08:08 21 августа

Новый глава МО Ирана высказался за реализацию ракетной программы

Накануне на пост главы военного ведомства Ирана был назначен Амир Хатами, который после утверждения в должности сделал несколько важных заявлений. Информационное агентство IRNA передаёт, что Хатами высказался о необходимости продолжать ракетную программу в стране, "подвергающейся непрекращающемуся давлению со стороны главного мирового агрессора - США". Нужно отметить, что генерал-майор Хатами был выдвинут в качестве кандидата на пост министра обороны переизбранным президентом Хасаном Роухани.

Из заявлений новоиспечённого иранского министра:
Мы продолжим придерживаться программы по совершенствованию нашей оборонной промышленности. Нам нельзя допустить, чтобы имело место хоть какое-то промедление.


Новый глава МО Ирана высказался за реализацию ракетной программы



Речь зашла и о развитии ракетной программы, на реализацию которой Тегеран собирается потратить более полумиллиарда долларов (520 млн). Программа утверждена парламентом Ирана в ответ на новый пакет антииранских санкций. Напомним, что санкции были утверждены президентом США Дональдом Трампом, при этом в Конгрессе США в одном "пакете" увязали антииранские санкции с антироссийскими. Американские эксперты отметили, что сделано это было в связи с тем, чтобы лишить Трампа возможности отклонить законопроект по санкциям против РФ.

Серьёзные озабоченности по поводу заявлений иранского министра обороны выразили в нескольких странах Ближнего Востока, включая Израиль.


Использованы фотографии: http://www.irna.ir
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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 06:46
    Новый глава МО Ирана высказался за реализацию ракетной программы
    Что совершенно НЕ УДИВЛЯЕТ. Особенно зная, что иранские ракетные спецы сейчас ОЧЕНЬ плотно работают со своими "северо корейскими" собратьями.
    И если США не пойдут на конструктивное сотрудничество, то следующим шагом явно будет отказ Ирана от "ядерной сделки". Что России, явно не нужно.
    svp67
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:03
    Программа утверждена парламентом Ирана в ответ на новый пакет антииранских санкций.

    ... надо полагать консультации с нами были, и действия иранцев одобрены...
    a.s.zzz888
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