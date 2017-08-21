Будущая машина связи «Тигр-УС»
Как сообщает интернет-издание «Известия», ссылаясь на источники в МО РФ, предполагается поставка российским силовым ведомствам уникальной машины связи «Тигр-УС».
Планируется, что она сможет заменить в войсках сразу четыре типа машин предыдущего поколения и стать основой будущего единого информационного пространства для Минобороны, Росгвардии и погранвойск. В настоящее время данная техника рассматривается в роли перспективной межвидовой системы связи. Конечное решение о её постановке на вооружение ожидается принять по итогам испытаний.
«Тигр-УС» является универсальным средством связи, так как имеет возможность функционирования в оперативном, тактическом и стратегическом звеньях управления. Машина сопровождает штаб, обеспечивая его всеми видами высокозащищенной связи (от телефонной до видеоформата), подходящей для любого уровня: от батальона и выше.
— пояснил директор по развитию компании-разработчика «Воентелеком» Евгений Жилков.
В качестве шасси выступает бронеавтомобиль «Тигр». На его крыше монтируется спутниковая антенна, в кузове располагаются стойки для электроники и рабочие места для двух операторов. Автономность работы «Тигр-УС», возможной как на стоянке, так и в движении, составляет до 96 часов. Техника способна решать различные задачи — не только обеспечивать командованию устойчивую голосовую и видеосвязь, но и обмен информацией со скоростью до 450 Мбит/с. Предусмотрено и решение более сложных задач.
— сказал Жилков.
Универсальность машины достигается за счет применения новых технологий.
Универсальность и компактность «Тигр-УС» достигается за счет использования мощных процессоров и памяти большой емкости. Внутри автомобиля находится набор мощных и высокопроизводительных вычислителей, работающих на базе универсального программного обеспечения. Как утверждает производитель, стоимость «Тигра-УС» ниже изделий предыдущего поколения.
Планируется, что она сможет заменить в войсках сразу четыре типа машин предыдущего поколения и стать основой будущего единого информационного пространства для Минобороны, Росгвардии и погранвойск. В настоящее время данная техника рассматривается в роли перспективной межвидовой системы связи. Конечное решение о её постановке на вооружение ожидается принять по итогам испытаний.
«Тигр-УС» является универсальным средством связи, так как имеет возможность функционирования в оперативном, тактическом и стратегическом звеньях управления. Машина сопровождает штаб, обеспечивая его всеми видами высокозащищенной связи (от телефонной до видеоформата), подходящей для любого уровня: от батальона и выше.
На форуме «Армия-2017» мы покажем прототип. Для принятия на вооружение потребуется год-полтора.
— пояснил директор по развитию компании-разработчика «Воентелеком» Евгений Жилков.
В качестве шасси выступает бронеавтомобиль «Тигр». На его крыше монтируется спутниковая антенна, в кузове располагаются стойки для электроники и рабочие места для двух операторов. Автономность работы «Тигр-УС», возможной как на стоянке, так и в движении, составляет до 96 часов. Техника способна решать различные задачи — не только обеспечивать командованию устойчивую голосовую и видеосвязь, но и обмен информацией со скоростью до 450 Мбит/с. Предусмотрено и решение более сложных задач.
Можно прямо в поле устанавливать разное ПО и получать разный функционал. Где-то можно создать огромный почтовый кластер, где-то можно организовать систему обработки геоинформации или анализа радиообстановки и т. д.
— сказал Жилков.
Универсальность машины достигается за счет применения новых технологий.
Если раньше люди использовали для связи несколько устройств — телефон, компьютер, камеру, то теперь достаточно смартфона или планшета. Та же история с военной связью. Грубо говоря, четыре гаджета мы заменили одним, своего рода смартфоном с колесами.
Универсальность и компактность «Тигр-УС» достигается за счет использования мощных процессоров и памяти большой емкости. Внутри автомобиля находится набор мощных и высокопроизводительных вычислителей, работающих на базе универсального программного обеспечения. Как утверждает производитель, стоимость «Тигра-УС» ниже изделий предыдущего поколения.
Использованы фотографии: EastNews
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