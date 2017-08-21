ЦРУ против России. Как ввозилась "демократия" в мешках
Директор ЦРУ Майк (Майкл) Помпео на днях позволил себе очередное высказывание о том, что, дескать, Россия настолько свирепа и агрессивна, что позволяет себе не только в американские выборы вмешиваться, но и вообще – пытаться топтать американскую демократию чуть ли не кирзовыми сапогами. Мол, вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться, и только прогрессивные (ну, такие как, например, сам Помпео) американские граждане, до мозга костей патриоты, смогут противостоять коварному вмешательству со стороны «диких» (как говаривал незабвенный Макфол) русских.
В российском МИДе решили не оставлять высказывания Помпео без внимания. По поводу слов о «многолетних попытках» со стороны России вмешиваться в демократические построения США высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она напомнила директору ЦРУ о том, какое внимание американская структура проявляла по отношению к России и всему, в ней «политически» происходившему, ещё в 90-е годы. Мария Захарова стала, пожалуй, первым представителем федеральных властей страны, открыто назвавшей имя сотрудника ЦРУ, который в 1996 году – перед президентскими выборами – привозил в Россию наличность в американской валюте для реализации американских интересов.
ТАСС приводит заявление Марии Захаровой:
Мария Захарова не стала говорить о конкретных целях этой финансовой операции американских спецслужб, однако эти цели лежат на поверхности. Граждане России среднего и старшего поколения прекрасно помнят, как проходили выборы 1996 года, и каким образом на этих выборах «победил» Борис Ельцин. Чтобы не состоялось реванша Компартии, Центральное разведывательное управление США и прикладывало в России все усилия, включая усилия по удержанию во главе государства полностью подходящего с точки зрения удовлетворения интересов США человека. И о пиар-кампании больного Ельцина, которого буквально протаскивали во власть на фоне подготовки Хасавюртовских соглашений, все тоже прекрасно помнят.
Мария Захарова:
Итак, полмиллиарда долларов пришли в Россию в 1996 году в виде «налички». Пришли, чтобы обеспечить продолжение функционирования той системы, которую выстраивали спецслужбы США для дальнейшего демонтажа России. Было бы наивно считать это конспирологией. Ну, хотя по той простой причине, что кадровые сотрудники ЦРУ не для того готовятся, чтобы выступать в качестве обычных инкассаторов, пусть речь и идёт о внушительной сумме наличности. А здесь – господин Сулик, в сферу профессиональных задач которого входила деятельность на российском и, если можно так выразиться, «вокруг-российском» направлениях.
Вот г-н Сулик позирует в здании Центрального разведывательного управления, в котором трудился с 1980 года.
Что известно об этом господине? Известно, что Сулик из Бронкса, что изучал он в студенческие годы русский язык и литературу в институте Фордхэма, что проходил военную службу в морской пехоте ВМС США, принимал участие в боевых действиях армии США во Вьетнаме. С 1994 по 1996 годы занимал пост главы московского отдела американской спецслужбы, с 1999 по 2002 находился в должности начальника Центрально-Евразийского отдела ЦРУ. В течение нескольких месяцев 2004 году занимал пост заместителя директора Центрального разведывательного управления США. Директором ЦРУ на тот момент был Портер Госс. В 2004 году официально Сулик ушёл в отставку со своего поста, однако уже в 2007 году вернулся вновь. В 2010-м состоялся его второй «уход». Себя г-н Сулик вполне может считать успешным службистом, хотя бы вследствие того факта, чтобы практически открыто ему удалось провернуть ту самую операцию 1996 года, когда ЦРУ «избрало» Бориса Ельцина на второй президентский срок и когда Геннадий Зюганов с этим де-факто согласился...
