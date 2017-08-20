12:17 20 августа

В ВВО с военнослужащими-женщинами проведены занятия по десантированию

На аэродроме под Хабаровском с военнослужащими-женщинами одного из соединений проведены практические занятия по воздушно-десантной подготовке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ВВО с военнослужащими-женщинами проведены занятия по десантированию


Девушки выполнили десантирование на современных парашютных системах Д-10 с высоты около 500 метров из вертолета Ми-8АМТШ,
говорится в релизе.


Сообщается, что «перед практическим выполнением прыжков все военнослужащие соединения прошли наземную подготовку на тренажерах, закрепили навыки самостоятельной укладки парашюта, изучили порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций».



В округе отметили, что к практическому выполнению прыжков с парашютом с различных высот и типов летательных аппаратов (самолет Ан-12, вертолет Ми-8АМТШ) привлекаются 100 % военнослужащих соединения, и «исключение для военнослужащих женщин не делается».

Подобные «занятия проводятся в рамках боевой подготовки личного состава соединения и направлены на повышение уровня боевой выучки и слаженности действий при выполнении прыжков с парашютом», добавили в пресс-службе.



Использованы фотографии: Пресс-служба Восточного военного округа
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 08:44
    Молодцы девчонки не побоялись прыгнуть . good soldier
    Spartanez300
    1. XXXIII Сегодня, 08:47
      Красота - страшная сила! wink
      XXXIII
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:47
        Цитата: XXXIII
        Красота - страшная сила!


        зачем женшин десантировать с парашутами?
        у нас тоже свихнулись на этой теме продвинутой, то их в пехоту то в танк пытаются засунуть.
        Маки Авелльевич
        1. Татьяна Сегодня, 10:55
          Маки Авелльевич
          Цитата: XXXIII
          Красота - страшная сила!

          у нас тоже свихнулись на этой теме продвинутой, то их в пехоту то в танк пытаются засунуть.

          Мужики! Берегите подруг! А то общество свихнулось на феминизации женщин!
          А так, девчата, конечно, молодцы!
          Татьяна
          1. п-к Опарышев Сегодня, 11:01
            Общество не свихнулось на фемизации.Общество расколото и Война ведётся между Матриархатом,во главе с Бабой Лизой 2й с Феминизмом.Уже были кровавые дни 1й и 2й мировыми Воинами.Сейчас начинается 3я,самая кровопролитная война.Кто побудит,Матриархат или Феминистки,посмотрим,кто останется.
            п-к Опарышев
          2. XXXIII Сегодня, 11:07
            .[/quote]Мужики! Берегите подруг! А то общество свихнулось на феминизации женщин!
            А так, девчата, конечно, молодцы![/quote]
            В первую очередь это спорт! : fellow
            А во вторую - женщины в форме восхитительны! good
            XXXIII
            1. Татьяна Сегодня, 11:12
              XXXIII
              женщины в форме восхитительны! good
              Женщины в форме восхительны на военном параде, а не на войне - в грязи, в крови, без рук, без ног, обожжённые, изнасилованные врагом, все в слезах и ругающиеся матом!
              Татьяна
        2. п-к Опарышев Сегодня, 10:57
          Так одна прыгнувшая девушка поднимает боевой дух у сотни парней.
          п-к Опарышев
          1. XXXIII Сегодня, 11:00
            Цитата: п-к Опарышев
            Так одна прыгнувшая девушка поднимает боевой дух у сотни парней.

            В десяточку good
            XXXIII
        3. XXXIII Сегодня, 10:59
          Цитата: Маки Авелльевич
          Цитата: XXXIII
          Красота - страшная сила!


          зачем женшин десантировать с парашутами?
          у нас тоже свихнулись на этой теме продвинутой, то их в пехоту то в танк пытаются засунуть.

          Не вижу ничего плохого в этом, а вот на войну отправлять не стоит, тут надо раз 10 подумать,а подумав не пускать! Война не женское дело ,хотя имя у войны женское! winked
          XXXIII
          1. Татьяна Сегодня, 11:07
            XXXIII
            а вот на войну отправлять не стоит, тут надо раз 10 подумать,а подумав не пускать! Война не женское дело ,хотя имя у войны женское!
            А какой смысл тогда обучать женщин солдатскому ремеслу? если не посылать их на войну! Пошлют! И ещё как пошлют!
            Татьяна
            1. XXXIII Сегодня, 11:25
              Цитата: Татьяна
              XXXIII
              а вот на войну отправлять не стоит, тут надо раз 10 подумать,а подумав не пускать! Война не женское дело ,хотя имя у войны женское!
              А какой смысл тогда обучать женщин солдатскому ремеслу? если не посылать их на войну! Пошлют! И ещё как пошлют!

              Да согласен,тут ничего зазорного нет в том что кто не пошел из девушек! Забот у них и по дому хватает! wassat
              XXXIII
          2. Маки Авелльевич Сегодня, 11:11
            Цитата: XXXIII
            Не вижу ничего плохого в этом, а вот на войну отправлять не стоит, тут надо раз 10 подумать,а подумав не пускать! Война не женское дело ,хотя имя у войны женское!


            в Израиле уже несколько лет идёт интеграция женщин в боевые части. кроме моральных и социальных вопросов на эту тему, наконец то обнародовали медицинскую статистику.

            оказалось что даже при занижении требований у молодые женщины страдают от опускания матки( потом ведь и рожат захочется) , трещин в костях и ещё всякое. не говоря отом что было замечено понижение боевого потенциала смешанных частей ввиду занижения требований к физ. подготовке.
            для девок с темпераментом у нас в армии есть хорошее место, Пограничные воийска.
            там не сильно надрыватся надо (физически) но себя показать можно.)


