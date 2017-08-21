В новой мировой войне будет виноват Запад
По мнению Роберта Мерри, Кремлю придётся рано или поздно дать военный ответ жёсткому давлению западных государств. Однако виноват в таком ответе будет Запад: это его политики ведут к неизбежности новой войны.
В статье для журнала «The National Interest» Роберт Мерри (Robert W. Merry) допускает самое страшное: война между Россией и Западом представляется «почти неизбежной».
Причина такой неизбежности аналитику ясна: «ни одна уважающая себя нация, находящаяся в безжалостном окружении альянса враждебных соседей», не может позволить себе терпеть бесконечно давление таких соседей. В конце концов народ должен будет «защитить свои интересы военными действиями», считает автор.
И в самом деле, напоминает далее Мерри, Россия «уже прибегала к военным действиям: в Грузии в 2008 году, после того, как российский сосед развязал войну с Москвой, направленную на серьёзное сокращение влияния России в своём собственном районе, и на востоке Украины, после того, как Запад поощрил и поддержал революцию 2014 года».
А ведь надо помнить и об историческом поражении России: в холодной войне победил Запад, который сумел одолеть «советский большевизм». Советский Союз не имел западных врагов в пределах тысячи миль от Ленинграда, но сегодня этот легендарный русский город, заново переименованный в Санкт-Петербург, находится в пределах всего сотни миль от военных сил НАТО. Такой территориальный расклад означает «грандиозный сдвиг» в геополитическом положении РФ. «Вторжение Запада» в традиционные области влияния Москвы является провокационной и дестабилизирующей политикой.
Эти области влияния, напоминает автор, — Украина, Грузия, Белоруссия, Сербия. Все названные республики оказались целями Запада.
Где же западные стратеги хотят остановиться? Да хотят ли? Едва ли: на самом высоком официальном уровне в США разглагольствуют о «смене режима» в Москве. Полным ходом идёт «демонизация» Путина, инициированная американской политической элитой. Известно даже сравнение Путина с Гитлером, взявшее начало от Хиллари Клинтон. Правда, заявления других американских политиков были более сдержанными. И всё же они относятся к Путину очень плохо. По мнению Запада, Путин воплощает в себе «зло» и властвует над «изголодавшимся по завоеваниям государством». И Путина, и его государство следует «остановить». Никто в США не готов признать, что русские могут считать себя народом, обложенным Америкой и её союзниками.
Избрание Трампа не спасло американо-российских отношений. Клочки былой многообещающей инициативы топчут на полу мировой политики. Антироссийские элиты в США одержали полную победу и похоронили планы Д. Трампа по сближению двух государств. Грядут новые санкции, делает вывод аналитик. И трудно представить, к чему ещё приведёт такое развитие событий, как не к войне, резюмирует автор журнальной статьи.
Очевидно, Роберт Мерри пессимистично смотрит на будущее отношений США и России. И все основания для подобного взгляда, надо заметить, имеются. Вместо сближения дух государств в Вашингтоне проповедуются идеи «сдерживания» Москвы, развития новых санкций и финансирования масштабной гонки вооружений. Инициатива последней принадлежит, между прочим, самому мистеру Трампу, который якобы мечтал «спасти» американо-российские отношения. Трудно сказать сегодня, каким образом этот президент собирался «поладить» с Москвой. Ясно другое: ведёт он себя как обыкновенный республиканский ястреб, копирующий стратегическую и экономическую модель с программы своего кумира Рейгана.
В статье для журнала «The National Interest» Роберт Мерри (Robert W. Merry) допускает самое страшное: война между Россией и Западом представляется «почти неизбежной».
Причина такой неизбежности аналитику ясна: «ни одна уважающая себя нация, находящаяся в безжалостном окружении альянса враждебных соседей», не может позволить себе терпеть бесконечно давление таких соседей. В конце концов народ должен будет «защитить свои интересы военными действиями», считает автор.
И в самом деле, напоминает далее Мерри, Россия «уже прибегала к военным действиям: в Грузии в 2008 году, после того, как российский сосед развязал войну с Москвой, направленную на серьёзное сокращение влияния России в своём собственном районе, и на востоке Украины, после того, как Запад поощрил и поддержал революцию 2014 года».
А ведь надо помнить и об историческом поражении России: в холодной войне победил Запад, который сумел одолеть «советский большевизм». Советский Союз не имел западных врагов в пределах тысячи миль от Ленинграда, но сегодня этот легендарный русский город, заново переименованный в Санкт-Петербург, находится в пределах всего сотни миль от военных сил НАТО. Такой территориальный расклад означает «грандиозный сдвиг» в геополитическом положении РФ. «Вторжение Запада» в традиционные области влияния Москвы является провокационной и дестабилизирующей политикой.
Эти области влияния, напоминает автор, — Украина, Грузия, Белоруссия, Сербия. Все названные республики оказались целями Запада.
Где же западные стратеги хотят остановиться? Да хотят ли? Едва ли: на самом высоком официальном уровне в США разглагольствуют о «смене режима» в Москве. Полным ходом идёт «демонизация» Путина, инициированная американской политической элитой. Известно даже сравнение Путина с Гитлером, взявшее начало от Хиллари Клинтон. Правда, заявления других американских политиков были более сдержанными. И всё же они относятся к Путину очень плохо. По мнению Запада, Путин воплощает в себе «зло» и властвует над «изголодавшимся по завоеваниям государством». И Путина, и его государство следует «остановить». Никто в США не готов признать, что русские могут считать себя народом, обложенным Америкой и её союзниками.
Избрание Трампа не спасло американо-российских отношений. Клочки былой многообещающей инициативы топчут на полу мировой политики. Антироссийские элиты в США одержали полную победу и похоронили планы Д. Трампа по сближению двух государств. Грядут новые санкции, делает вывод аналитик. И трудно представить, к чему ещё приведёт такое развитие событий, как не к войне, резюмирует автор журнальной статьи.
Очевидно, Роберт Мерри пессимистично смотрит на будущее отношений США и России. И все основания для подобного взгляда, надо заметить, имеются. Вместо сближения дух государств в Вашингтоне проповедуются идеи «сдерживания» Москвы, развития новых санкций и финансирования масштабной гонки вооружений. Инициатива последней принадлежит, между прочим, самому мистеру Трампу, который якобы мечтал «спасти» американо-российские отношения. Трудно сказать сегодня, каким образом этот президент собирался «поладить» с Москвой. Ясно другое: ведёт он себя как обыкновенный республиканский ястреб, копирующий стратегическую и экономическую модель с программы своего кумира Рейгана.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://www.eastnews.ru/
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