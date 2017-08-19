04:10 19 августа

Власти Латвии: Россию раздражает сам факт существования Прибалтики

Удивительную риторику в отношении России позволил себе постоянный представитель (посол) Латвии в Североатлантическом альянсе Индульньш Берзиньш. Этот латвийский чиновник решил прокомментировать взаимоотношения стран Балтии с Российской Федерацией. Из заявления г-на Берзиньша:

Россию раздражает сам факт существования стран Балтии.


Этот комментарий латвийского посла в Североатлантическом альянсе говорит о том, что страны Балтии ищут хоть какую-то причину, чтобы объяснить возрастающее военное присутствие стран Североатлантического альянса в странах Балтийского региона. Иметь возможность обвинить Россию в том, что её якобы раздражает наличие некой озабоченности Москвы в отношении стран Балтии, это своеобразный базис для существования Прибалтики как таковой. В то же время Прибалтика продолжает искать поддержки на Западе, а для этого лучше всего подходит обозначение России как главного "агрессора".


Власти Латвии: Россию раздражает сам факт существования Прибалтики


При этом вряд ли стоит говорить о том, что Прибалтика обозначает Россию как главного внешнего агрессора без подсказки Запада или желания объявить РФ в качестве основной внешней силы по дестабилизации ситуации в балтийском регионе. Слова президента Литвы Грибаускайте о том, что РФ использует учения в РБ как плацдарм для атаки Прибалтики и Польши, тому подтверждение.

Использованы фотографии: Rudorogi.ru
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Комментарии 4

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  1. Евдоким Сегодня, 03:11
    Балтия - это что регион или страна такая? Возомнила себя моська слоном.
    Евдоким
    1. soroKING Сегодня, 03:49
      забугорищще wassat
      soroKING
    2. Сергей-svs Сегодня, 04:09
      Балтия - это что регион или страна такая?

      Нет, Балтия - это в первую очередь, перспективная мишень на экранах целенаведения наших Искандеров! laughing
      Сергей-svs
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 03:22
    Пустая новость ни о чем...
    риторика стран ПРИБАЛТИКИ в отношении РОССИИ имеет четкие очертания и ничего нового в ближайшем будущем мы от их не услышим...поэтому тратить свое драгоценное время на чтение подобных перлов бессмысленное занятие.
    Тот же ЛЕХА
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