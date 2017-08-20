22:09 20 августа

Иран потребовал от США компенсацию за химатаки

Как сообщает агентство Fars, иранский суд потребовал от администрации США выплатить компенсацию в 245 миллионов долларов пострадавшим при атаках с применением химического оружия, которые проводили войска Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

Несколько человек, которые пострадали в ходе бомбежек с применением химического оружия подали иски, и суд принял постановления по 18 лицам из тех, кто пострадал или умер, и оценил сумму штрафа
- заявил представитель судебных властей Мосхени Эджеи, передает РИА Новости

Иран потребовал от США компенсацию за химатаки



США осуществляли помощь Ираку во время Ирано-иракской войны. Согласно документам сената США, в числе поставок значились микроорганизмы и материалы, идентичные тем, что были обнаружены экспертами ООН в остатках химического оружия, применявшегося иракскими войсками в ходе боевых действий.

Кровопролитная ирано-иракская война 1980-1988 годов унесла жизни от 1 до 1,5 миллионов человек и нанесла экономике двух стран суммарный урон в 500 миллиардов долларов. Боевые действия велись за контроль над территориями вдоль реки Шатт-эль-Араб и нефтеносными районами иранской провинции Хузестан. По итогам войны значительных изменений на политической карте региона не произошло.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. капрал Сегодня, 20:32
    Круто. Надеюсь Советский союз ничего такого Ираку не поставлял? Или поставлял?
    Делаем морду кирпичем, и все отрицаем. laughing
    капрал
    1. Pirogov Сегодня, 20:36
      Цитата: капрал
      Круто. Надеюсь Советский союз ничего такого Ираку не поставлял? Или поставлял?
      Делаем морду кирпичем, и все отрицаем.

      Вьетнам бы потребовал бы с матрасов компенсацию ,там сумма думаю под триллион бы была.
      Pirogov
      1. капрал Сегодня, 20:40
        Цитата: Pirogov
        Вьетнам бы потребовал

        Так у них там сейчас вроде мир-дружба-жвачка, и прочее партнерство.
        капрал
      2. Hoc vince Сегодня, 21:10
        "Съест-то он съест, да кто ж ему даст"?
        Hoc vince
    2. himRa Сегодня, 20:48
      Цитата: капрал
      Круто

      Именно это слово пришло когда читал статью! laughing
      Но круто тем,что наши друзья начинают покусывать гегемона и как токо гегемона слегка ослабнет то запинают окончательно....а ведь лет 10-15 такое не возможно было представить!Образ мерикатосов как светочей дерьмократии был незыблем wassat
      himRa
    3. svp67 Сегодня, 20:51
      Цитата: капрал
      Делаем морду кирпичем, и все отрицаем.

      У хим оружия, как и ядерного есть особенности по которым легко устанавливается кто его производил и из каких материалов. СССР его не разу не смогли предъявить.
      svp67
    4. болот Сегодня, 21:57
      Цитата: капрал
      Круто. Надеюсь Советский союз ничего такого Ираку не поставлял? Или поставлял?
      Делаем морду кирпичем, и все отрицаем.

      Именно средства доставки,те же СКАДы,Р-17,к стати атаку этих ракет на Иран Габалинская РЛС в то время видела.
      болот
  2. Vita VKO Сегодня, 20:43
    США сами создали прецедент требуя через свои суды компенсаций у других государств
    Окружной суд Нью-Йорка обязал Иран выплатить 10,5 миллиарда долларов в качестве компенсации семьям жертв терактов 11 сентября. Судья Джордж Дэниэлс решил, что Иран не смог доказать свою непричастность к терактам (Наверняка США тоже не смогут доказать свою НЕ причастность к большинству терактов за последнии 100 лет) Согласно решению американского суда, Тегеран должен выплатить около 7,5 миллиарда долларов.
    30 сентября 2015 года тот же суд отклонил иск родственников погибших против Саудовской Аравии. Окружной судья Джордж Дэниэлс заявил, что Саудовская Аравия, будучи суверенным государством, обладает иммунитетом и по американским законам ее невозможно обязать выплатить запрошенную сумму. Из 19 террористов 15 были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта, и еще один — Ливана. Деятельность «Аль-Каиды» запрещена на территории России.

