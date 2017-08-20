Порошенко: «Украинская армия становится сильнее с каждым днем»

Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот",

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