19:40 18 августа

МИД РФ: Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась

Департамент информации и печати российского МИД выпустил комментарий, в котором сообщил, что антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды.

Внешнеполитическое ведомство России констатирует, что положение в Афганистане в сфере наркотиков продолжает ухудшаться. Согласно экспертным оценкам, в 2017 году ожидается резкий рост объемов наркопроизводства. При этом площади наркопосевов в стране уже превысили прошлогодние показатели, а около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака, отмечают в МИД России.

МИД РФ: Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась



Считаем актуальной рекомендацию Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко американскому руководству о необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. Информация Джона Сопко о потраченных Вашингтоном на антинаркотическую кампанию в Афганистане 8,5 миллиарда долларов прямо указывает на ее провал: наркопроизводство в ИРА бьет рекорды, а страна остается крупнейшим в мире производителем и экспортером опия
— сказано в комментарии российского МИД, передает РИА Новости

По данным российской стороны, площади наркопосевов в Афганистане превысили прошлогодние показатели, около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака. Все большее количество наркосодержащих препаратов из Афганистана поставляется в Европу через Азербайджан, Армению, Грузию и Украину, отмечают в МИД РФ.

В то же время в Афганистан ежегодно незаконно ввозятся тонны прекурсоров для изготовления наркосодержащих веществ, причем, по информации из афганских источников, в качестве основных поставщиков фигурируют такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды.

В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное содействие правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как известно, является ключевым источником финансирования терроризма
— сказано в документе.

Использованы фотографии: © AP Photo / Hoshang Hashimi
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. новичок Сегодня, 18:11
    талибам помочь надо.
    новичок
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:12
      Ну да в сборе и доставке наркоты в сша sad
      Изгоняющий либероидов
      1. андрей юрьевич Сегодня, 18:16
        МИД РФ: Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась
        нашим погранцам-в пояс...
        андрей юрьевич
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:29
          антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды.

          Зрите в корень : эти 8,5 лярдов баксов как раз на увеличение производства и пошли ! Да и компания была не "антинаркотическая" , а "контрантинаркотическая" . Вот потому матрасы и не хотят из Афгана уходить - такая кормушка !
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:39
            Повторюсь , они там уже "агрономами" работают , их от туда будет не легко выгнать.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:51
              Да , Витя , эту тему мы уже неоднократно обсуждали .
              bouncyhunter
          2. Masya Masya Сегодня, 18:47
            Цитата: bouncyhunter
            Вот потому матрасы и не хотят из Афгана уходить - такая кормушка !

            Паша, эта зараза куда залезла ниоткуда не выкуришь... и дуст не поможет...
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:52
              Мариш , а если их же методом - напалмом ? wink Ну или нашим ТОС-1А "Солнцепёком" ? feel
              bouncyhunter
              1. Masya Masya Сегодня, 18:56
                Цитата: bouncyhunter
                а если их же методом - напалмом ?

                Не получится, мы же уважаем международное право... блюдем букву закона... no
                Masya Masya
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:00
                  Да помня я , но помечтать-то можно ... recourse
                  bouncyhunter
          3. INVESTOR Сегодня, 19:05
            Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась

            Пчелы против меда... bully
            INVESTOR
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
              Так это же неправильные пчёлы ! wassat
              bouncyhunter
              1. INVESTOR Сегодня, 19:35
                Наркоторговля приносит выхлоп не хуже нефтянки, если налажена в промышленном масштабе... recourse
                INVESTOR
        2. тол100в Сегодня, 19:07
          Цитата: андрей юрьевич
          нашим погранцам-в пояс...

          А вот главным опиУмным (Госдепу и ЦРУ) - под зад!
          тол100в
      2. Венд Сегодня, 18:20
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        Ну да в сборе и доставке наркоты в сша sad

        Когда талибы были у власти, то канал наркотиков из Афганистана почти иссяк. Талибы ломали крестьянам ноги, за выращивание опиумного мака.
        Венд
        1. tanit Сегодня, 18:30
          Цитата: Венд
          Когда талибы были у власти, то канал наркотиков из Афганистана почти иссяк.

