В ВВО с военнослужащими-женщинами проведены занятия по десантированию
На аэродроме под Хабаровском с военнослужащими-женщинами одного из соединений проведены практические занятия по воздушно-десантной подготовке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сообщается, что «перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие соединения прошли наземную подготовку на тренажерах, закрепили навыки самостоятельной укладки парашюта, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций».
В округе отметили, что к практическому выполнению прыжков с парашютом с различных высот и типов летательных аппаратов (самолет Ан-12, вертолет Ми-8АМТШ) привлекаются 100 % военнослужащих соединения, и «исключение для военнослужащих женщин не делается».
Подобные «занятия проводятся в рамках боевой подготовки личного состава соединения и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий при выполнении прыжков с парашютом», добавили в пресс-службе.
Девушки выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 с высоты около 500 метров из вертолета Ми-8АМТШ,говорится в релизе.
Сообщается, что «перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие соединения прошли наземную подготовку на тренажерах, закрепили навыки самостоятельной укладки парашюта, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций».
В округе отметили, что к практическому выполнению прыжков с парашютом с различных высот и типов летательных аппаратов (самолет Ан-12, вертолет Ми-8АМТШ) привлекаются 100 % военнослужащих соединения, и «исключение для военнослужащих женщин не делается».
Подобные «занятия проводятся в рамках боевой подготовки личного состава соединения и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий при выполнении прыжков с парашютом», добавили в пресс-службе.
Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
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