15:58 20 августа

Рогозин: удел украинских судостроителей – «носить кофе морпехам США»

Украинские коллеги не видят другой перспективы для своего судостроения, кроме как «носить кофе морпехам США в Очакове», приводит РИА Новости мнение вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Рогозин: удел украинских судостроителей – «носить кофе морпехам США»
Строительство центра ВМС в Очакове

Так Рогозин отреагировал в соцсети на статью агентства под названием «Кладбище недостроя: как "утонул" флот Украины», в которой рассказывается о прискорбной ситуации на судостроительных заводах в украинском Николаеве.


Он напомнил, что в декабре 2013-го по поручению Владимира Путина посетил вместе с экспертами ВПК Николаевские верфи «для определения перспектив кооперации».

Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, – всё это умерло,
пишет вице-премьер.

Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль – морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят,
отметил он.

Ранее ВМС США сообщили, что морской десантный инженерно-строительный батальон приступил к строительству оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Согласно информации, американские военнослужащие прибыли в Очаков еще в апреле, где приступили к подготовке строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для» планирования и оперативного командования при проведении военных учений» на Украине.

Использованы фотографии: http://espreso.tv/Flickr
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Комментарии 22

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  1. Esoteric Сегодня, 15:16
    Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль – морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят,

    Мы пахали...Вы в Роскосмосе разобрались бы, г-н Рогозин. А то американцы не знают, куда ваш батут ставить и кто им на МКС кофе разносить будет и сортиры строить...
    Esoteric
    1. svp67 Сегодня, 15:23
      Цитата: Esoteric
      Мы пахали...Вы в Роскосмосе разобрались бы, г-н Рогозин.

      Да, вот и не ясно, за что человек деньги и не малые от Государства получает, за "блогерство" или за что то иное? А ведь успехами в делах он похвастаться в последнее время не может. И как то уже пора понять, что надо сначала что то сделать, а затем уж об этом говорить, а не хвастаться и бахвалиться.
      Мне вот интересно, когда он там на мотоцикле в Молдову поедет?
      svp67
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:34
        Цитата: svp67
        Да, вот и не ясно, за что человек деньги и не малые от Государства получает, за "блогерство" или за что то иное?

        Рогозин делает ровно то, что ему дозволено! Если бы он выходил за рамки дозволенного, или наоборот не выполнял возложенные на него обязанности, то давно бы уже был отодвинут на задний план.
        СРЦ П-15
        1. svp67 Сегодня, 15:46
          Цитата: СРЦ П-15
          Если бы он выходил за рамки дозволенного, или наоборот не выполнял возложенные на него обязанности, то давно бы уже был отодвинут на задний план.

          Ага. Если б у нас все было так просто. "Человек из обоймы", его от туда только его глупость или смерть выбить может. Чубайс, Сердюков, Мутко.... Список то уже не маленький, тех кто явно требует, как минимум ухода в "запасники".
          И тучи над Рогозиным сгущаются, если в ближайшие полгода не будет успехов, уйдет на "почетную пенсию"
          svp67
    2. Юра Сегодня, 15:46
      Цитата: Esoteric
      Вы в Роскосмосе разобрались бы, г-н Рогозин

      Ну так помогите ему, расскажите ему каковы дела Роскосмоса, заодно пофамильно укажите тех кто в роскосмосе занимается саботажем и воровством. Я удивляюсь, для вас всё ясно вы всё знаете, а почему-то не в суде с исками.
      Цитата: Esoteric
      А то американцы не знают, куда ваш батут ставить и кто им на МКС кофе разносить будет и сортиры строить...

      Батут американцы знают куда поставить, они не знают как его изготовить, этой высокоразвитой цивилизации пока ещё недоступны те "допотопные" технологии которыми пользуются Российские производители космического оборудования и движков. А кофе, чашка с кофе остывает у вас в руке, а вы вместо того, чтобы мелкими шажками бежать к ним пока она горячая, рассказываете тут какой Рогозин неразборчивый. Да и замечу, американцы платят чаевые подносителям кофе только после того как они сдуют пыль с их ботинок и те пинками.
      Юра
  2. kefan Сегодня, 15:18
    Печально все это.
    kefan
  3. Vision Сегодня, 15:27
    Почему именно морпехи?По вашему мнению у США других родов войск нет,несущих демократию в разные уголки этой планеты?
    Vision
    1. sabakina Сегодня, 15:40
      Цитата: Vision
      Почему именно морпехи?По вашему мнению у США других родов войск нет,несущих демократию в разные уголки этой планеты?

      Стройбата точно нет!
      sabakina
    2. AndreyS Сегодня, 15:40
      Цитата: Vision
      Почему именно морпехи?По вашему мнению у США других родов войск нет,несущих демократию в разные уголки этой планеты?

