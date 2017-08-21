ЦРУ против России. Как ввозилась "демократия" в мешках

Конечно, странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввёз в посольство США в Москве 500 млн долларов наличными. Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам.

Что тогда спонсировали на эти деньги - я думаю, что и это мы когда-нибудь узнаем. Узнаем не в плане наших предположений - тут и предполагать нечего, а с использованием конкретных имен, дат и явок.