10:21 19 августа

СМИ: "США пора вводить санкции против самих себя"

Обозреватель издания The Nation Том Энгельхардт стал автором статьи, которая весьма в жёстких формулировках описывает попытки США с помощью вводимых санкций решать вопросы в свою пользу в разных странах мира. Автор материала высказывает явно не ту точку зрения, которая является общепринятой в США. По словам обозревателя, в Штатах не хотят задуматься о том, что, взяв на себя функции "мирового жандарма", США заслуживают введения санкций куда больше, нежели все те, против кого эти санкции вводились.

Том Энгельхардт называет нынешнюю обстановку на планете попыткой США навязать свою гегемонию по всему миру, даже там, где американские взгляды, мягко говоря не разделяют.

Автор сообщает читателям, что под видом борьбы с терроризмом США пытаются насаждать то устройство, которое понимают "правильным и единственно возможным" сами. Борьба с терроризмом превратилась в инструмент озвучивания собственных притязаний на мировое господство.


"Чтобы убедить самих себя в правильности выбранных инструментов, чиновники в Вашингтоне вынуждены постоянно публично заявлять об американской исключительности", - констатирует автор материала в западной прессе.

Энгельхардт:
Разве я не прав в том, что именно наша сверхдержава сыграла главную роль в формировании глобального хаоса, который проявляется сегодня по всему миру.


СМИ: "США пора вводить санкции против самих себя"


Автор материала констатирует факт, касающийся того, что США в попытках оправдать свои действия постоянно пытаются искать виноватых за пределами страны. Это всякий раз лидеры тех стран, с которыми США "испытывают проблемы": Владимир Путин. Ким Чен Ын, лидеры Ирана и Филиппин.

По понятным причинам, этот рациональный голос теряется в хоре тех, кто подпевает американским элитам, погрузивших мир в хаос и получающим от этого определённые дивиденды.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:31
    Том Энгельхардт абсолютно прав , побольше бы таких людей в США которые приходят к такому мнению .
    Spartanez300
    1. сибиралт Сегодня, 09:03
      Когда в обществе отсутствует альтернатива его развития, оно деградирует. А либеральные демократы создают искусственную оппозицию для одурачивания народа. Таким образом создается иллюзия борьбы за некие свободы. А по сути - это и есть нео рабовладение, когда личность загоняется в "демократическое" стойло, и сама того не подозревая, свободно и счастливо ожидает своего часа отправки на скотобойню.
      сибиралт
      1. Fei_Wong Сегодня, 09:10
        Цитата: сибиралт
        Когда в обществе отсутствует альтернатива его развития, оно деградирует.

        Fei_Wong
    2. krops777 Сегодня, 09:48
      40% мирового ввп потребляется в США (325 млн. человек) а хочется еще больше и под это заточена вся их внешняя и внутренняя политика.
      krops777
  2. Logall Сегодня, 08:33
    "США пора вводит санкции против самих себя"

    Мы же это на каждом форуме пишем!
    Обозреватель издания The Nation Том Энгельхардт стал "плагиатором"!
    Logall
    1. Logall Сегодня, 08:40
      Беру свои слова обратно! Нормальный журналист!!! Вон какие статьи пишет:
      14 июля в издании «The Nation» появилась статья Тома Энгельгардта (Tom Engelhardt) с говорящим названием: «America: The Impotent Superpower» (Америка: сверхдержава-импотент»).
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 08:51
        Не знаю как насчет санкций против " самих себя" , но то что лидерам ведущих стран Европы , Азии и Латинской Америки пора перестать плясать под американскую дудку и проводить собственную политику в интересах СВОИХ стран - факт.
        Чёрный
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:34
    СМИ: "США пора вводить санкции против самих себя"
    Харакири себе сделайте.
    Наблюдатель2014
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:41
    Договориться дядька до того, что не в том месте дорогу перейдет, и попадет под самосвал, или иным способом жизни его лишат. ...
    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:41
    Умные и правильные слова, но проблема в том, что не дойдут слова до разума американских политиков на что даже надежды нет (а про обывателя и не говорю, там СМИ поработали). Когда ты по умолчанию рождаешься "исключительным", который обязан нести американскую "демократию" по всему миру и у тебя в голове две извилины - деньги и власть, то бесполезно перестроить этого биоробота.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 09:59
      Цитата: rotmistr60
      проблема в том, что не дойдут слова до разума американских политиков

