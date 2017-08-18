МИД РФ: Антинаркотическая компания США в Афганистане провалилась

Считаем актуальной рекомендацию Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко американскому руководству о необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. Информация Джона Сопко о потраченных Вашингтоном на антинаркотическую кампанию в Афганистане 8,5 миллиарда долларов прямо указывает на ее провал: наркопроизводство в ИРА бьет рекорды, а страна остается крупнейшим в мире производителем и экспортером опия

В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное содействие правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как известно, является ключевым источником финансирования терроризма