Разве я не прав в том, что именно наша сверхдержава сыграла главную роль в формировании глобального хаоса, который проявляется сегодня по всему миру.

Обозреватель издания The Nation Том Энгельхардт стал автором статьи, которая весьма в жёстких формулировках описывает попытки США с помощью вводимых санкций решать вопросы в свою пользу в разных странах мира. Автор материала высказывает явно не ту точку зрения, которая является общепринятой в США. По словам обозревателя, в Штатах не хотят задуматься о том, что, взяв на себя функции "мирового жандарма", США заслуживают введения санкций куда больше, нежели все те, против кого эти санкции вводились.Том Энгельхардт называет нынешнюю обстановку на планете попыткой США навязать свою гегемонию по всему миру, даже там, где американские взгляды, мягко говоря не разделяют.Автор сообщает читателям, что под видом борьбы с терроризмом США пытаются насаждать то устройство, которое понимают "правильным и единственно возможным" сами. Борьба с терроризмом превратилась в инструмент озвучивания собственных притязаний на мировое господство."Чтобы убедить самих себя в правильности выбранных инструментов, чиновники в Вашингтоне вынуждены постоянно публично заявлять об американской исключительности", - констатирует автор материала в западной прессе.Энгельхардт:Автор материала констатирует факт, касающийся того, что США в попытках оправдать свои действия постоянно пытаются искать виноватых за пределами страны. Это всякий раз лидеры тех стран, с которыми США "испытывают проблемы": Владимир Путин. Ким Чен Ын, лидеры Ирана и Филиппин.По понятным причинам, этот рациональный голос теряется в хоре тех, кто подпевает американским элитам, погрузивших мир в хаос и получающим от этого определённые дивиденды.