          Так и в Иране, к примеру, -смертная казнь. Только и через них трафик тоже идет.
          tanit
          1. 210окв Сегодня, 18:40
            Рожи у амерзцев на фото довольные..Нонче разговеются....Ах да,они же не "постились"..
            210окв
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:54
              Дим , дык это - повар им к ужину булочек с маком напечёт , смешных таких ... wassat
              bouncyhunter
        2. vlad007 Сегодня, 18:38
          Цитата: Венд
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Ну да в сборе и доставке наркоты в сша sad

          Когда талибы были у власти, то канал наркотиков из Афганистана почти иссяк. Талибы ломали крестьянам ноги, за выращивание опиумного мака.

          Это была временная мера со стороны талибов для организации международного признания власти талибов. Признания они не получили и продолжили выращивание мака.
          vlad007
      3. новичок Сегодня, 18:28
        Изгоняющий либероидов , зачем? чтоб они наладили трафик к нам? уничтожить на корню. даёшь талибанский Афганистан!
        новичок
      4. okko077 Сегодня, 18:28
        А в чём собственно не справились США ? Их цель , чтобы Европа и страны бывшего СССР, в том числе и Россия, загнулись от афганских наркотиков. В этом плане деньги в любом случае потрачены не зря...Как и с ИГИЛ основная цель - усложнение жизни в Европе, устранение конкурента в виде Европы, превращение в раба ,просящего помощи и поддержки на любых условиях, на любых в смысле выгодных для США...И вся это под видом защиты демократии, американской естественно.....
        okko077
        1. Pirogov Сегодня, 18:39
          Цитата: okko077
          А в чём собственно не справились США ? Их цель , чтобы Европа и страны бывшего СССР, в том числе и Россия, загнулись от афганских наркотиков. В этом плане деньги в любом случае потрачены не зря...Как и с ИГИЛ основная цель - усложнение жизни в Европе, устранение конкурента в виде Европы, превращение в раба ,просящего помощи и поддержки на любых условиях, на любых в смысле выгодных для США...И вся это под видом защиты демократии, американской естественно..

          Полностью с вами согласен .
          Pirogov
        2. тол100в Сегодня, 19:12
          Цитата: okko077
          .И вся это под видом защиты демократии, американской естественно.....

          Здесь нужно вспомнить опиумную колонизацию Китая великой Мелкобританией! Миллионы китайцев сгорели в наркотиках!
          тол100в
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:11
    Наш МИД как всегда попутал sad -Афганистане сша успешно провели антиантинаркотическую компанию, то есть унечтожают тех, кто не выращивал, или не охранял наркоту sad
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:17
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Наш МИД как всегда попутал sad -Афганистане сша успешно провели антиантинаркотическую компанию, то есть унечтожают тех, кто не выращивал, или не охранял наркоту sad

      не справились...
      андрей юрьевич
      1. XXXIII Сегодня, 18:23
        Да всё они справились, профинансировали российское общество на 8,5 миллиарда долларов наркоты. Жертв не пересчитать до сих пор! hi
        XXXIII
  3. Tusv Сегодня, 18:19
    антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды.

    Ну дык 8 с полнийной лярдов нужно тратить на уничтожение, а не закупку
    Tusv
  4. Дуплет Сегодня, 18:21
    Это давно известно и что?
    Дуплет
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:30
      Цитата: Дуплет
      Это давно известно и что?

      Ну просто напоминание...Ведь черти в Сирии и Ираке и т.д. именно на доллары от афганского мака воюют...
      Это вид из космоса на плантации мака в Афгане..

      По идеи есть препараты (в России) которые могут безопасно все это уничтожить опрыскав с высоты, США против и уже давно! Вот ВСЕ ...
      ОТДЕЛ
      1. XXXIII Сегодня, 18:36
        Офигеть belay Может кинуть туда малютку, покроет всё радиацией, лет на 30-50 хватит. laughing
        XXXIII
      2. Дуплет Сегодня, 18:36
        Цитата: ОТДЕЛ
        По идеи есть препараты (в России) которые могут безопасно все это уничтожить опрыскав с высоты, США против и уже давно! Вот ВСЕ ...