      Заплутают по дороге, так как отсутствует место назначения... wink
      Masya Masya
  6. XXXIII Сегодня, 08:47
    "Чтобы убедить самих себя в правильности выбранных инструментов, чиновники в Вашингтоне вынуждены постоянно публично заявлять об американской исключительности" - рано или поздно верхнюю конструкцию здания снесёт.Уровень политики в сша ниже исторического минимума (дно нащупали уже).Примеряют на себя кафтан третьего Рима (СССР) , но не подходит.А вот балетный костюм подходит, можно скакать и скакать до посинения. laughing
    XXXIII
    1. Anarchist Сегодня, 09:12
      Есть одно замечание: Третий Рим– СССР?
      Москва–третий Рим!!!
      Почему Москва - третий Рим:

      Древний Рим считался вечным и непобедимым, а в 313 году христианство было признано в этой стране официальной религией. Империя стала называться христианской, вместо одного царя появилось два – духовный и светский. Но, как известно, у каждого великого государства обязательно находятся свои враги.
      В 410 году варвары вплотную подошли к вратам Западной Римской империи и осадили ее. И хотя римские воины сражались до последнего, город был захвачен и наполовину разрушен. Слава и величие римского государства, которое считалось главным оплотом христианства, дало трещину.Следующее нападение на Рим произошло в 455 году. Вторжение вандалов было очень разрушительным и жестоким, это была одна из самых кровавых страниц в истории города. Два последующих десятилетия страна находилась в агонии, а в 476 году случилось падение Западного Рима. Великая Священная Римская империя – символ незыблемости христианского мира, пала. В процессе разделения Великого Рима на Восточную и Западную империи в 395 году произошел раскол и в церкви. Православный Восток и латинский Запад стали противостоять друг другу. После крушения Западной империи Византия явилась законной исторической и культурной преемницей Великого Рима. Главенствующими представителями христианской церкви стали считаться константинопольские патриархи. Константинополь превратился в мировой центр христианства. Спустя тысячелетие произошел закат и этой державы. Это случилось в 1453 году, когда Константинополь, или Царьград, как его называли на Руси, был захвачен турками-османами.О том, что Два Рима пали, третий незыблемо стоит, а четвертому не бывать, написал в своем письме старец Филофей псковского Елеазарова монастыря. Послание было адресовано великому князю Василию III. Согласно популярной исторической теории В.С. Иконникова, мысль, гласящая, что Москва – третий Рим, была высказана впервые именно в письмах Филофея. Данная идея была очень близка Руси, считавшейся наследницей Византии. Данное утверждение стало главной политической концепцией государства Российского в XV-XVI веках. Процесс формирования новой идеологии сопровождался царствованием Ивана Грозного, затем превращением Русской Церкви в Патриаршество. Вера в духовную непобедимость Святой Руси наложила на государство важную миссию: сохранять православие и защищать его от посягательств врагов. Таким образом и сложилось незыблемое представление о том, что Москва – это третий Рим.
      Anarchist
      1. XXXIII Сегодня, 09:36
        Так точно! Написал я это от своих высоких представлениях о самой Руси (СССР-России).Так как не считаю что Москва в одиночку бы удержала такое представление.Детали исторические несомненно важны, как вы изложили выше ! Спасибо за разъяснение! hi
        XXXIII
  7. изя топ Сегодня, 09:02
    бисер перед свиньями request
    изя топ
  8. APASUS Сегодня, 09:33
    Вот похоже результат исключительности не дает одним исключительным ,валить памятники другим исключительным!Внутри страны бардак ,государство полицейского типа в котором обвиняют других ,демократией и не пахнет
    APASUS
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