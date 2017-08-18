Шойгу об укреплении военных позиций в Центральной Азии

Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ),

Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе,

Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке,