11:10 21 августа

В германской армии начался численный рост

Как сообщает интернет-издание "Jane", 15 августа военное ведомство Германии заявило о достижении численности военнослужащих вооруженных сил страны в 179 тысяч человек. Из них 170 тыс. являются профессиональными военнослужащими (офицерами и контрактниками), 9 тыс. - призывниками.



Данный показатель демонстрирует первый заметный рост численности германского Бундесвера, с 1990 года переживавшего почти непрерывные сокращения. Исторический минимум наблюдался в начале 2016 года, когда войска насчитывали 166,5 тыс. чел.


В мае 2016 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости доведения численности до 198 тыс. чел. "в ответ на обострение ситуации с международной безопасностью и расширение военных обязательств ФРГ". Из них 80% прироста должно прийтись на контрактников.

Использованы фотографии: EastNews
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 08:26
    Зря мы думаем что у старушки Европы дряблые мускулы..Бундесвер всегда был и будет высококлассной мотивированной армией.
    210окв
    1. vladfill Сегодня, 08:32
      Вермахт тоже какое то время был .....
      vladfill
      1. 210окв Сегодня, 08:37
        Просто не на тех поперли...
        Цитата: vladfill
        Вермахт тоже какое то время был .....
        210окв
        1. cniza Сегодня, 09:11
          У немцев может проснуться историческая память , но судя по поведению их мужчин во время насилия их женщин , закрадываются сомнения.
          cniza
          1. bulvas Сегодня, 09:48
            Цитата: 210окв
            Зря мы думаем что у старушки Европы дряблые мускулы..Бундесвер всегда был и будет высококлассной мотивированной армией.


            в своей весовой категории - да,
            но вопрос в том, что они не одни такие

            Хотя... может это, чтобы американские силы в Германии уравновесить?

            Не с Россией же они воевать собрались.
            bulvas
      2. Mareco Сегодня, 09:56
        Ага, только не надо забывать о цене. У немцев искусство войны всегда было на высочайшем уровне. Сейчас не так, но все равно немцы одна из опаснейших наций как в силу традиций, менталитета, экономических возможностей, и потенциала оборонки и науки.
        Mareco
    2. Logall Сегодня, 08:33
      Согласен! Ещё со времён Фридриха!
      Надеюсь, что могилы рыть не разучились. С тех же времён...
      Logall
    3. Muvka Сегодня, 08:47
      Ага, где 40% годных к полету истребителей и где выяснилось, что в этих истребителях ночью лампочка мешает работать.
      Muvka
    4. Зяблицев Сегодня, 08:57
      Сколько из них женщин,пи..., и всяких извращенцев - эти цифры так же важны для понимания боеготовности современного рейхсвера!
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 09:03
        Значит всё, победу одержали? Не нужно относиться к противнику ''шапкозакидательски''! Больно бывает после. Русско-Японскую забыли?
        Logall
        1. Зяблицев Сегодня, 09:04
          К чему Ваш пораженческий комментарий? hi
          Зяблицев
          1. Logall Сегодня, 09:11
            К тому, что не нужно о победе за ранее громогласить! Люлей дадим, конечно, но какой ценой? Могилы не только им копать придется! И чем серьёзнее мы отнесётся, тем меньше будут потери!
            Logall
            1. Зяблицев Сегодня, 09:13
              Простите великодушно, Вы уже с кем то воевать собрались?
              Зяблицев
              1. Logall Сегодня, 09:18
                Хотят ли Русские войны?
                Нет! Не собрался. Но вот с Россиюшкой, кто-то постоянно собирается. Постоянно!!!
                Logall
        2. Topotun Сегодня, 09:40
          Никто и ничего не забыл. И никто не считает что армия НАТО (И бундесвер в частности) чихнуть и забыть. Количественый состав все-таки не в нашу пользу, даже если качественно и уступят (по морально-боевым характеристикам). Поэтому победить не победят, но крови будет пролито... Кто-то писал в коментах, что во всех странах только 10-15% готовы защищать свою страну. Для России это не так. Хочется в это верить, и на одну войну если что меня хватит, хоть возраст не тот. Но, очень уж НАС мало! Но и сдаваться никто не будет, хватило бы воли у руководства страны, а население поддержит. Как мне кажется.
          Topotun
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:12
        Цитата: Зяблицев
        Сколько из них женщин,пи..., и всяких извращенцев

        Вопрос надо бы ставить не так...НА СКОЛЬКО БОЕГОТОВА АРМИЯ ГЕРМАНИИ,ЕСЛИ МИНИСТР ОБОРОНЫ ЖЕНЩИНА-ГЕНЕКОЛОГ?
        После окончания гимназии в Лерте Урсула фон дер Ляйен в 1977 году продолжила образование в университетах Гёттингена, Мюнстера, где изучала экономику. В 1978 году посещала занятия в Лондонской школе экономики и политических наук. Изучала медицину в высшей медицинской школе Ганновера, которую окончила в 1987 году сдачей государственного экзамена и апробацией[de] в должности врача.