    Встречный иск Ирана в сумме 245 миллионов долларов очень слабо выглядит на фоне тех преступлений за которыми стоит США.
    Vita VKO
    1. Александр 3 Сегодня, 21:20
      Это просто требование,платить по искам мерикосы не станут,если такое Ирану удастся тогда мерикосы утонут в исках.
      Александр 3
      1. болот Сегодня, 21:59
        Цитата: Александр 3
        Это просто требование,платить по искам мерикосы не станут,если такое Ирану удастся тогда мерикосы утонут в исках.

        Отдадут иранским золотом,что шах вывез.
        болот
  3. мичман Сегодня, 20:46
    Еще бы надо выставить санкции США за создание биологических лабораторий в Грузии. Зараза от них будет великая. Честь имею.
    мичман
    1. svp67 Сегодня, 20:51
      Цитата: мичман
      Еще бы надо выставить санкции США за создание биологических лабораторий в Грузии. Зараза от них будет великая. Честь имею.

      А на территории Украины считаете, что меньше? А там их уже почти с десяток
      svp67
  4. Царь-батюшка Сегодня, 21:01
    Вот если бы весь мир поставил сша на бабки, да еще и ультимативно потребовал вывести со своих территорий базы, и позакрывать их...Мечты, мечты, где ваш придел? ??
    Царь-батюшка
  5. Сибирь55 Сегодня, 21:07
    Отлично!Хоть и копейки,но...будем посмотреть на результат.Ведь "потребовал" ещё не значит,что подал иск в суд.Да и кто судить-то будет?
    Сибирь55
  6. APASUS Сегодня, 21:18
    Я так понимаю есть какая то договоренность среди сильных мира всего.Иначе я не понимаю почему все молчат а ведь на территории бывшего СССР американцы построили уже больше десятка химико -биологических лабораторий.А ведь даже доказывать ничего не надо,достаточно проанализировать биоматериал из комаров в Абхазии.Ведь там появился вирус Зика,который распространен только в Чёрной Африке и Юго-Восточной Азии
    APASUS
    1. himRa Сегодня, 21:49
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю есть какая то договоренность среди сильных мира всего.Иначе я не понимаю почему все молчат а ведь на территории бывшего СССР американцы построили уже больше десятка химико -биологических лабораторий.А ведь даже доказывать ничего не надо,достаточно проанализировать биоматериал из комаров в Абхазии.Ведь там появился вирус Зика,который распространен только в Чёрной Африке и Юго-Восточной Азии

      Договоренность простая!
      Не можешь ничего сделать сам ничего взывать к мировой общественности...тем более такими грешками( исследованиями) страдают все основные страны...
      Конечно же ПМСМ
      himRa
  7. Горный стрелок Сегодня, 21:19
    Это называется емким словом троллинг. Да только фейкньюс промолчат, и не узнает народ американский, как его "опустили" персы.
    Горный стрелок
    1. Logall Сегодня, 21:44
      Так, Мы этим каждый день занимаемся! Ещё и соревнуемся, кто для ''Фашштатов'', обинее погоняло придумает. А им хоть бы..(он самый)!
      У меня, вроде неплохо получается bully
      Logall
  8. На страже Сегодня, 21:50
    Это второй бен ладен.
    На страже
  9. bouncyhunter Сегодня, 22:07
    А толку-то ? Можно подумать , США заплатят . С прибором они возложат на эти требования Ирана , а вот новые санкции - легко ! fool
    bouncyhunter
  10. Арамеев Сегодня, 22:08
    Согласно документам сената США,в числе поставок значились микроорганизмы и материалы, идентичные тем, что были обнаружены экспертами ООН в остатках химического оружия , применявшегося иракскими войсками в ходе боевых действий.
    ничего себе заява! если это действительно "согласно документам сената США" то они как бэ соучастники Саддама. в применении им этого оружия . класс! тогда получается иран действительно в своём праве...
    Арамеев
Картина дня