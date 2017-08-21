Будущая машина связи «Тигр-УС»

На форуме «Армия-2017» мы покажем прототип. Для принятия на вооружение потребуется год-полтора.

Можно прямо в поле устанавливать разное ПО и получать разный функционал. Где-то можно создать огромный почтовый кластер, где-то можно организовать систему обработки геоинформации или анализа радиообстановки и т. д.

Если раньше люди использовали для связи несколько устройств — телефон, компьютер, камеру, то теперь достаточно смартфона или планшета. Та же история с военной связью. Грубо говоря, четыре гаджета мы заменили одним, своего рода смартфоном с колесами.