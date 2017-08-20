19:14 20 августа

ЛНР: солдаты ВСУ платят деньги, чтобы не попасть на передовую

Украинские солдаты не хотят участвовать в боевых действиях, и чтобы не попасть на линию соприкосновения в Донбассе вынуждены платить деньги своим командирам, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Мы неоднократно обращали внимание общественности на нежелание военнослужащих ВСУ участвовать в братоубийственной войне на Донбассе. Предприимчивые украинские командиры нашли способ использовать это и неплохо обогатиться,
отметил Марочко.


Так, оперативниками национальной полиции Украины был задержан командир роты одной из воинских частей в Луганской области, который требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую,
рассказал он.

Кроме того, офицер «требовал от подчиненных деньги за непринятие мер дисциплинарного воздействия и предоставление отпусков», добавил представитель военного ведомства.

В случае отказа платить командир роты отправлял их на передовую.

Правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения взяток на общую сумму более 60 тыс. гривен (около 2,4 тысячи долларов),
сообщил Марочко.

Использованы фотографии: Ukrafoto/EAST NEWS
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Комментарии 23

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  1. himRa Сегодня, 17:30
    Украинские солдаты не хотят участвовать в боевых действиях, и чтобы не попасть на линию соприкосновения в Донбассе вынуждены платить деньги своим командирам, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

    Может и такие есть но есть и идейные
    himRa
    1. Zibelew Сегодня, 18:12
      Причем идейных явно больше. После 26 лет сложно рассчитывать на то, что украинский солдат знает о том, что украинцы и русские единый народ с единой в прошлом экономикой и инфраструктурой. Он родился и вырос в странной, бедной и заточенной под политические лозунги вместо созидания, но в своей стране которую он вероятно не очень то и любит, но вынужден тянуть лямку.
      Zibelew
      1. himRa Сегодня, 18:23
        Цитата: Zibelew
        Причем идейных явно больше.

        Сумлеваюсь я чей-то wink
        Идейные просто активнее и деятельнее хатаскрайников...
        По статистике их не более 15-20% но они на виду,пиарятся,вот и кажется что их больше,но не знаю точно а подозреваю зная человеческую натуру,что и идейные откупаются tongue
        himRa
      2. 210окв Сегодня, 18:47
        Я бы разделил идейных и тех которым загадили мозги на тему"Родина в опасности,злая тоталитарная Россия напала на нашу цветущую Украину"..Ведь таких вкупе и в самом деле большинство..
        Цитата: Zibelew
        Причем идейных явно больше. После 26 лет сложно рассчитывать на то, что украинский солдат знает о том, что украинцы и русские единый народ с единой в прошлом экономикой и инфраструктурой. Он родился и вырос в странной, бедной и заточенной под политические лозунги вместо созидания, но в своей стране которую он вероятно не очень то и любит, но вынужден тянуть лямку.
        210окв
    2. самоход Сегодня, 19:02
      Цитата: himRa
      Может и такие есть но есть и идейные

      идейным тоже жить хочется... request
      самоход
  2. san4es Сегодня, 17:31
    солдаты ВСУ платят деньги

    ..."Синяя" крыша желторотых бойцов
    san4es
    1. Logall Сегодня, 17:50
      Цитата: san4es
      ..."Синяя" крыша желторотых бойцов

