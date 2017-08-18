15:12 18 августа

Шойгу: войска ВВО в этом году получат более тысячи единиц техники

По итогам 2017 года Восточный военный округ получит свыше 1,1 тыс. единиц новой и модернизированной техники, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной техники,
сказал министр на заседании коллегии.


По его словам, «в боевой состав Тихоокеанского флота принят корвет "Совершенный", экипаж которого ранее прошел переобучение в профильном учебном центре».

Основными задачами ВВО министр назвал «наращивание боевого состава войск, повышение качества их подготовки, а также перевооружение».

В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений,
сказал Шойгу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 3

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  1. Alexey-74 Сегодня, 14:47
    Давно пора увеличивать и перевооружать ВВО.
    Alexey-74
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:12
      Оно в первую очередь и перевооружалось, начиная с 2014 года. Потом с 2016 начали перевооружать ЮВО. Периодически перевооружают ЦВО и ЗВО. Но основной упор в последние годы на ВВО и ЮВО.
      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 15:03
    Новая техника кругом нужна.Куда ни кинь.И на востоке и на юге и на запале..И в небесах и на море.
    210окв
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