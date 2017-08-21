11:10 21 августа

В Испании после терактов начались нападения на мечети

После терактов в Каталонии в ряде городов Испании, в том числе в Гранаде, Севилье, Логроньо и каталонском Монблане, произошли нападения на мечети, на стенах некоторых из них появились надписи с угрозами в адрес мусульман, сообщает Взгляд.



Так, «нападению группы радикалов, которые поджигали дымовые шашки и выкрикивали ксенофобские лозунги, подверглась главная мечеть Гранады, в которой находились несколько сотен человек», – говорится в сообщении.


«Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?», – было написано на растяжке, которую держали манифестанты.

Нападавшие бросили дымовую шашку со словами «Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман», которые, по их мнению, связаны с группировкой ИГ (запрещена в РФ).

Через 15 минут прибыла полиция, и манифестанты разбежались.

Надписи с угрозами появились на фасадах мечетей в Логроньо и Севильи.

Согласно информации Союза Исламских сообществ Испании, в стране «постоянно проживают 2 млн. мусульман, которые составляют 4% населения Испании».

Между тем, испанские мусульмане проводят мероприятия в память жертв терактов. В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную антитеррористическую акцию.

Использованы фотографии: https://www.islamnews.ru
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Комментарии 38

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  1. himRa Сегодня, 09:10
    Варвары одно слово!
    И эти люди учат нас не ковыряться в носу!!!? fool
    Маймулы
    himRa
    1. 210окв Сегодня, 09:13
      Я удивлен с толерастной Европы...Что,достали?То ли еще будет
      Цитата: himRa
      Варвары одно слово!
      И эти люди учат нас не ковыряться в носу!!!?
      210окв
      1. cniza Сегодня, 09:15
        Если Европа не встряхнется , она исчезнет ...
        cniza
        1. Владимир16 Сегодня, 09:17
          Европейцы променяли Веру на педерастию. Мусульмане остались верными своей религии. Педерасты наступают на мусульман в борьбе за Европу которую считают своей.
          Вера объединяет миллионы людей. Тем кто хочет и далее управлять Европой нужны педерасты, а не мусульмане которых уже миллионы в Европе и основной закон для которых прописан в Короне, а не в основополагающих документах ЕС.
          Теракты лишь повод к очередной атаке на верующих. Вот и задумаешься - кому выгоден этот теракт?
          Есть верующие, а есть отморозки. Мусульмане - это не террористы. Террористы - это не мусульмане.
          Но "европейцам" выгодно переложить свои проблемы на мусульман.
          Владимир16
          1. himRa Сегодня, 09:23
            Цитата: Владимир16
            Европейцы променяли Веру на педерастию. Мусульмане остались верными своей религии. Педерасты наступают на мусульман в борьбе за Европу которую считают своей.
            Вера объединяет миллионы людей. Тем кто хочет и далее управлять Европой нужны педерасты, а не мусульмане которых уже миллионы в Европе и основной закон для которых прописан в Короне, а не в основополагающих документах ЕС.
            Теракты лишь повод к очередной атаке на верующих. Вот и задумаешься - кому выгоден этот теракт?

            Не поддерживаю но мне нравится ваша точка зрения wink
            Кому выгодно :отделение Каталонии,может выборы на носу,вообще принцип разделяй и властвуй действует безукоризненно
            himRa
            1. Владимир16 Сегодня, 09:33
              У нас та же борьба с верующими идет руками "проевропейских" граждан. Европа ранее отделила себя от православия. Мы для них стали инакомыслящими варварами. Теперь для европейцев дан новый сигнал - во всем виноваты мусульмане. И лишь европейцы чисты и невинны. Они считают, что им можно развязывать войны убивать миллионы людей. А кто с этим не согласен сразу объявляется варваром и инакомыслящим. И это самые мягкие определения. Ну и санкции, санкции, санкции...
              У террора нет веры. Террористы не люди. Тот, кто привязывает террор к какой либо вере сам способствует террористам. Террористы общечеловеческое зло. И бороться с ним желательно всем миром. Без оглядки на свои вероисповедания и национальные принадлежности.

              Приезжайте в Казань. Там дружно живут вместе и православные и мусульмане. Как и во многих других местах Руси.
              Владимир16
              1. himRa Сегодня, 10:17
                Цитата: Владимир16
                Приезжайте в Казань. Там дружно живут вместе и православные и мусульмане. Как и во многих других местах Руси.

                Был и не раз,а чего им делить?прихожан ....так хватает и тем и этим laughing
                есть места которые просто дышут ,,стариной,,
                Вера в бога бывает при недостатке информации или каких то проблемах ..
                himRa
              2. Стирбьорн Сегодня, 10:27
                Цитата: Владимир16
                У террора нет веры. Террористы не люди. Тот, кто привязывает террор к какой либо вере сам способствует террористам. Террористы общечеловеческое зло. И бороться с ним желательно всем миром. Без оглядки на свои вероисповедания и национальные принадлежности.

