12:17 20 августа

Трамп: страна «излечится» после массовых протестов

Президент Дональд Трамп поддержал противников правых взглядов в Бостоне, заявив, что после таких протестов Соединенные Штаты «излечатся», передает РИА Новости.



Наша страна была расколота на протяжении десятилетий. Иногда нужен протест, чтобы излечиться. И мы излечимся и станем сильнее, чем когда-либо,
написал президент в своем «Твиттере».


Я хочу аплодировать митингующим против фанатизма и ненависти в Бостоне,
добавил он.

Накануне в Бостоне прошли митинги сторонников правых взглядов и их противников. По данным полиции, число участников акций достигло нескольких тысяч, 27 человек были задержаны. В этот раз никто не пострадал.

Бостонские акции состоялись неделю спустя после событий в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния). Тогда правые радикалы устроили манифестации в знак протеста против переноса памятника генералу армии Конфедератов Роберту Эдварду Ли. «Левые» ответили своими протестами, начались столкновения. В результате один человек погиб и еще более тридцати получили ранения.

После Шарлоттсвилля Трамп заявил, что осуждает насилие «с обеих сторон» и высказался против сноса памятников. Он отметил, что под тем же предлогом, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону, являвшемуся рабовладельцем.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. poquello Сегодня, 10:39
    укропофрения оказывается заразна, а вот "излечится" этт вопрос
    poquello
    1. Logall Сегодня, 10:43
      Сразу, что то про "горбатых" вспомнилось! Особенно про могилу... am
      Logall
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 10:44
      Трамп: страна «излечится» после массовых протестов

      Ну да! Раньше все болезни лечились кровопусканием. laughing
      СРЦ П-15
    3. Монос Сегодня, 10:45
      Он отметил, что под тем же предлогом, что и в случае с памятниками южанам, можно сносить памятники и Джорджу Вашингтону, являвшемуся рабовладельцем.

      И не только. Можно сжигать все купюры достоинством $1, $20, $50 и $100. Там тоже рабовладельцы нарисованы.
      Монос
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:54
        "Хижину дяди Тома" все читали надеюсь..И про индейца Чинганчгука ?..
        Работаем в этом направлении ...! Мы развалим америку ..
        ОТДЕЛ
        1. tamnun Сегодня, 11:10
          Цитата: ОТДЕЛ
          "Хижину дяди Тома" все читали надеюсь..И про индейца Чинганчгука ?..
          Работаем в этом направлении ...! Мы развалим америку ..

          Прочитай ещё про Карлосона и развали Швецию
          tamnun
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:13
            Цитата: tamnun
            Цитата: ОТДЕЛ
            "Хижину дяди Тома" все читали надеюсь..И про индейца Чинганчгука ?..
            Работаем в этом направлении ...! Мы развалим америку ..

            Прочитай ещё про Карлосона и развали Швецию

            Ну шведов мы били и четко...А вот Швецарию с ее банками , распотрошить бы нужно Там нацисты свои кровавые деньги держали и наши тоже самое..! Ковырнуть бы эту обитель зла ?
            ОТДЕЛ
    4. Дуплет Сегодня, 11:01
      Цитата: poquello
      укропофрения оказывается заразна, а вот "излечится" этт вопрос

      Что сеют то и жнут..
      Дуплет
      1. poquello Сегодня, 11:15
        Цитата: Дуплет
        Цитата: poquello
        укропофрения оказывается заразна, а вот "излечится" этт вопрос

        Что сеют то и жнут..

        дык, хочешь жни, а хочешь куй, всё равно получишь шайбу,
        замыливание собственной истории до добра не доведёт, если так дальше пойдёт то лет через цать они будут рассказывать что отцами основателями сша были негры
        poquello
  2. Горный стрелок Сегодня, 10:39
    Ага, видали мы такое "излечение"... В 1917-м. После этого лет 15 страну "собирали", и то не до конца. Трамп, он такой трамп... wassat
    Горный стрелок
    1. Ольгович Сегодня, 10:55
      Цитата: Горный стрелок
      Ага, видали мы такое "излечение"... В 1917-м. После этого лет 15 страну "собирали", и то не до конца. Трамп, он такой трамп... wassat

      Внимательнее прочитайте "новость", она противоречит сама себе: Трамп поддержал именно СТОРОННИКОВ правых взглядов, а не противников, как указано в ее начале :
      После Шарлоттсвилля Трамп высказался против сноса памятников
      Ольгович
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:40
    Ага, видали мы такое "излечение"... В 1917-м. После этого лет 15 страну "собирали", и то не до конца. Трамп, он такой трамп... wassat
    Горный стрелок
  4. Дрюня2 Сегодня, 10:41
    скопирую сюда
    с Г.А. "упёр" - https://glav.su/forum/4/16/messages/?offset=36940
    0
    - когда прочитал глаза на лоб полезли belay belay
    ================