        С 1988 по 1992 год работала врачом-ассистентом в гинекологическом отделении университетской клиники Ганновера. По окончании аспирантуры в 1991 году Урсула фон дер Ляйен защитила диссертацию на звание доктора медицины. С 1992 по 1996 года вместе с семьей находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета.

        В 1998—2002 годах работала преподавателем кафедры эпидемиологии, социальной медицины и исследований системы здравоохранения в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 2001 году она получила степень магистра в области общественного здравоохранения. Урсула фон дер Ляйен владеет французским и английским языками.

        Вопрос второй- А ГДЕ ХОТЬ ЧТО-ТО О ВОЕННОМ ДЕЛЕ ?
        НЕКСУС
        1. Зяблицев Сегодня, 09:15
          Толерантность - как в кино, обязательно должна быть в героях женщина, один негр и человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией...Так положено!
          Зяблицев
          1. НЕКСУС Сегодня, 09:18
            Цитата: Зяблицев
            Толерантность - как в кино,

            Если речь о толерантности,то тогда понятно,через какое место бравых немецких вояк учат воевать.
            НЕКСУС
      3. voyaka uh Сегодня, 10:40
        "Сколько из них женщин,пи... важны для понимания боеготовности современного рейхсвера!"////

        Разбирали уже эту тему как-то на ВО... В армии Римской Империи ВСЕ солдаты были пи...
        (так было принято) и они уверенно мочили в битвах всех нормальных 400 лет!
        voyaka uh
  2. Кокос Сегодня, 08:33
    тьфу ты господи..опять придется топать по европе..опять делить польшу ..германию и вообще наводить порядок...я уж думал никогда это не повториться..ан нет похоже я ошибся bully
    Кокос
    1. jonhr Сегодня, 08:41
      или топать или где-то гнить . одно из двух. дотопают то не все
      jonhr
  3. профессор Сегодня, 08:33
    За что боролись на то и напоролись. Когда НАТО ничего из себя не представлял не надо было кричать об угрозе с его стороны. Вот теперь НАТО реально стал укрепляться. Новой холодной войны и новой гонки вооружений теперь не избежать. sad
    профессор
    1. starogil Сегодня, 08:51
      НАТО и сейчас - НИЧЕГО из себя не представляет.
      starogil
      1. cniza Сегодня, 09:13
        Цитата: starogil
        НАТО и сейчас - НИЧЕГО из себя не представляет.


        Это Вы погорячились , не надо их недооценивать.
        cniza
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:08
      Цитата: профессор
      За что боролись на то и напоролись. Когда НАТО ничего из себя не представлял не надо было кричать об угрозе с его стороны


      не соглашусь с вами.
      когда противник слаб это правильно показывать что боишся его и наоборот если действильно силён то делай вид что даже не замечаешь его.
      Маки Авелльевич
    3. Хагалаз Сегодня, 09:18
      Цитата: профессор
      За что боролись на то и напоролись. Когда НАТО ничего из себя не представлял не надо было кричать об угрозе с его стороны. Вот теперь НАТО реально стал укрепляться. Новой холодной войны и новой гонки вооружений теперь не избежать. sad

      Как по мне, так логики - "0". Если не трудно, растолкуйте, как заявления об угрозе со стороны НАТО привели к усилению этого блока.
      Хагалаз
    4. Зяблицев Сегодня, 09:19
      профессор

      Богоизбранный профессор, смотрю принципиальность так и прет, а что Вы нам скажете насчет Израильского поведения по Собибору - то есть, как Ваших предков из печи, ценой своей жизни, так русский Иван, а как гранты на строительстве мемориала делить, так только с поляками...НАТО, типа вас, чуть ли не на Библии клялись не расширятся на Восток, в обмен на вывод войск, объединение Германии, но в итоге, как то забыли об этом...Не искажайте в очередной раз объективную реальность! hi
      Зяблицев
  4. DargAVS Сегодня, 08:49
    Надо было не говорить, а условия объединения Германии документировать ограничительными законодательными актами,. Теперь спасибо Горбатому.
    DargAVS
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 09:23
    Сейчас другие времена, немцы ни на кого нападать не собираются, хорошо что в министерстве обороны это понимают
    ВАЗ2106
  6. Holsten Сегодня, 09:31
    А войска им пригодятся - отбивать у беженцев свои города . Беженцы прибывают преимущественно призывного возраста , с активной жизненной позицией \отобрать , избить , изнасиловать\ , скоро надоест им на пособии сидеть , потребуют дань платить , опять же женщины для гаремов потребуются .
    Holsten
  7. Altona Сегодня, 09:52
    Цитата: 210окв
    .Бундесвер всегда был и будет высококлассной мотивированной армией.

    ----------------------------------
    В свете последних идеологических воззрений и поступления на службу солдат неопределенного пола, требующих помаду, лак для ногтей, колготок и туфель на шпильке, что то сомнительно.
    Altona
  8. На страже Сегодня, 10:05
    Там уже мусольман больше чем немцев.
    На страже
Картина дня