            пехоту и бронетехнику оставте пацанам а то и так мельчают мужики
            Маки Авелльевич
            1. XXXIII Сегодня, 11:18
              [quote=Маки Авелльевич][quote=XXXIII][/quote]
              Блин скажите тоже , а на полях ,заводах, они тянут лямку не хуже бывалых мужиков!
              И рожают здоровых детей!.Тут вопрос выбора. smile
              XXXIII
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:49
      Вот по этому Россию невозможно победить ! Боевые девчата, молодцы..
      Хотя я против этого , рожать им нужно и очаг семейный оберегать..Мало нас что то становится!
      ОТДЕЛ
  2. п-к Опарышев Сегодня, 08:59
    После прыжков,рожать будет намного легче.А приземляться на длинные ноги нужно учиться отдельно.Успехов девчатам.
    п-к Опарышев
  3. andrewkor Сегодня, 09:11
    Моя дочурка сиганула с парашютом в аэроклубе,впечатлений масса,кайф незабываемый,удачи девчатам- десантникам ,хоть и поварам и прочим!
    andrewkor
    1. Лопатов Сегодня, 09:33
      Цитата: andrewkor
      хоть и поварам и прочим!

      А тут почти как у американских морпехов. У них "все стреляют", а у дальневосточных десантников "все прыгают". Даже повара 8)))
      Да и в службе будет проще. Сложно быковать перед девушкой, у которой на "тошнотике" цифра "100" 8)))
      Лопатов
    2. garnik Сегодня, 09:37
      Боюсь высоты, одна из причин что не пошел ВДВ,хотя была возможность. А дочь чтоб прыгнуть с парашютом еще и деньги заплатила. Теперь и вторая рвется. Вот так ,а мы иногда недооцениваем женщин.
      garnik
  4. Altona Сегодня, 10:49
    На фото девушки прямо модельной внешности.
    Altona
  5. народник Сегодня, 10:51
    Дурдом на марше. Осталось только в подводные лодки их запихнуть. wassat
    народник
    1. XXXIII Сегодня, 11:10
      Цитата: народник
      Дурдом на марше. Осталось только в подводные лодки их запихнуть. wassat

      laughing
      XXXIII
      1. Татьяна Сегодня, 11:30
        народник
        Дурдом на марше. Осталось только в подводные лодки их запихнуть. wassat
        Ха! Точно! good
        "Дурдом на марше" crying у некоторых диванных "вояк" с игрушечными - виртуальными - военными "званиями" и звёздочками на "погонах"!
        Татьяна
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:51
          Цитата: Татьяна
          "Дурдом на марше" у некоторых диванных "вояк" с игрушечными - виртуальными - военными "званиями" и звёздочками на "погонах"!

          Татьна, спор тут должен быть не о эманципации женщин а о медицинско целесообразности службы девушек в биевых частаях.

          http://uriadnik.livejournal.com/512386.html

          Важный параметр: плотность костей. У женщин в возрасте призыва плотность костей не намного ниже, чем у мужчин, это обычно проявляется в пожилом возрасте, но в целом женщины в три раза больше мужчин подвержены остеопорозу, а во время боевой подготовки действуют сразу несколько дополнительных факторов: усиленная физическая нагрузка, недостаток кальция и витамина D. Поэтому женщины гораздо больше подвержены стрессовым переломам (они же усталостные переломы - "шиврей маамац" - stress fracture) из-за накапливаемой микротравмы. Стрессовые переломы, особенно стопы и голени – бич боевых солдат, в 80-е годы процент пострадавших иногда достигал 30% от призыва. Проблема стрессовых переломов для службы в том, что при них солдат получает освобождение от физических нагрузок на 2-8 недель, в зависимости от степени перелома, а при высокой степени и больше. Поэтому часто это означает списание с КМБ либо командного курса. Иногда курс можно пройти позже или "догнать" в конце, иногда это невозможно по административным причинам, иногда солдат в результате вообще списывается с боевой службы. Для профилактики необходим достаточный сон и отдых, а также достаточное потребление кальция и витамина D – по всем этим параметрам у солдат серьезный недостаток, особенно у боевых. С этим явлением боролись, и заставляя командиров соблюдать часы сна, и внедрением большего количества молочных продуктов, и постепенно снизили процент до 5-10% у мужчин в боевых войсках в среднем, в зависимости от рода войск. Но у женщин этот процент при равных нагрузках всегда значительно выше, потому что по любой медицинской статистике женский пол это первый фактор риска. И кроме динамической нагрузки, как бег и прыжки, женщины страдают от стрессовых переломов даже из-за длительного стояния, чего не наблюдается у мужчин. Поэтому из-за важности этого параметра он всегда особо отмечается в исследованиях.

          У женщин ниже способность к аэробным и анаэробным нагрузкам – у них в среднем меньше объем сердца и легких, выработка сердца за единицу времени на 20-25% меньше, гемоглобин на 10-15% ниже, максимальное потребление кислорода на 20-25% меньше. По аэробным нагрузкам показатели женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин, по анаэробным на 25%. Увеличение носимого веса, согласно исследованиям, замедляет выполнение десятикилометрового марша у женщин на 23-28% больше, чем у мужчин: округленно средний мужчина-солдат с максимальной скоростью пройдет 10 км с грузом в 30 кг за полтора часа, а женщина за два часа.

          Есть также статистика о том, что из-за поднятия тяжестей в ходе службы у женщин учащаются случаи опущения матки, но так как это статистика сравнительная с другими женщинами, а не с мужчинами на тех же должностях, то она проходит отдельным параграфом.
          Маки Авелльевич
  6. ВАЗ2106 Сегодня, 11:21
    как в Израиле станет
    ВАЗ2106
Картина дня