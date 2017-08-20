Порошенко: «Украинская армия становится сильнее с каждым днем»
Президент Украины Петр Порошенко похвалил работу Киевского завода, осуществившего модернизацию танка Т-72А с учетом опыта ВСУ в Донбассе, передает РИА Новости.
К его записи прикреплен видеоролик с модернизированным танком.
Недавно концерн «Укроборонпром» сообщал, что одно из его предприятий – «Киевский бронетанковый завод» – разработало новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Отмечается, что, кроме прочего, специалисты завода установили на машину динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Оплот» и «Булат». Это существенно «снизит эффективность средств уничтожения танков», добавили в концерне.
Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот",написал Порошенко в «Фейсбуке».
Украинская армия становится сильнее с каждым днем!заключил президент.
К его записи прикреплен видеоролик с модернизированным танком.
Недавно концерн «Укроборонпром» сообщал, что одно из его предприятий – «Киевский бронетанковый завод» – разработало новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Отмечается, что, кроме прочего, специалисты завода установили на машину динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Оплот» и «Булат». Это существенно «снизит эффективность средств уничтожения танков», добавили в концерне.
Использованы фотографии: РИА Новости/Державний концерн "Укроборонпром"
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