Иран потребовал от США компенсацию за химатаки

Несколько человек, которые пострадали в ходе бомбежек с применением химического оружия подали иски, и суд принял постановления по 18 лицам из тех, кто пострадал или умер, и оценил сумму штрафа

Как сообщает агентство Fars, иранский суд потребовал от администрации США выплатить компенсацию в 245 миллионов долларов пострадавшим при атаках с применением химического оружия, которые проводили войска Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.- заявил представитель судебных властей Мосхени Эджеи, передает РИА Новости США осуществляли помощь Ираку во время Ирано-иракской войны. Согласно документам сената США, в числе поставок значились микроорганизмы и материалы, идентичные тем, что были обнаружены экспертами ООН в остатках химического оружия, применявшегося иракскими войсками в ходе боевых действий.Кровопролитная ирано-иракская война 1980-1988 годов унесла жизни от 1 до 1,5 миллионов человек и нанесла экономике двух стран суммарный урон в 500 миллиардов долларов. Боевые действия велись за контроль над территориями вдоль реки Шатт-эль-Араб и нефтеносными районами иранской провинции Хузестан. По итогам войны значительных изменений на политической карте региона не произошло.