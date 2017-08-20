Рогозин: удел украинских судостроителей – «носить кофе морпехам США»
Украинские коллеги не видят другой перспективы для своего судостроения, кроме как «носить кофе морпехам США в Очакове», приводит РИА Новости мнение вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Так Рогозин отреагировал в соцсети на статью агентства под названием «Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины», в которой рассказывается о прискорбной ситуации на судостроительных заводах в украинском Николаеве.
Он напомнил, что в декабре 2013-го по поручению Владимира Путина посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи «для определения перспектив кооперации».
Ранее ВМС США сообщили, что морской десантный инженерно-строительный батальон приступил к строительству оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно информации, американские военнослужащие прибыли в Очаков еще в апреле, где приступили к подготовке строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для» планирования и оперативного командования при проведении военных учений» на Украине.
Строительство центра ВМС в Очакове
Так Рогозин отреагировал в соцсети на статью агентства под названием «Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины», в которой рассказывается о прискорбной ситуации на судостроительных заводах в украинском Николаеве.
Он напомнил, что в декабре 2013-го по поручению Владимира Путина посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи «для определения перспектив кооперации».
Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, – всё это умерло,пишет вице-премьер.
Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль – морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят,отметил он.
Ранее ВМС США сообщили, что морской десантный инженерно-строительный батальон приступил к строительству оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно информации, американские военнослужащие прибыли в Очаков еще в апреле, где приступили к подготовке строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для» планирования и оперативного командования при проведении военных учений» на Украине.
Использованы фотографии: http://espreso.tv/Flickr
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