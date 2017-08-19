Власти Латвии: Россию раздражает сам факт существования Прибалтики

Россию раздражает сам факт существования стран Балтии.

Удивительную риторику в отношении России позволил себе постоянный представитель (посол) Латвии в Североатлантическом альянсе Индульньш Берзиньш. Этот латвийский чиновник решил прокомментировать взаимоотношения стран Балтии с Российской Федерацией. Из заявления г-на Берзиньша:Этот комментарий латвийского посла в Североатлантическом альянсе говорит о том, что страны Балтии ищут хоть какую-то причину, чтобы объяснить возрастающее военное присутствие стран Североатлантического альянса в странах Балтийского региона. Иметь возможность обвинить Россию в том, что её якобы раздражает наличие некой озабоченности Москвы в отношении стран Балтии, это своеобразный базис для существования Прибалтики как таковой. В то же время Прибалтика продолжает искать поддержки на Западе, а для этого лучше всего подходит обозначение России как главного "агрессора".При этом вряд ли стоит говорить о том, что Прибалтика обозначает Россию как главного внешнего агрессора без подсказки Запада или желания объявить РФ в качестве основной внешней силы по дестабилизации ситуации в балтийском регионе. Слова президента Литвы Грибаускайте о том, что РФ использует учения в РБ как плацдарм для атаки Прибалтики и Польши, тому подтверждение.