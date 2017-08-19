19:09 19 августа

Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин

Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, сообщил его сын Михаил Дейнекин.

Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин


Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества, передает РИА Новости.


Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.

Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. 12 августа на авиационном фестивале "Форсаж" в подмосковном парке Патриот, 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете Douglas DC-3, легенде Второй Мировой войны.

На данный момент неизвестно, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Антон Денисов

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 14

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 17:41
    Земля пухом.
    Alex_Rarog
    1. RASKAT Сегодня, 17:53
      По моему это во многом и его задача когда у Украины обменяли уцелевшие ТУ-160 на долг по газу. Земля пухом.
      RASKAT
      1. Татьяна Сегодня, 19:06
        Очень жаль, что из жизни уходит наиопытнейшая в профессиональном отношении старая гвардия советской патриотической закалки! Время неумолимо!
        Земля ему пухом!

        Татьяна
    2. Владыка Ситх Сегодня, 18:14
      Прими Господь! Искренне жаль, всегда с интересом смотрел с ним интервью.
      Владыка Ситх
  2. exo Сегодня, 17:43
    Плохая новость.
    exo
  3. Горный стрелок Сегодня, 17:45
    Соболезнование семье и друзьям. Достойно жил, вечная память. Настоящий офицер.
    Горный стрелок
    1. сибиралт Сегодня, 17:55
      От летчика - маршала и до советника казначея. Земля пухом и вечная память!
      сибиралт
  4. keeper03 Сегодня, 17:52
    Соболезнования родным и близким! Ушёл настоящий патриот России! Царство небесное тебе Пётр!
    keeper03
  5. Shahno Сегодня, 18:07
    Мои соболезнования. От лица израильтян.
    Shahno
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:07
    Ушел в последний свой полет! soldier Настоящий Летчик и Человек с большой буквы! Спасибо Вам за все что вы сделали для авиации!!!!Земля Вам пухом! hi soldier
    Изгоняющий либероидов
  7. irazum Сегодня, 18:43
    Земля пухом, замечательный был человек...
    irazum
  8. bouncyhunter Сегодня, 18:45
    Присоединяюсь к тёплым словам в адрес Петра Степановича и соболезнованиям .
    bouncyhunter
  9. п-к Опарышев Сегодня, 19:03
    А где отчество Петра?Как благодарить отца?Я тож из под Ростова и я горд,что наша Земля рождает великих государственных людей.И с Каждым таким великим человеком,я всё больше люблю и уважаю свою Землю.Пухом!
    п-к Опарышев
  10. COJIDAT Сегодня, 19:06
    Вот он последний вылет Летчика. Вечная память!
    COJIDAT
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