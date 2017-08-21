Новый глава МО Ирана высказался за реализацию ракетной программы

Мы продолжим придерживаться программы по совершенствованию нашей оборонной промышленности. Нам нельзя допустить, чтобы имело место хоть какое-то промедление.

Накануне на пост главы военного ведомства Ирана был назначен Амир Хатами, который после утверждения в должности сделал несколько важных заявлений. Информационное агентство IRNA передаёт, что Хатами высказался о необходимости продолжать ракетную программу в стране, "подвергающейся непрекращающемуся давлению со стороны главного мирового агрессора - США". Нужно отметить, что генерал-майор Хатами был выдвинут в качестве кандидата на пост министра обороны переизбранным президентом Хасаном Роухани.Из заявлений новоиспечённого иранского министра:Речь зашла и о развитии ракетной программы, на реализацию которой Тегеран собирается потратить более полумиллиарда долларов (520 млн). Программа утверждена парламентом Ирана в ответ на новый пакет антииранских санкций. Напомним, что санкции были утверждены президентом США Дональдом Трампом, при этом в Конгрессе США в одном "пакете" увязали антииранские санкции с антироссийскими. Американские эксперты отметили, что сделано это было в связи с тем, чтобы лишить Трампа возможности отклонить законопроект по санкциям против РФ.Серьёзные озабоченности по поводу заявлений иранского министра обороны выразили в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль.