ЛНР: солдаты ВСУ платят деньги, чтобы не попасть на передовую
Украинские солдаты не хотят участвовать в боевых действиях, и чтобы не попасть на линию соприкосновения в Донбассе вынуждены платить деньги своим командирам, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Кроме того, офицер «требовал от подчиненных деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков», добавил представитель военного ведомства.
В случае отказа платить командир роты отправлял их на передовую.
Мы неоднократно обращали внимание общественности на нежелание военнослужащих ВСУ участвовать в братоубийственной войне на Донбассе. Предприимчивые украинские командиры нашли способ использовать это и неплохо обогатиться,отметил Марочко.
Так, оперативниками национальной полиции Украины был задержан командир роты одной из воинских частей в Луганской области, который требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую,рассказал он.
Кроме того, офицер «требовал от подчиненных деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков», добавил представитель военного ведомства.
В случае отказа платить командир роты отправлял их на передовую.
Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен (около 2,4 тысячи долларов),сообщил Марочко.
Использованы фотографии: Ukrafoto/EAST NEWS
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