    16 .08. 2017
    https://www.leoweekly.com/2017/08/white-people/
    Соучредитель движения BLM (Black Lives Matter) выдвинула требования к белым людям:
    1. Белые люди, если у вас нет потомков, отдайте свою недвижимость черным людям.
    2. Белые люди, если вы наследуете имущество, которое вы намерены продать при принятии, отдайте его черной семье.
    3. Если вы являетесь строителем многоквартирных домов, то постройте дом в черном районе и позвольте черным людям жить там бесплатно.
    4.Если у вас 2 и более домов, откажитесь от них в пользу черных людей.
    5. Белые люди, перераспределите ежемесячные расходы, чтобы вы могли пожертвовать черным фондам для покупки земли.
    6. Белые люди, особенно белые женщины, если вы работаете с расистом , попросите вашего босса его уволить, иначе вы являетесь его соучастником.
    7. Примите во внимание две вещи: боритесь с белым превосходством всегда и везде, а также жертвуйте свои деньги в организации которые борются с белым превосходством и помогают черным людям.
    Дрюня2
    1. tamnun Сегодня, 11:12
      Цитата: Дрюня2
      Соучредитель движения BLM (Black Lives Matter) выдвинула требования к белым людям:

      tamnun
  5. asbond Сегодня, 10:43
    Да, штаты зажрались и забыли, чем чреваты такие "излечивания". Давно не хлебали супец под названием "гражданская война". Забыли. Россия еще не забыла, на протяжении 20 века несколько раз "лечились". Ну ничего, пусть полечятся, может в голове что и прояснится.
    asbond
  6. APASUS Сегодня, 10:59
    Трамп действительно странный человек,проблема неравенства в обществе не вчера возникли.Все единичные протесты жестоко подавлялись,но сколько пружину не затягивай предел напряжений все равно наступит.То чем так хвалятся американские политики и деятели оказывается имеет и неприглядную сторону.Не такая уж и сплоченная американская нация! И сплачивают ее в основном внешней угрозой,нет там демократии и ценностей ,которые так усердно прививают американцы всему миру!
    APASUS
    1. voyaka uh Сегодня, 11:49
      Вы, видно, в Америке никогда не были. Никакой
      внешней угрозой их не сплачивают. Там в новостях по ТВ
      обычно только местные новости. Мировые события не освещаются
      никак или предельно кратко.
      У них в глубинках куча всяких общин, сект, коммун которые живут по своим
      законам. Их никто не трогает, и они никого не трогают.
      Когда задевают интересы какой-то группы, то и начинаются демонстрации
      и контр-демонстрации.
      Трампа провоцируют разные радикалы: левые и правые. Но все решит, как всегда в Штатах,
      экономика.
      Если он создаст много рабочих мест, как обещает, все простят.
      voyaka uh
      1. APASUS Сегодня, 12:03
        Цитата: voyaka uh
        Вы, видно, в Америке никогда не были.

        Нет
        Цитата: voyaka uh
        Никакой внешней угрозой их не сплачивают.

        С одной стороны конечно не сплачивают ,все же существует интернет и новости из США доступны.Но с другой стороны зачем все эти выступления в Конгрессе о несметных запасах хим оружия в Ираке были ,эти публикации .Fox News Channel выдает такую пропаганду,что вы меня не убедите ,что они ни используют и не подготавливают общественное мнение перед войной.
        И так по каждой стране,сперва идет массовый слив угроз в СМИ.
        Цитата: voyaka uh
        У них в глубинках куча всяких общин, сект, коммун которые живут по своим
        законам. Их никто не трогает, и они никого не трогают.
        Когда задевают интересы какой-то группы, то и начинаются демонстрации
        и контр-демонстрации.

        Это точно.Но существует и просто статистика.Сколько убитых чернокожих полицией например ,к проценту белого населения.Да почти 300%.Еще живы те кто помнят таблички "Только для белых"
        до конца 50 х такие были по всей стране.И вдруг равенство и братство,не пишите ерунды.
        APASUS
  7. болот Сегодня, 11:02
    А по истории США,дважды отменяли рабство.И не за гуманитарных соображений а чтобы подорвать экономику оппонента и привлечь бывших рабов на свою сторону.
    Опять черное население станет разменной монетой в игре демократов с республиканцами.
    болот
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:43
    Эта страна уже не излечится. как не излечится законченный наркоман ( столько лет сосать из недр других стран).
    rotmistr60
Картина дня