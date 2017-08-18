Шойгу: войска ВВО в этом году получат более тысячи единиц техники

Продолжается плановая реализация программы перевооружения. До конца года войска получат свыше 1,1 тысячи единиц новой и модернизированной техники,

В этих целях в текущем году в округе осуществляется плановая оптимизация организационно-штатной структуры. К 1 декабря будет проведено 78 организационных мероприятий, что позволит сформировать, переформировать и передислоцировать 70 соединений, воинских частей и подразделений,