        Так делать надо! А у нас только озабоченности и констатация фактов.. Ведем себя, как терпилы.. Во всем, что в внешней политике, что во внутренней. Предыдущая новость, опять украли несколько лярдов.. И что? Куда не плюнь везде воры.. Есть проблема? Есть. Действия есть? Ноль. Народ нищий, при том, что живем в самой богатой и большой стране мира.. И так далее.. В общем раздражает все порой..
        Дуплет
  5. Андрюха Г Сегодня, 18:25
    Как не поймёт МИД, что 8 млд. вложено США в Афганистан для того, что б наводнить Россию дешёвой наркотой и уничтожить изнутри (аналогичный фокус с наркотиками англосаксами был проделан в Китае в 40-50-х гг, но коммунисты вовремя остановили эту опиумную чуму).
    Андрюха Г
    1. Дуплет Сегодня, 18:48
      Цитата: Андрюха Г
      Как не поймёт МИД, что 8 млд. вложено США в Афганистан для того, что б наводнить Россию дешёвой наркотой и уничтожить изнутри (аналогичный фокус с наркотиками англосаксами был проделан в Китае в 40-50-х гг, но коммунисты вовремя остановили эту опиумную чуму).

      В том и дело, что все понимают и средства борьбы есть, выше Отдел описал. Но сцут.. А чего стоит, пролететь и с воздуха всю эту гадость оросить химикатами.. Но нет.. сцут.
      Дуплет
  6. APASUS Сегодня, 18:26
    Как уже задрали эти правдолюбы с этой наркотой!!!
    Да для изготовлении 100 тонн героина надо 200 тонн химикатов,кислот.А тут все делают вид что не при делах и наши тоже .Кислоты в Афганистане не производятся,значит они идут караванами ,такие объемы на кухне не варят,значит там целые химические комплексы ,которые не с чем не спутаешь ,ну собственно всем по барабану
    APASUS
    1. тол100в Сегодня, 19:18
      Цитата: APASUS
      т,значит там целые химические комплексы ,которые не с чем не спутаешь ,ну

      Это касается и всех вновь созданных на территориях стран бывшего СССР биолабораторий СГА - ВЫЖИГАТЬ! А если начнут вопить - берите шмотки , и валите к себе!
      тол100в
  7. ПРАВОкатор Сегодня, 18:30
    Талибов теперь не остановить...Они героина производят больше чем Бирма....И заставить их сажать пшеницу,полная глупость.В Пакистане есть "Рублевские шоссе" из командиров Талибана.
    ПРАВОкатор
  8. Berkut24 Сегодня, 18:35
    А по-моему бизнес вполне себе сложился. Особо тупые пока так и не поняли, что в таком количестве можно возить транспортными самолётами с Афганистана в Косово. И ведь многие европейские политики до сих пор уверены, что наркота в таких объемах в их странах берётся прямо из ниоткуда...
    Berkut24
  9. Masya Masya Сегодня, 18:43
    антинаркотическая кампания США в Афганистане, на которую Вашингтон потратил 8,5 миллиарда долларов, провалена: производство наркотиков в этой стране бьет рекорды.

    И доллары поимели и на наркоте заработали... и рыбку съели, и на.... простите сели...
    Masya Masya
  10. Ещетотгусь Сегодня, 18:46
    Ввод наших войск в Афганистан было мудрейшим решением!!! Читай то была антиопиумная война, в противовес англосаксонским опиумным....Я рос в СССР и не знал, что такое наркотики...и как только Иуда пятнистая вывела войска - понеслась....по сей день сколько народу от наркоты слегло.....то, сколько наших воинов там полегло - НЕСОПАСТОВИМО!!!! hi
    Ещетотгусь
    1. Дуплет Сегодня, 18:51
      Да СССР - это сила была. Аж сердце щемит.. Ведь дали бы людям частную собственность, да мелкий и средний бизнес вести разрешили бы.. И было бы всем счастье.
      Дуплет
      1. тол100в Сегодня, 19:38
        Цитата: Дуплет
        Да СССР - это сила была. Аж сердце щемит.. Ведь дали бы людям частную собственность, да мелкий и средний бизнес вести разрешили бы.. И было бы всем счастье.