Кстати, г-н Сулик отличался на просторах «центрально-евразийского» пространства и в те годы, когда рушился Советский Союз. В программе Константина Сёмина «Агитпроп» от 1 апреля 2017 года фамилия сотрудника ЦРУ звучала применительно к его деятельности в Прибалтике. Той самой деятельности, когда именно Центральное разведывательное управление США занималось в Литве реализацией программы по сталкиванию лбами народов СССР, культивируя радикальный национализм – в главном для ЦРУ проявлении тотальной русофобии. С привлечением литовских агентов американская структура гадила с помощью механизмов, которые уже позже в мире назовут механизмами «цветных революций». От пошива (и это не фигура речи) российских триколоров в тот момент, когда над Кремлём ещё реял красный стяг с серпом и молотом, до выпуска на литовской территории газет о «свободе и сбрасывании рабских оков» для Чечено-Ингушетии.
Думаю, не нужно напоминать, что тогда происходило по всей стране и до каких масштабов был искусственно раздут сепаратизм, под бурные возгласы нетрезвой радости от распада СССР «беловежской тройки». Сам же Сулик в своих изданных воспоминаниях о разведдеятельности в Литве рассказывает о том, как ходил на званые ужины в семьи тех, кто потом и оказался у руля «независимой» Прибалтики – настолько независимой, что по сей день власти той же Литвы в туалет сходить не могут без информирования "генерал-губернаторов" от Центрального разведывательного управления США о своих намерениях. Шили флаги либералам, повязывали зелёные повязки радикальным исламистам -
распарывали государственность как могли...
Видео ВГТРК:
Можно уже сейчас предположить, что ответит на брифинге по поводу высказываний Марии Захаровой о вмешательстве США в советскую и российскую политические системы официальный представитель Госдепа США. Ответит, как и всегда, что на кристально честную нацию наговаривают, что доллары налом в мешках ввозились (как и в предмайданном Киеве) в Москву исключительно «для замены старых купюр на новые», и что вообще вмешиваться в чужие выборы может только Россия, но никак не США со своим ЦРУ… Примерно то же самое промычит и Помпео, коллеги которого и сегодня не прочь ввести несколько десятков мешков наличности в Москву для получения «второго Ельцина» у руля страной, чудом спасшейся от полного разрушения в те же девяностые с их ваучерной приватизацией и пылавшим Кавказом.
В российском МИДе решили не оставлять высказывания Помпео без внимания. По поводу слов о «многолетних попытках» со стороны России вмешиваться в демократические построения США высказалась официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она напомнила директору ЦРУ о том, какое внимание американская структура проявляла по отношению к России и всему, в ней «политически» происходившему, ещё в 90-е годы. Мария Захарова стала, пожалуй, первым представителем федеральных властей страны, открыто назвавшей имя сотрудника ЦРУ, который в 1996 году – перед президентскими выборами – привозил в Россию наличность в американской валюте для реализации американских интересов.
ТАСС приводит заявление Марии Захаровой:
Конечно, странно, что в Вашингтоне забывают о том, что накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом - это цитата: "чтобы избежать ажиотажа старых стодолларовых купюр" - ввёз в посольство США в Москве 500 млн долларов наличными. Несколько ночей личный состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам.
Мария Захарова не стала говорить о конкретных целях этой финансовой операции американских спецслужб, однако эти цели лежат на поверхности. Граждане России среднего и старшего поколения прекрасно помнят, как проходили выборы 1996 года, и каким образом на этих выборах «победил» Борис Ельцин. Чтобы не состоялось реванша Компартии, Центральное разведывательное управление США и прикладывало в России все усилия, включая усилия по удержанию во главе государства полностью подходящего с точки зрения удовлетворения интересов США человека. И о пиар-кампании больного Ельцина, которого буквально протаскивали во власть на фоне подготовки Хасавюртовских соглашений, все тоже прекрасно помнят.
Мария Захарова:
Что тогда спонсировали на эти деньги - я думаю, что и это мы когда-нибудь узнаем. Узнаем не в плане наших предположений - тут и предполагать нечего, а с использованием конкретных имен, дат и явок.
