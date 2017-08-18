Шойгу: войска ВВО в этом году получат более тысячи единиц техники
По итогам 2017 года Восточный военный округ получит свыше 1,1 тыс. единиц новой и модернизированной техники, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По его словам, «в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошел переобучение в профильном учебном центре».
Основными задачами ВВО министр назвал «наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение».
Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной техники,сказал министр на заседании коллегии.
По его словам, «в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошел переобучение в профильном учебном центре».
Основными задачами ВВО министр назвал «наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение».
В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений,сказал Шойгу.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти