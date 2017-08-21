Сводка по Сирии и Ираку на 21 августа
Новостное агентство «ФАН» приводит очередную военную сводку по Сирии и Ираку по состоянию на 06:00 21 августа.
Российская авиация ликвидировала за сутки свыше 40 террористов ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в Дейр эз-Зоре и Хомсе.
Провинция Дамаск. В горах Западного Каламуна продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией при поддержке «Хезболлы» и ИГИЛ.
Правительственные силы ведут наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»* в районах Джобар и Айн-Тарма. Занято несколько зданий в квартале Аль-Манашир.
Оппозиционная группировка «Джейш аль-Ислам» прекратила военные операции против «Файлак ар-Рахман» в связи с тем, что последние присоединились к перемирию и договорились с российской стороной об установлении зоны деэскалации в Восточной Гуте. При этом позднее боевики «Файлак ар-Рахман» открыли минометный огонь на международной выставке, проходящей в Дамаске. Как сообщается, погибло 9 человек, 4 получили ранения.
На территории оазиса Восточная Гута продолжает развиваться конфликт между антиправительственными группировками и сирийской армией.
Провинция Алеппо. Сирийская арабская армия (САА) осуществляет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенных пунктов Мураббат Биша на юге провинции, Кафр Хамра в северо-западной части Алеппо.
Наблюдаются боестолкновения на трассе Итрия-Ханасер и в районе Джамъият аз-Захра.
Эпицентром противостояния в данной местности является северо-запад провинции. Противниками сирийских войск здесь выступают группировки «Джебхат ан-Нусра»* и «Тахрир аш-Шам»*.
Провинция Хомс. Сирийские ВВС при поддержке ВКС РФ осуществили налеты на боевиков ИГИЛ* в районе населенных пунктов Абу Катур и Аль-Мушейрифа. По их результатам уничтожено более 20 радикальных исламистов и несколько единиц техники. ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГИЛ* в районе Аш-Шаер.
Благодаря поддержке ВКС РФ, уничтоживших несколько десятков боевиков ИГ и 50 транспортных средств, проправительственные отряды ополченцев-шиитов заняли ряд стратегических позиций в районе города Хамима.
Провинция Дейр эз-Зор. В окрестностях Дейр эз-Зора продолжают действовать ВКС РФ, ликвидировавшие 20 боевиков ИГИЛ*.
Проамериканская коалиция в ходе авианалета полностью уничтожила инфраструктуру нефтяного месторождения Аль-Амар.
Провинция Ракка. Демократические силы Сирии (SDF) продолжают продвижение к центру административной столицы провинции Ракка. Бои ведутся в районе старого города. Всего курдское ополчение освободило от ИГИЛ* 60% территории Ракки. Однако, по мере постепенного продвижения курдских формирований к центру Ракки, гибнет все большее количество мирных жителей. ИГИЛ* оказывает ожесточенное сопротивление, активно используя смертников на «джихад-мобилях» для проведения контратак.
Провинция Хама. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по окруженному городу Акербат («Акербатский котел»), в котором расположились не успевшие передислоцироваться в Дейр эз-Зор террористы ИГИЛ*.
Правительственные силы захватили населенные пункты Дакила, Джубб Дакила аль-Джануби и Умм Харатайн к северо-востоку от Саламии.
Провинция Хасака. По итогам авиаудара проамериканской коалиции по населенному пункту Аль-Джазаа к востоку от Аш-Шаддади погиб 41 мирный житель.
Ранее в провинцию были переброшены 200 солдат США и группа авиационных наводчиков армии Франции, призванные способствовать подготовке к наступательной операции на Дейр эз-Зор.
Ирак. Полиция Ирака совместно с добровольцами военизированных отрядов народного ополчения продолжает продвигаться к городу Талль-Афар, осуществляя зачистку участков на пути своего следования. Ими захвачены населенные пункты Аль-Ибра, Ас-Сагира, Таль Сиян и Табашир.
Солдаты иракской армии установили контроль над горой Замбар, перекрыв тем самым путь снабжения террористов ИГИЛ* Талль-Афар – Махаллабия.
После освобождения Мосула самые крупные силы террористов (примерно 1,5 тыс. бойцов) дислоцируются в Талль-Афар, который является новой неофициальной столицей «Халифата»*.
Российская авиация ликвидировала за сутки свыше 40 террористов ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в Дейр эз-Зоре и Хомсе.
Провинция Дамаск. В горах Западного Каламуна продолжаются ожесточенные бои между сирийской армией при поддержке «Хезболлы» и ИГИЛ.
Правительственные силы ведут наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»* в районах Джобар и Айн-Тарма. Занято несколько зданий в квартале Аль-Манашир.
Оппозиционная группировка «Джейш аль-Ислам» прекратила военные операции против «Файлак ар-Рахман» в связи с тем, что последние присоединились к перемирию и договорились с российской стороной об установлении зоны деэскалации в Восточной Гуте. При этом позднее боевики «Файлак ар-Рахман» открыли минометный огонь на международной выставке, проходящей в Дамаске. Как сообщается, погибло 9 человек, 4 получили ранения.
На территории оазиса Восточная Гута продолжает развиваться конфликт между антиправительственными группировками и сирийской армией.
Провинция Алеппо. Сирийская арабская армия (САА) осуществляет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенных пунктов Мураббат Биша на юге провинции, Кафр Хамра в северо-западной части Алеппо.
Наблюдаются боестолкновения на трассе Итрия-Ханасер и в районе Джамъият аз-Захра.
Эпицентром противостояния в данной местности является северо-запад провинции. Противниками сирийских войск здесь выступают группировки «Джебхат ан-Нусра»* и «Тахрир аш-Шам»*.
Провинция Хомс. Сирийские ВВС при поддержке ВКС РФ осуществили налеты на боевиков ИГИЛ* в районе населенных пунктов Абу Катур и Аль-Мушейрифа. По их результатам уничтожено более 20 радикальных исламистов и несколько единиц техники. ВКС РФ нанесли удары по позициям ИГИЛ* в районе Аш-Шаер.
Благодаря поддержке ВКС РФ, уничтоживших несколько десятков боевиков ИГ и 50 транспортных средств, проправительственные отряды ополченцев-шиитов заняли ряд стратегических позиций в районе города Хамима.
Провинция Дейр эз-Зор. В окрестностях Дейр эз-Зора продолжают действовать ВКС РФ, ликвидировавшие 20 боевиков ИГИЛ*.
Проамериканская коалиция в ходе авианалета полностью уничтожила инфраструктуру нефтяного месторождения Аль-Амар.
Провинция Ракка. Демократические силы Сирии (SDF) продолжают продвижение к центру административной столицы провинции Ракка. Бои ведутся в районе старого города. Всего курдское ополчение освободило от ИГИЛ* 60% территории Ракки. Однако, по мере постепенного продвижения курдских формирований к центру Ракки, гибнет все большее количество мирных жителей. ИГИЛ* оказывает ожесточенное сопротивление, активно используя смертников на «джихад-мобилях» для проведения контратак.
Провинция Хама. ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по окруженному городу Акербат («Акербатский котел»), в котором расположились не успевшие передислоцироваться в Дейр эз-Зор террористы ИГИЛ*.
Правительственные силы захватили населенные пункты Дакила, Джубб Дакила аль-Джануби и Умм Харатайн к северо-востоку от Саламии.
Провинция Хасака. По итогам авиаудара проамериканской коалиции по населенному пункту Аль-Джазаа к востоку от Аш-Шаддади погиб 41 мирный житель.
Ранее в провинцию были переброшены 200 солдат США и группа авиационных наводчиков армии Франции, призванные способствовать подготовке к наступательной операции на Дейр эз-Зор.
Ирак. Полиция Ирака совместно с добровольцами военизированных отрядов народного ополчения продолжает продвигаться к городу Талль-Афар, осуществляя зачистку участков на пути своего следования. Ими захвачены населенные пункты Аль-Ибра, Ас-Сагира, Таль Сиян и Табашир.
Солдаты иракской армии установили контроль над горой Замбар, перекрыв тем самым путь снабжения террористов ИГИЛ* Талль-Афар – Махаллабия.
После освобождения Мосула самые крупные силы террористов (примерно 1,5 тыс. бойцов) дислоцируются в Талль-Афар, который является новой неофициальной столицей «Халифата»*.
Использованы фотографии: https://riafan.ru/926646-siriya-itogi-za-sutki-na-21-avgusta-6-00-vks-rf-unichtozhili-40-terroristov-ig-v-deir-ez-zore-i-khomse-na-vystavke-v-damaske-pod-ognem-boevikov-pogiblo
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