      "Синяя" в смысле пьяная или протёкшая? Наверное всё вместе!
      От синьки крыша протекла!!!
      Logall
      1. san4es Сегодня, 18:11
        ...Ну да...в цвета флага (на фото): верх - синий, низ - жёлтый
        san4es
  3. Екатерина II Сегодня, 17:32
    У Марочко они же провоцируют обстрелы, чтобы на передовой больше получать..и они же платят за неучастие...
    ах уж эта информационная война
    Надо его одновременно с Тымчуком транслировать...2 брата одной инфовойны...для сравнения что несут рупоры пропаганды(Басурина тоже)
    Екатерина II
    1. Agent_017 Сегодня, 18:21
      Именно в этом и истина. Война, кому война, а кому и мать рода... Но вообще, я в шоке уже много лет! Разве Великая Отечественная Война не всех на Окраине научила любви к освободителям? К своим же освободителям, среди которых были все нации... Все нации в рядах Советской армии, они жизни свои отдавали без предрассудков! Отдавали жизни за всех, кто был на территории освобождения.. Как могло ховно с запендеровцев расползтись на всю Окраину? Я бывал в Львове в 1986 году, там многие смотрели волками и даже найти водопроводный кран на этаже в гостинице, чтобы набрать воды в чайник имел ответ - Воды нет! Также было и в Вильнюсе, год спустя.. Спросишь название улицы или номер дома - пошлют в в противоположную сторону. Мы что им сделали? Откуда ненависть? Ненавидят СССР везде... Забаловали, раком не нагибали и жопу целовали - вот и благодарность в ответ...
      Agent_017
    2. svp67 Сегодня, 19:02
      Цитата: Екатерина II
      Надо его одновременно с Тымчуком транслировать...2 брата одной инфовойны...для сравнения что несут рупоры пропаганды(Басурина тоже)

      Ну уж тогда для равновесия Бутусова добавьте...
      Как и ЭТО,

      додуматься антивоенную песню в это творение впихнуть...
      svp67
  4. ded100 Сегодня, 17:39
    А на весь мир трезвонят что европу от россии защищают войну ведут вояки!! wassat
    ded100
    1. himRa Сегодня, 17:56
      Цитата: ded100
      А на весь мир трезвонят что европу от россии защищают войну ведут вояки!! wassat

      Аватар мне нравицо laughing
      Говорят ....а кто говорит?лидеры!
      А простые жить хотят,простые "идейные" говорят не много другое! laughing
      himRa
  5. Hoc vince Сегодня, 17:50
    Милые бранятся - только тешатся.
    Hoc vince
  6. изя топ Сегодня, 17:52
    годовщина илловайского котелка,что-то чуют свиноголовые
    изя топ
    1. Agent_017 Сегодня, 18:27
      А они и за снятие илловайского котелка не поблагодарили... А могли бы там и тысячами головы сложить.. Простили и отпустили.. Ну теперь ясно, это похоже на то, что поймали бешеную собаку и по просьбе ее хозяина отпустили. Она так и осталась бешеной собакой. Со всеми привычками и манерами. А нужно было сделать рагу...
      Agent_017
  7. Горный стрелок Сегодня, 17:55
    А пулю в затылок такой командир отловить не хочет? От своих же! Не представляю, чтобы командир пошёл на такое...
    Горный стрелок
    1. Agent_017 Сегодня, 18:31
      Оно конечно по совести правильно. Но у них нет совести... Пули не страшны командирам, там идет война не за идеи прожить и отстоять Отечество, там бабло делят в то время, когда совесть потеряли...
      Agent_017
  8. Нормаль ок Сегодня, 18:07
    Ну и альтернативно мыслящий же ты Марочко...
    Нормаль ок
  9. APASUS Сегодня, 18:09
    Деньги не пахнут .Падение нравов в стране,а так как армия полный слепок общества ,то и в армии такие же отношения. Нормально Запад подсадил страну на новую идеологию
    APASUS
  10. svp67 Сегодня, 18:11
    Круговорот "бабла в укроприроде" : ВСУ платит солдатам деньги, что бы отправить их на войну,а
    солдаты ВСУ платят деньги, чтобы не попасть на передовую
    svp67
    1. Agent_017 Сегодня, 18:56
      Да никера там солдатам не платят деньги, что бы отправить их не войну... Кого поймали в военкомате по возрасту, или кого по уголовке прижали - направляют в окопы. Там процветает шакальский образ жизни. Бухло, оружие, беспредел.. А родня новобранца покупает бронежилеты и прочее.. Вот и шмаляют от ненависти огурцы через границу...
      Agent_017
  11. anjey Сегодня, 18:52
    нет ничего страшнее чем военная корупция во время боевых действий , конечно же на фронт попадают в основном бедные "кресты"...
    anjey
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