-директор «Радиоприбора» пойдет под суд за злоупотребление полномочиями
Бывший директор оборонного завода «Радиоприбор» во Владивостоке Михаил Харченко предстанет перед судом за махинации со средствами предприятия, передает Интерфакс-АВН.
«Уголовное дело в отношении Харченко, обвиняемого по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), поступило в Первомайский районный суд Владивостока», – говорится в сообщении суда.
По словам источника агентства, «предприятие в результате злоупотреблений экс-директора потеряло более 1 млрд. рублей».
Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила «факты отчуждения ликвидных активов завода».
Согласно материалам следствия, «весной 2014 года руководитель ОАО "Радиоприбор" заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам». При этом компании изначально не собирались выполнять соглашения. В результате «Радиоприбор» лишился сотен миллионов рублей.
Оказавшись в бедственном положении, предприятие было вынуждено остановить работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.
Кроме того, «суд рассматривает дело по обвинению Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн. руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам», – говорится в сообщении.
Подсудимый находится под домашним арестом.
В настоящее время на базе предприятия создан филиал «Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова», ведется набор сотрудников.
«Уголовное дело в отношении Харченко, обвиняемого по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), поступило в Первомайский районный суд Владивостока», – говорится в сообщении суда.
По словам источника агентства, «предприятие в результате злоупотреблений экс-директора потеряло более 1 млрд. рублей».
Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила «факты отчуждения ликвидных активов завода».
Согласно материалам следствия, «весной 2014 года руководитель ОАО "Радиоприбор" заключил ряд заведомо невыгодных для предприятия договоров, по которым деньги были переведены контрагентам». При этом компании изначально не собирались выполнять соглашения. В результате «Радиоприбор» лишился сотен миллионов рублей.
Оказавшись в бедственном положении, предприятие было вынуждено остановить работу. Работники неоднократно выходили на митинги, требуя сохранить предприятие и погасить долги по зарплате.
Кроме того, «суд рассматривает дело по обвинению Харченко в невыплате зарплаты и сокрытии 92 млн. руб., предназначенных для выплаты взысканий по налогам», – говорится в сообщении.
Подсудимый находится под домашним арестом.
В настоящее время на базе предприятия создан филиал «Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова», ведется набор сотрудников.
Использованы фотографии: http://www.newsvl.ru
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