В Южной Корее во время учений произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"
Как передает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники, во время артиллерийских учений в Южной Корее произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"
Учения проходили в уезде Чхорвон южнокорейской провинции Канвондо, Уезд расположен на восточном побережье Корейского полуострова близ демилитаризованной зоны, отделяющей Южную Корею от КНДР. В результате взрыва пострадали семь человек, один из них скончался в госпитале, передает РИА Новости
По данным агентства, самоходная гаубица K-9 рассчитана на пять человек, однако в той, где произошел несчастный случай, находились во время учений еще двое проверяющих. Причины взрыва пока не установлены.
В понедельник, 21 августа, на полуострове начнутся совместные маневры США и Южной Кореи. В них будут задействованы десятки тысяч военных обеих стран. Пхеньян уже заявил, что расценивает учения как подготовку к войне.
Учения проходили в уезде Чхорвон южнокорейской провинции Канвондо, Уезд расположен на восточном побережье Корейского полуострова близ демилитаризованной зоны, отделяющей Южную Корею от КНДР. В результате взрыва пострадали семь человек, один из них скончался в госпитале, передает РИА Новости
По данным агентства, самоходная гаубица K-9 рассчитана на пять человек, однако в той, где произошел несчастный случай, находились во время учений еще двое проверяющих. Причины взрыва пока не установлены.
Нам известно, что внутри гаубицы возник пожар. Сейчас выясняется, вызван ли пожар взрывом— приводит агентство слова военного источника.
В понедельник, 21 августа, на полуострове начнутся совместные маневры США и Южной Кореи. В них будут задействованы десятки тысяч военных обеих стран. Пхеньян уже заявил, что расценивает учения как подготовку к войне.
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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