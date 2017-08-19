Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин
Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, сообщил его сын Михаил Дейнекин.
Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества, передает РИА Новости.
Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.
Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. 12 августа на авиационном фестивале "Форсаж" в подмосковном парке Патриот, 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете Douglas DC-3, легенде Второй Мировой войны.
На данный момент неизвестно, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.
Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества, передает РИА Новости.
Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.
Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. 12 августа на авиационном фестивале "Форсаж" в подмосковном парке Патриот, 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете Douglas DC-3, легенде Второй Мировой войны.
На данный момент неизвестно, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Антон Денисов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти