Трамп: страна «излечится» после массовых протестов
Президент Дональд Трамп поддержал противников правых взглядов в Бостоне, заявив, что после таких протестов Соединенные Штаты «излечатся», передает РИА Новости.
Накануне в Бостоне прошли митинги сторонников правых взглядов и их противников. По данным полиции, число участников акций достигло нескольких тысяч, 27 человек были задержаны. В этот раз никто не пострадал.
Бостонские акции состоялись неделю спустя после событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Тогда правые радикалы устроили манифестации в знак протеста против переноса памятника генералу армии Конфедератов Роберту Эдварду Ли. «Левые» ответили своими протестами, начались столкновения. В результате один человек погиб и еще более тридцати получили ранения.
После Шарлоттсвилля Трамп заявил, что осуждает насилие «с обеих сторон» и высказался против сноса памятников. Он отметил, что под тем же предлогом, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону, являвшемуся рабовладельцем.
Наша страна была расколота на протяжении десятилетий. Иногда нужен протест, чтобы излечиться. И мы излечимся и станем сильнее, чем когда-либо,написал президент в своем «Твиттере».
Я хочу аплодировать митингующим против фанатизма и ненависти в Бостоне,добавил он.
Накануне в Бостоне прошли митинги сторонников правых взглядов и их противников. По данным полиции, число участников акций достигло нескольких тысяч, 27 человек были задержаны. В этот раз никто не пострадал.
Бостонские акции состоялись неделю спустя после событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Тогда правые радикалы устроили манифестации в знак протеста против переноса памятника генералу армии Конфедератов Роберту Эдварду Ли. «Левые» ответили своими протестами, начались столкновения. В результате один человек погиб и еще более тридцати получили ранения.
После Шарлоттсвилля Трамп заявил, что осуждает насилие «с обеих сторон» и высказался против сноса памятников. Он отметил, что под тем же предлогом, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону, являвшемуся рабовладельцем.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти