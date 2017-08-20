Рогозин: удел украинских судостроителей – «носить кофе морпехам США»

Встречали нас очень тепло. Договорились о плане сотрудничества. Через месяц началась активная фаза киевского путча, и все наши надежды на возрождение тесных экономических связей с Украиной, а вместе с ними и последний шанс судостроения на Украине подняться, – всё это умерло,

Мы немедленно приступили к импортозамещению, восстановили крымские судостроительные предприятия, активизировали строительство верфи в приморском Большом Камне, создали с нуля на рыбинском заводе "Сатурн" новую отрасль – морское газотурбостроение. А наши украинские коллеги иной перспективы, как носить кофе морпехам США в Очакове, больше не видят,