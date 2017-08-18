17:31 18 августа

СМИ: В НОАК сменили всех главнокомандующих 13 сухопутных армий

Как сообщила в пятницу газета "Жэньминь жибао", власти Китая сменили 26 командующих и политкомиссаров всех 13 армий сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Список назначенных на эти должности военачальников опубликован в газете, передает ТАСС

Как отмечается в сообщении, все офицеры прибыли в вверенные им формирования в течение суток.

СМИ: В НОАК сменили всех главнокомандующих 13 сухопутных армий



Первые сообщения о сокращении числа армий сухопутных войск с 18 до 13 единиц появилась в СМИ в марте этого года. В апреле эту информацию подтвердило минобороны КНР: новые армии получили порядковые номера от 71-й до 83-й и были распределены между пятью зонами боевого командования.

В ноябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о грядущих масштабных реформах в НОАК. Помимо сокращения численности вооруженных сил на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих) к 2018 году, преобразования затронут организационно-штатную структуру НОАК и должны завершиться к 2020 году.

Использованы фотографии: © REUTERS/Tyrone Siu
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Комментарии 21

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  1. новичок Сегодня, 15:39
    китайцы за нашими преобразованиями спешат.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:45
      Нехилая такая замена , хоть и плановая ... belay
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 15:48
        передвижения или телодвижения китайцев всегда отличались масштабностью. Паша, доброго, жаркого дня!
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:54
          Взаимно , только у нас сегодня относительно не жарко : +31 и облачно . lol
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 15:59
            хорошо тебе, однако. я тут, далеко от холодильника ходить не рискую.
            новичок
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:29
              я тут, далеко от холодильника ходить не рискую. Греешся в нём? hi У нас +9.Август!Скоро снежок пойдёт! wassat
              ВЕРЕСК
      2. Che Burashka Сегодня, 16:15
        Цитата: bouncyhunter
        Нехилая такая замена , хоть и плановая ... belay

        Ага, интересный момент:
        Помимо сокращения численности вооруженных сил на 300 тыс. человек (до 2 млн военнослужащих) к 2018 году....

        Неслабо, да уж... я конечно помню Суворова - "Воевать не числом, а уменьем", но 2,3 миллиона только РЕГУЛЯРНОЙ армии! А если война? Сколько они призовут? 100, 200, 500 миллионов? Да их можно одними вилами и лопатами вооружить, мало не покажется. Дальний Восток нужно под особым прицелом держать. И тут скорее всего только ЯО сможет помочь...
        Надеюсь, что я паникёр и ничего подобного РФ не угрожает hi
        Che Burashka
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
          hi Причём здесь паникёрство ? Вы трезво оценили масштаб НОАК . Вопрос в другом : сейчас Китаю выгоднее дружить с нами , но насколько долго ? Я не считаю , что китайцы спят и видят себя хозяевами нашего ДВ , но уж лучше пересолить , чем потом пытаться собственный локоть куснуть .
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 16:34
            у Китая сейчас большие проблемы. им тлько этого не хватало. но естественно, спиной поворачиваться к ним рискованно. но. Китай будет пытаться откусывать наш Дальний Восток лишь при условии падения сша, восседание на троне гегемона Китая при падении России (экономически, плитически). но этому не бывать, так же, как и параду Вселенных. ну, я так, думаю.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:44
              Посмотрим , Гарик , что будет дальше , но я с оптимизмом смотрю в будущее .
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 16:46
                полностью согласен. нашего не отдадим.
                новичок
        2. Krabik Сегодня, 16:22
          После появления пулемёта массуха не решает.
          Krabik
        3. Vision Сегодня, 16:59
          В том-то и проблема.Качественно всех вооружить,доставить до мест бд и т.п Китай не может.
          Vision
    2. Scoun Сегодня, 16:11
      Цитата: новичок
      китайцы за нашими преобразованиями спешат.

      Не за нашими а ВООБЩЕ!
      ОРУЖИЕ всё технологичней и сложней, экипировка мощнее и дороже...
      Солдата обучать, кормить, экипировать....
      Все идут количества к качеству.
      Scoun
      1. новичок Сегодня, 16:17
        ну, коллега! не знамо, не знам. моё впечатление, что китайские товарищи копируют не только нашу технику.
        новичок
  2. weksha50 Сегодня, 15:56
    Хм... Смена высшего армейского командования одновременно, в течение суток...
    Интересно, в чем глубокий смысл такой резкой-быстрой-радикальной-одновременной смены ?....
    weksha50
    1. новичок Сегодня, 16:06
      кто его знает то, кроме китайцев. у них философия жизни другая.
      новичок
    2. ranger Сегодня, 16:25
      Цитата: weksha50
      Смена высшего армейского командования одновременно, в течение суток...

      Не только армейского командования - в КНР на плановой основе после съездов КПК обновляются и высшие эшелоны власти... По 3-4 срока руководители у власти не находятся,не ждут когда вохдя вынесут ногами вперед, о замене известно заранее - это делает бессмысленными интриги и попытки удержаться в руководящем кресле....
      ranger
    3. japs Сегодня, 17:20
      По-моему, весь смысл заключается в постоянной работе по повышению боеготовности. Так, как
      исключается элемент блата, кумовства и покровительства, как это было в СА.
      Надеюсь все помнят династию Соколовых?
      japs
  3. Гюйс Сегодня, 15:56
    С размахом руководят! Им не привыкать миллиардами командовать laughing
    Гюйс
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 16:12
    Это...финиш....Сменили главные цели...Если будут смена генералитета у нас...Покупай консервы
    ПРАВОкатор
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