15:13 18 августа

В Южной Корее во время учений произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"

Как передает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники, во время артиллерийских учений в Южной Корее произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"

Учения проходили в уезде Чхорвон южнокорейской провинции Канвондо, Уезд расположен на восточном побережье Корейского полуострова близ демилитаризованной зоны, отделяющей Южную Корею от КНДР. В результате взрыва пострадали семь человек, один из них скончался в госпитале, передает РИА Новости

В Южной Корее во время учений произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"



По данным агентства, самоходная гаубица K-9 рассчитана на пять человек, однако в той, где произошел несчастный случай, находились во время учений еще двое проверяющих. Причины взрыва пока не установлены.

Нам известно, что внутри гаубицы возник пожар. Сейчас выясняется, вызван ли пожар взрывом
— приводит агентство слова военного источника.

В понедельник, 21 августа, на полуострове начнутся совместные маневры США и Южной Кореи. В них будут задействованы десятки тысяч военных обеих стран. Пхеньян уже заявил, что расценивает учения как подготовку к войне.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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Комментарии 14

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  1. svp67 Сегодня, 14:13
    Теперь главное, что бы в этом не обвинили КНДР и лично Ына... А то ведь "вспыхнувшую" войну уже будет не остановить.
    В результате взрыва пострадали семь человек, один из них скончался в госпитале,
    Да уж. Соболезнования семье и родственникам погибшего. Остальным же - выздоровления, и могут считать, что в "пуленепробиваемых рубашках родились", не многим ТАК везет.
    По данным агентства, самоходная гаубица K-9 рассчитана на пять человек, однако в той, где произошел несчастный случай, находились во время учений еще двое проверяющих.

    Знал что корейцы могут многое, но что бы в самоходку так набиться, это уже явный перебор. Там и так места не много. А тут два проверяющих на пять членов экипажа - точно ПЕРЕБОР
    Причины взрыва пока не установлены.
    Да потому, что не фиг мешать экипажу во время стрельб...
    svp67
    1. RASKAT Сегодня, 14:29
      во время учений произошел взрыв в самоходной гаубице

      Мне кажется что взрыв произошел после слов "А это что за кнопка?" wassat
      RASKAT
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:30
      Цитата: svp67
      Остальным же - выздоровления, и могут считать, что в "пуленепробиваемых рубашках родились", не многим ТАК везет.

      Я не танкист , но подозреваю что если бы рванул полный боекомплект - там бы никто не выжил ? Сергей , как человек знающий - подскажите .
      bouncyhunter
    3. igorj 51 Сегодня, 14:35
      Знал что корейцы могут многое, но что бы в самоходку так набиться, это уже явный перебор.

      Я Вас удивлю ещё больше.. Со мной был случай.. ещё в 90х мы как то после хорошей выпивки в зимней одежде 12 человек(!) набились в "Жигули" 6й модели... И ничего доехали хотя и не корейцы..:))))
      igorj 51
      1. Paranoid50 Сегодня, 14:57
        Цитата: igorj 51
        щё в 90х мы как то после хорошей выпивки в зимней одежде 12 человек(!) набились в "Жигули" 6й модели...

        Как в анекдоте :
        - Двадцатым в "копейке" был я !
        - Да не свисти - не было тебя с нами!
        - Да?! А кто вам на гармошке играл?
        Paranoid50
    4. Лопатов Сегодня, 14:48
      Цитата: svp67
      Знал что корейцы могут многое, но что бы в самоходку так набиться, это уже явный перебор. Там и так места не много.

      Они не обязательно все были внутри САУ. При возгорании зарядов те, кто находится за кормой снаружи машины, при открытой двери тоже могут пострадать.
      Лопатов
      1. Paranoid50 Сегодня, 15:02
        Цитата: Лопатов
        Они не обязательно все были внутри САУ.
        Могли же с грунта подавать. Или нет? request
        Paranoid50
  2. Андрей К Сегодня, 14:15
    ...Во время учений произошел взрыв в самоходной гаубице K9 "Thunder"...

    Соболезнования погибшим. Любое ЧП - это либо следствие людской безалаберности, либо брак вооружения или боеприпасов.
    Бывает, что и на учениях, в мирное время, солдаты гибнут.
    Андрей К
  3. irazum Сегодня, 14:30
    Соболезнования... На то они и учения. Всякое бывает. Никто не застрахован.
    irazum
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 14:37
    Я все знаю!!! Ствол для этой гаубицы был сделан на украине! На "маяке"! Ведь только их стволы взрываются!!!!
    Вождь краснокожих
    1. Лопатов Сегодня, 14:45
      Цитата: Вождь краснокожих
      Ствол для этой гаубицы был сделан на украине!

      Боюсь, стволы такого типа, как на южнокорейской гаубице, Украина не сможет сделать никогда. Если даже миномётные для них большая проблема.
      Лопатов
      1. yehat Сегодня, 15:04
        не проблема, есть решения проверенные временем
        yehat
    2. НасРать Сегодня, 14:48
      Может хватит к каждой новости украину пристраивать? Паранойей попахивает..
      Гоняют в телевизоре с утра до вечера новости об украине, на ВО только и успевают выдавать перлы иди-отов с украины, так ещё и комменты на отвлеченную тему, все равно об украине -народ зазомбировался до края! надоело уже!
      НасРать
      1. HAM Сегодня, 14:58
        Мне за похожее высказывание "бан" прилепили,так что не удивляйтесь если что...сделали "троля".
        HAM
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