Итак, полмиллиарда долларов пришли в Россию в 1996 году в виде «налички». Пришли, чтобы обеспечить продолжение функционирования той системы, которую выстраивали спецслужбы США для дальнейшего демонтажа России. Было бы наивно считать это конспирологией. Ну, хотя по той простой причине, что кадровые сотрудники ЦРУ не для того готовятся, чтобы выступать в качестве обычных инкассаторов, пусть речь и идёт о внушительной сумме наличности. А здесь – господин Сулик, в сферу профессиональных задач которого входила деятельность на российском и, если можно так выразиться, «вокруг-российском» направлениях.
Вот г-н Сулик позирует в здании Центрального разведывательного управления, в котором трудился с 1980 года.
Что известно об этом господине? Известно, что Сулик из Бронкса, что изучал он в студенческие годы русский язык и литературу в институте Фордхэма, что проходил военную службу в морской пехоте ВМС США, принимал участие в боевых действиях армии США во Вьетнаме. С 1994 по 1996 годы занимал пост главы московского отдела американской спецслужбы, с 1999 по 2002 находился в должности начальника Центрально-Евразийского отдела ЦРУ. В течение нескольких месяцев 2004 году занимал пост заместителя директора Центрального разведывательного управления США. Директором ЦРУ на тот момент был Портер Госс. В 2004 году официально Сулик ушёл в отставку со своего поста, однако уже в 2007 году вернулся вновь. В 2010-м состоялся его второй «уход». Себя г-н Сулик вполне может считать успешным службистом, хотя бы вследствие того факта, чтобы практически открыто ему удалось провернуть ту самую операцию 1996 года, когда ЦРУ «избрало» Бориса Ельцина на второй президентский срок и когда Геннадий Зюганов с этим де-факто согласился...
Кстати, г-н Сулик отличался на просторах «центрально-евразийского» пространства и в те годы, когда рушился Советский Союз. В программе Константина Сёмина «Агитпроп» от 1 апреля 2017 года фамилия сотрудника ЦРУ звучала применительно к его деятельности в Прибалтике. Той самой деятельности, когда именно Центральное разведывательное управление США занималось в Литве реализацией программы по сталкиванию лбами народов СССР, культивируя радикальный национализм – в главном для ЦРУ проявлении тотальной русофобии. С привлечением литовских агентов американская структура гадила с помощью механизмов, которые уже позже в мире назовут механизмами «цветных революций». От пошива (и это не фигура речи) российских триколоров в тот момент, когда над Кремлём ещё реял красный стяг с серпом и молотом, до выпуска на литовской территории газет о «свободе и сбрасывании рабских оков» для Чечено-Ингушетии.
Думаю, не нужно напоминать, что тогда происходило по всей стране и до каких масштабов был искусственно раздут сепаратизм, под бурные возгласы нетрезвой радости от распада СССР «беловежской тройки». Сам же Сулик в своих изданных воспоминаниях о разведдеятельности в Литве рассказывает о том, как ходил на званые ужины в семьи тех, кто потом и оказался у руля «независимой» Прибалтики – настолько независимой, что по сей день власти той же Литвы в туалет сходить не могут без информирования "генерал-губернаторов" от Центрального разведывательного управления США о своих намерениях. Шили флаги либералам, повязывали зелёные повязки радикальным исламистам -
распарывали государственность как могли...
Видео ВГТРК:
Можно уже сейчас предположить, что ответит на брифинге по поводу высказываний Марии Захаровой о вмешательстве США в советскую и российскую политические системы официальный представитель Госдепа США. Ответит, как и всегда, что на кристально честную нацию наговаривают, что доллары налом в мешках ввозились (как и в предмайданном Киеве) в Москву исключительно «для замены старых купюр на новые», и что вообще вмешиваться в чужие выборы может только Россия, но никак не США со своим ЦРУ… Примерно то же самое промычит и Помпео, коллеги которого и сегодня не прочь ввести несколько десятков мешков наличности в Москву для получения «второго Ельцина» у руля страной, чудом спасшейся от полного разрушения в те же девяностые с их ваучерной приватизацией и пылавшим Кавказом.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Википедия
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