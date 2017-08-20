15:58 20 августа

Порошенко: «Украинская армия становится сильнее с каждым днем»

Президент Украины Петр Порошенко похвалил работу Киевского завода, осуществившего модернизацию танка Т-72А с учетом опыта ВСУ в Донбассе, передает РИА Новости.



Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО. Также благодаря изменениям в госбюджет на 2017 год на вооружение в украинскую армию поступят танки "Оплот",
написал Порошенко в «Фейсбуке».




Украинская армия становится сильнее с каждым днем!
заключил президент.

К его записи прикреплен видеоролик с модернизированным танком.

Недавно концерн «Укроборонпром» сообщал, что одно из его предприятий – «Киевский бронетанковый завод» – разработало новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Отмечается, что, кроме прочего, специалисты завода установили на машину динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Оплот» и «Булат». Это существенно «снизит эффективность средств уничтожения танков», добавили в концерне.

Использованы фотографии: РИА Новости/Державний концерн "Укроборонпром"
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Комментарии 10

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  1. Астория Сегодня, 15:48
    То есть своровать Т-90 уже не нужно wink
    Астория
    1. svp67 Сегодня, 15:51
      Цитата: Астория
      То есть своровать Т-90 уже не нужно

      По бронирования это совершенно различные танки, так что для "ознакомления" Т-90 им бы конечно не помешал, как и нам БМ"Оплот".
      В этом отношении самое отличное положение у Китая...
      svp67
      1. Астория Сегодня, 15:55
        Почему Вы считаете, что наши незнакомы с оплотом?
        Астория
      2. Монос Сегодня, 15:56
        Поросёнок опять поехал по маршруту №29. Понимаю. Я и сам на нём иногда катаюсь. smile
        Монос
      3. Астория Сегодня, 15:56
        Какое бронирование может предложить современная Украина?
        Астория
    2. Logall Сегодня, 15:56
      Цитата: Астория
      То есть своровать Т-90 уже не нужно wink

      Для мечт-ни что не нужно!
      Logall
    3. Андрей К Сегодня, 15:57
      Порошенко:
      ...«Украинская армия становится сильнее с каждым днем»...

      Это чудовище отчасти право...
      Эта вооружённая банда - плоть от плоти недостраны в/на б/у Юкрейн...
      Они действительно становятся сильнее, только сильнее не духом или воинским умением - в них сильнее становится бандерложья жажда тупого убийства...
      Андрей К
  2. svp67 Сегодня, 15:50
    И что мне кажется, что уйдут эти танки за пределы "незалежной", уж больно "ходовой" товар, в отличии от Т-64
    svp67
  3. kefan Сегодня, 15:50
    Пеця опять видимо с утра накатил.
    kefan
  4. К-50 Сегодня, 15:57
    Порошенко: «Украинская армия становится сильнее с каждым днем»

    Пить надо меньше (армии тоже) и всякий бред перестанет вас посещать. yes laughing
    Порошенко похвалил работу Киевского завода, осуществившего модернизацию танка Т-72А

    А где же "декоммунизация"? belay
    И ничего, что вы "москальский" танк юзаете и не прыгаете от этого? belay
    К-50
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