        Дали на два года (86-87) и так сами /ЦК/ испугались, что все и вся зарубили на корню!
        тол100в
  11. Ещетотгусь Сегодня, 18:54
    Цитата: Дуплет
    Да СССР - это сила была. Аж сердце щемит.. Ведь дали бы людям частную собственность, да мелкий и средний бизнес вести разрешили бы.. И было бы всем счастье.


    Гребаные жидомасоны...)))
    Ещетотгусь
    1. tanit Сегодня, 19:00
      Цитата: Ещетотгусь
      Гребаные жидомасоны...)))

      wassat То есть, франкомасоны -не виноваты. laughing
      А может так - "Нет воды в горячем кране? - Значит, выпили христиане!" wassat
      tanit
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:03
        Значит, выпили христиане!" wassat "Если в кране нет воды-значит выпили ..!Если в кране есть вода-значит...Продолжите сами.
        ВЕРЕСК
        1. tanit Сегодня, 19:10
          Цитата: ВЕРЕСК
          ...Продолжите сами.

          Да прекрасно знаю, только еще раз подставляться не хочу. smile Ни за то, что сделали в кран, ни за того, кто это сделал. request
          tanit
          1. tanit Сегодня, 19:11
            Кстати, в моем городе горячей воды не будет до 24 августа. Большинство населения -мусульмане. laughing
            tanit
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:23
              Кстати, в моем городе горячей воды не будет до 24 августаЖаль Вас.Хотя в крупных городах у нас-это традиция.Есть бани,дачи с банями,и как вы там живёте?Горячей воды нет-писец полный.Проблема себе кулёр поставить? hi
              ВЕРЕСК
              1. tanit Сегодня, 19:38
                Цитата: ВЕРЕСК
                Есть бани,дачи с банями,и как вы там живёте?

                В городе Байконуре в 21 веке бывали? request
                Цитата: ВЕРЕСК
                .Проблема себе кулёр поставить?

                Повторюсь. В городе Байконуре в 21 веке бывали? request
                Вас мой флаг смущает? Так он у меня по-прихоти провайдера и от точки доступа зависимо скачет от Казахстана до России через Румынию. hi
                tanit
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 19:01
    А ни у кого нет мысли,что матрасы помогли в воспроизводстве наркоты? Афган-Рядом Россия.Смысл понятен.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:14
      Дима , привет ! hi Какие там мысли - это уверенность ! am
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:26
        Да в том-то и дело.Просто-злюсь из-за того,что ничего не смогу сделать.Привет,Паша.Извини.Я малость от новостей на взводе.
        ВЕРЕСК
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:30
          А ты спокойней , Дима . Несколько глубоких вдохов/выдохов , мысленно посчитай до десяти . Такие новости нормальных людей равнодушными оставить не могут .
          bouncyhunter
  13. Сергей Фоменко Сегодня, 19:05
    В статье опечатка - вместо слова "провалилась" должно быть слово - не проводилась...
    Сергей Фоменко
  14. Спеснас Сегодня, 19:18
    Обычные садоводы.
    исламские развлечения
    Спеснас
    1. tanit Сегодня, 19:21
      Цитата: Спеснас
      Обычные садоводы.
      исламские развлечения


      Рабинович?! А чего Вы такой сегодня миролюбивый? Вчера Вы над людьми из Барселоны безжалостно глумились, а сегодня наркоторговцев из Афганистана жалеете? Лечиться не пробовали?
      tanit
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
        Цитата: tanit
        Лечиться не пробовали?

        А поможет ?
        bouncyhunter
        1. Сергей Фоменко Сегодня, 19:30
          Лоботомия, должна помочь...
          Сергей Фоменко
          1. tanit Сегодня, 19:34
            Цитата: bouncyhunter
            А поможет ?

            Цитата: Сергей Фоменко
            Лоботомия, должна помочь...

            Вроде только хуже стало. Вспомните Рабиновича. И теперь сравните его клонов. request
            tanit
  15. anjey Сегодня, 19:34
    это была наркотическая кампания против России..
    anjey
  16. SCHMEL Сегодня, 19:36
    Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась

    Равно как и любая др. компания... А мы то. наивные, воображали, что на этот раз у них что-то получиться lol
    SCHMEL
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