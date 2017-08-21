В германской армии начался численный рост
Как сообщает интернет-издание "Jane", 15 августа военное ведомство Германии заявило о достижении численности военнослужащих вооруженных сил страны в 179 тысяч человек. Из них 170 тыс. являются профессиональными военнослужащими (офицерами и контрактниками), 9 тыс. - призывниками.
Данный показатель демонстрирует первый заметный рост численности германского Бундесвера, с 1990 года переживавшего почти непрерывные сокращения. Исторический минимум наблюдался в начале 2016 года, когда войска насчитывали 166,5 тыс. чел.
В мае 2016 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости доведения численности до 198 тыс. чел. "в ответ на обострение ситуации с международной безопасностью и расширение военных обязательств ФРГ". Из них 80% прироста должно прийтись на контрактников.
Данный показатель демонстрирует первый заметный рост численности германского Бундесвера, с 1990 года переживавшего почти непрерывные сокращения. Исторический минимум наблюдался в начале 2016 года, когда войска насчитывали 166,5 тыс. чел.
В мае 2016 года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости доведения численности до 198 тыс. чел. "в ответ на обострение ситуации с международной безопасностью и расширение военных обязательств ФРГ". Из них 80% прироста должно прийтись на контрактников.
Использованы фотографии: EastNews
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