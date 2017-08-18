Шойгу об укреплении военных позиций в Центральной Азии
Правительство РФ укрепляет военные позиции в Центральной Азии, где сохраняется неспокойная обстановка из-за конфликта в Афганистане, передает РИА Новости сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По его словам, «Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших».
Он напомнил, что «в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"».
Он отметил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями Вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Обстановка в Центральной Азии остается нестабильной. Продолжается вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными силовыми структурами и боевиками "Талибан" и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ),сказал Шойгу на заседании ведомственной коллегии.
По его словам, «Центрально-Азиатское стратегическое направление, находящееся в зоне ответственности Центрального военного округа, на сегодняшний день является одним из важнейших».
Командование военного округа уделяет особое внимание реализации совместных практических мероприятий с вооружёнными силами стран Центральной Азии, что способствует укреплению позиций России в данном регионе,подчеркнул Шойгу.
Он напомнил, что «в июле в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые совместно с таджикистанскими военнослужащими проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем с применением реактивных систем залпового огня "Ураган" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"».
Отработаны удары по условным целям противника оперативно-тактической авиацией. В ходе проверки войска подтвердили способность выполнять учебно-боевые задачи по общему замыслу и в единой оперативной обстановке,добавил министр.
Он отметил, что на второе полугодие запланированы совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки с подразделениями Вооруженных сил Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Использованы фотографии: Виталий Аньков/РИА Новости
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