      А Вас почему эта ошибка так огорчает уважаемый?!
      AndreyS
  4. HAM Сегодня, 15:34
    В брониках,шлемах-наверное в Очакове идут боевые действия..или будут на днях.
    HAM
  5. Alekseits Сегодня, 15:34
    Да нету их там уже, украинских судостроителей. Как, собственно говоря, и самого судостроения, почило с миром.
    Alekseits
  6. Aleksandr21 Сегодня, 15:35
    За всеми этими отговорками, шутками и т.п скрывается тот факт, что ничего поделать мы с этим оперативным центром США не можем. И если американцы захотят построить базы (разного назначения) на Украине, то они это сделают. И шутить тут как минимум глупо.... единственный вариант поспособствовать смены власти на Украине, но хватит ли у нас силёнок ? вот в чём вопрос.
    Aleksandr21
  7. ВадимЖивов Сегодня, 15:36
    А почему они в жилетах и касках копают? Я может что не понял...... bully
    ВадимЖивов
    1. Б.Т.В. Сегодня, 15:43
      Цитата: ВадимЖивов
      А почему они в жилетах и касках копают?


      Наверное, предохраняются. feel
      Б.Т.В.
      1. ВадимЖивов Сегодня, 15:50
        Позвольте полюбопытствовать "от кого"? feel
        ВадимЖивов
    2. sedoj Сегодня, 15:43
      Артобстрела ждут. Не? Или боятся, что местные, вдруг, кирпичами кидаться будут. Хотя это уже из области фантастики.
      sedoj
    3. sabakina Сегодня, 15:44
      Страховка. Из-за неё и потеют.
      sabakina
  8. капрал Сегодня, 15:41
    Строительство центра ВМС в Очакове

    Я конечно понимаю что инструкции, но епрст, копать землю вне зоны боевых в касках и бронежилетах? what fool
    Я думал, что только у нас в армии дурдом, а он оказывается интернационален. laughing
    капрал
  9. Сан Саныч Сегодня, 15:48
    Рогозин не специалист, Рогозин пропагандист, его надо на 1-ый канал, вместо Эрнста, а ВПК не для него, там ему делать нечего
    Сан Саныч
  10. R.L. Сегодня, 15:52
    Фото не из Очаково.
    1) Посмотрите на камуфляж военослужащих. Сейчас таким не пользуются
    2) Посмотрите на столбы электропередачь.
    Фото, скорее, со времён Второй Иракской войны
    R.L.
  11. gorenina91 Сегодня, 15:54
    -ЧВМФ для России был "слабым звеном" в ПМВ и во ВМВ... -свои задачи выполнял очень слабо ... -больше обеспечивал тогда "эффект присутствия"... -Вот и сейчас тоже...-к этому же всё оборачивается...
    -Россия будет только выделять огромные средства (уже выделяет) на содержание ЧВМФ ...-только толку от него не будет никакого... -А после того как американцы создадут свой центр ВМС в Очакове... -то смысл ЧВМФ России вообще ... -во многом утрачивается... -Просто американцы из этого своего центра будут прослушивать и "прозванивать" все действия нашего ЧВМФ... -Жаль , что России не удалось приобрести "Мистрали"... -было бы дешевле держать два этих передвижных командных пункта в Чёрном море "на приколе" и координировать гораздо меньшее кол-во своих кораблей , подводных лодок и военную авиацию.... -К слову сказать ...- "Мистрали" сейчас и в Сирии бы очень пригодились...
    gorenina91
  12. opus Сегодня, 15:58
    Верните минусы.
    Авто фейкомёт

    или автор туповат, а http://espreso.tv/Flickr (фейкомёт, каклосайт)
    / следовало бы так http://espreso.tv/fake


    Это Fallujah (Ирак) 2006-06-16 Военно-морской батальон (Naval Mobile Construction Battalion=NMCB 15)Соединенных Штатов , более известные как «Морские пчёлы» /Seabee




    есть еще
    NMCB 7
    NMCB 11
    NMCB-133
    и тд

    и
    ACB 1 « Амфибийный строительный батальон» («Мы положили море в Сибэи»)
    в Очакове оперируют силы 1-го мобильного строительного батальона ВМС США.
    NMCB-1 («The First and The Finest»), также известный как McBONE (произносится как «mick bone»)
    я бы перевёл девиз " первая и самая прекрасная" (чего они в виду имеют- то и введут) wassat
    если автору лень искать или мощности мозгов не хватает: помогу





    и кааклы, вряд ли кофе им "носят"


    Рогозин как всегда.....
    как бы это помягше:батутнул
    opus
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