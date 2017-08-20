ЛНР: солдаты ВСУ платят деньги, чтобы не попасть на передовую

Мы неоднократно обращали внимание общественности на нежелание военнослужащих ВСУ участвовать в братоубийственной войне на Донбассе. Предприимчивые украинские командиры нашли способ использовать это и неплохо обогатиться,

Так, оперативниками национальной полиции Украины был задержан командир роты одной из воинских частей в Луганской области, который требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую,

Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен (около 2,4 тысячи долларов),