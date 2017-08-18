17:31 18 августа

Шойгу об укреплении военных позиций в Центральной Азии

Правительство РФ укрепляет военные позиции в Центральной Азии, где сохраняется неспокойная обстановка из-за конфликта в Афганистане, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ),
сказал Шойгу на заседании ведомственной коллегии.


По его словам, «Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших».

Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе,
подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что «в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"».

Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке,
добавил министр.

Он отметил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями Вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Использованы фотографии: Виталий Аньков/РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 16:41
    Афганистан это дорога в Азию..Индокитай....Англия (не США) стравит всех но до Индии доберётся.
    ПРАВОкатор
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:02
      Не зря наши в Сирии мочат чертей, к нам бы полезли обязательно ..Как и после вывода из Афгана , они следом поползли , устраивая резню и разруху ..Казахстан вроде неплохой результат показал на военных играх..Надеюсь , если что отобьются, пока Россия развернет свои дивизии ?
      ОТДЕЛ
      1. лысова Сегодня, 17:06
        Мало их и опыта ноль - не сдюжат. Опять нам разделываться.
        лысова
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:17
          Цитата: лысова
          Мало их и опыта ноль - не сдюжат. Опять нам разделываться.

          Само сабой Владимир, но хоть на время должны сдержать..На границах с ними все же шахты с ракетами МБР и "Искандеры "недавно разместили ..Застав понастроили, но все же тревожно, черти хитры и коварны..
          ОТДЕЛ
      2. ПРАВОкатор Сегодня, 17:11
        После Афганистана, начнётся "суматоха",не знаю как это назвать?На Каспии!!!!!И вот там Казахстан возьмут в оборот
        ПРАВОкатор
  2. лысова Сегодня, 17:02
    Работа для военных на перспективу (безработица им не грозит) - вот где это понятие поганое.
    лысова
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