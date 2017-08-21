08:07 21 августа

Будущая машина связи «Тигр-УС»

Как сообщает интернет-издание «Известия», ссылаясь на источники в МО РФ, предполагается поставка российским силовым ведомствам уникальной машины связи «Тигр-УС».

Планируется, что она сможет заменить в войсках сразу четыре типа машин предыдущего поколения и стать основой будущего единого информационного пространства для Минобороны, Росгвардии и погранвойск. В настоящее время данная техника рассматривается в роли перспективной межвидовой системы связи. Конечное решение о её постановке на вооружение ожидается принять по итогам испытаний.




«Тигр-УС» является универсальным средством связи, так как имеет возможность функционирования в оперативном, тактическом и стратегическом звеньях управления. Машина сопровождает штаб, обеспечивая его всеми видами высокозащищенной связи (от телефонной до видеоформата), подходящей для любого уровня: от батальона и выше.

На форуме «Армия-2017» мы покажем прототип. Для принятия на вооружение потребуется год-полтора.

— пояснил директор по развитию компании-разработчика «Воентелеком» Евгений Жилков.

В качестве шасси выступает бронеавтомобиль «Тигр». На его крыше монтируется спутниковая антенна, в кузове располагаются стойки для электроники и рабочие места для двух операторов. Автономность работы «Тигр-УС», возможной как на стоянке, так и в движении, составляет до 96 часов. Техника способна решать различные задачи — не только обеспечивать командованию устойчивую голосовую и видеосвязь, но и обмен информацией со скоростью до 450 Мбит/с. Предусмотрено и решение более сложных задач.

Можно прямо в поле устанавливать разное ПО и получать разный функционал. Где-то можно создать огромный почтовый кластер, где-то можно организовать систему обработки геоинформации или анализа радиообстановки и т. д.

— сказал Жилков.

Универсальность машины достигается за счет применения новых технологий.

Если раньше люди использовали для связи несколько устройств — телефон, компьютер, камеру, то теперь достаточно смартфона или планшета. Та же история с военной связью. Грубо говоря, четыре гаджета мы заменили одним, своего рода смартфоном с колесами.


Универсальность и компактность «Тигр-УС» достигается за счет использования мощных процессоров и памяти большой емкости. Внутри автомобиля находится набор мощных и высокопроизводительных вычислителей, работающих на базе универсального программного обеспечения. Как утверждает производитель, стоимость «Тигра-УС» ниже изделий предыдущего поколения.

Использованы фотографии: EastNews
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Комментарии 4

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  1. Витас Сегодня, 06:39
    Информация - должна быть актуальной, без связи никак. Если заменит 4 вида машин, это экономия и унификация, однозначный +.
    Витас
    1. himRa Сегодня, 06:56
      статье +
      читая параметры пришла мысль:
      могут же когда захотят,!про ,,ведеходные,, свойства тигров не в курсе,может кто расскажет?бронирование излишнее ПМСМ
      himRa
  2. БВС Сегодня, 06:48
    Странный объект. Судя по всему эта станция (мобильная) спутниковой связи с небольшой (по мощности) УКВ радиостанцией. И все? А где мощная КВ радиостанция с эффективными антеннами, где радиорелейные каналы и проводные линии связи (защищенные от радиоперехвата)? И как это будет работать при отсутствии спутника? Лажа, причем большая!
    БВС
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    предполагается поставка российским силовым ведомствам уникальной машины связи «Тигр-УС».

    Если действительно уникальна, то огромный +. А вот то, что предполагается сразу тянет за собой много вопросов. Может сначала сделать и поставить, а потом объявить об этом?
    rotmistr60
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