                Среда для возникновения терроризма - эта социальное неравенство, в котором одни живут в нищете, без надежд на улучшение, а другие сходят с ума от того, как еще богаче стать.... и ударами авиации в далеких странах это не лечится...так что миру надо сначала эту среду искоренить, а не абстрактно "объединяться"
                Стирбьорн
            2. Маки Авелльевич Сегодня, 10:48
              Цитата: himRa
              Кому выгодно :отделение Каталонии,может выборы на носу,вообще принцип разделяй и властвуй действует безукоризненно


              Каталонцам?
              Маки Авелльевич
        2. сибиралт Сегодня, 09:50
          Европа уже не встряхнется. Она станет мусульманской, потому что белые утратили половую принадлежность.
          сибиралт
          1. cniza Сегодня, 09:58
            Согласен , но есть малый шанс , как раз в Германии...
            cniza
            1. сибиралт Сегодня, 10:16
              А в Германии матриархат. Кто знает, сколько детей у Меркель? laughing
              сибиралт
              1. cniza Сегодня, 10:40
                Это временно lol
                cniza
      2. himRa Сегодня, 09:16
        Цитата: 210окв
        Я удивлен с толерастной Европы...Что,достали?То ли еще будет

        А что будет?ну получат ответку! все таки 2 миллиона забабашенных
        himRa
      3. Titsen Сегодня, 09:44
        Цитата: 210окв
        То ли еще будет


        Матрасники специально провоцируют и сталкивают Гейропу и мусульман, чтобы в мутной воде самой Матрассии вольготно жилось!

        Пока Гейропа обратно не превратится в Европу обстановка будет только ухудшадться!

        Гейропа - прислушайся к России!!!!!
        Titsen
        1. Стирбьорн Сегодня, 10:29
          Цитата: Titsen
          Гейропа - прислушайся к России!!!!!

          а что прислушиваться? у нас у самих нелегалов полно с той же Средней Азии - в Сургуте теракт устроили следом,...да и в Питере в апреле аналогично
          Стирбьорн
    2. НЕКСУС Сегодня, 09:21
      Цитата: himRa
      Варвары одно слово!

      А для вас новость,что через лет 30-40 Европа станет мусульманской и бОльшая часть жителей будут выходцами из Ближнего Востока и Африки?
      НЕКСУС
      1. himRa Сегодня, 09:27
        Цитата: НЕКСУС
        А для вас новость,что через лет 30-40 Европа станет мусульманской и бОльшая часть жителей будут выходцами из Ближнего Востока и Африки?

        Мне как то ...пофиг на это предсказание...
        Не считал и не считаю веру гарантией цивилизованного поведения человека...пережитки от которых надо активно избавляется что в Испании что у нас.
        himRa
    3. Зяблицев Сегодня, 09:27
      Теракты преследуют именно эту цель - посеять страх, ненависть, внести межконфессиональный раскол, взрастить национализм...Что бы потом, якобы на помощь, пришли братья из-за океана и навели в Европе порядок! И не важно, что у них самих бардак - это мелочи жизни! Главное дать жителям Старого света понять, что без покровительства и защиты янки им никуда не деться...Этот спектакль США разыгрывает с 50-х годов прошлого века и все у них получается прекрасно!
      Зяблицев
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:31
        ну ИГИЛ теракт выгоден в первую очередь - чем сильнее начнут притеснять мусульман, тем больше их пополнят ряды "черных"
        Стирбьорн
  2. На страже Сегодня, 09:10
    Нельзя нападать.
    Но и следить надо, как правило там организуются ячейки террористические.
    Даже на храмовой горе нашли автоматы, пистолеты, ножи. А это, по их, словам, второе место по святости у мусольман.
    На страже
  3. Комментарий был удален.
  4. Лопатов Сегодня, 09:15
    Молодцы, чего ещё сказать. Нападавшие могут смело рассчитывать на благодарность ИГИЛ.
    Ведь противостояние между христианами и умеренными мусульманами- одна из основных целей террористов.
    Лопатов
  5. ВАЗ2106 Сегодня, 09:29
    это не толерантно, значит не допустимо
    ВАЗ2106
  6. Topotun Сегодня, 09:32
    не знаю, я не большой специалист-политолог. Чтобы делать выводы, надо распологать информацией. Но у меня ощущение - что то, что сейчас происходит в Европе, да и в штатах заодно звенья - одной цепи. Кто-то усиленно провоцирует выспышки насилия в различных странах. Накачивает ненавистью, деньгами, оружием, идеологией. Даже в штатах общество расколото. И где гаарантия, что однажды в тех же штатах при расколе страны, кто-то не запустит ракеты с ядерной БЧ? При этом не важно куда. Чтобы всем было хреново?
    Topotun
  7. Orionvit Сегодня, 09:39
    Между тем, испанские мусульмане проводят мероприятия в память жертв терактов
    Лучше бы свои ряды почистили. Как то не верится, что в мусульманском сообществе, не знают "своих героев террористов" в лицо. А то, что террористы, после своих "акций", сидят в ближайшей мечети, это абсолютно верно.
    Orionvit
    1. himRa Сегодня, 09:49
      Цитата: Orionvit
      Лучше бы свои ряды почистили. Как то не верится, что в мусульманском сообществе, не знают "своих героев террористов" в лицо. А то, что террористы, после своих "акций", сидят в ближайшей мечети, это абсолютно верно

      И вы туда же belay
      Радикалов,боятся и мечети скорее всего у них ,,свои,, а в ,,общие,, ходят рекрутов набирать,хороший психолог по выражению лица может сделать достоверные выводы и завести беседу...
      Не надо попадаться на удочку штампов
      himRa
  8. ФК Ростов Сегодня, 09:45
    Цитата: Владимир16
    Европейцы променяли Веру на педерастию. Мусульмане остались верными своей религии. Педерасты наступают на мусульман в борьбе за Европу которую считают своей.
    Вера объединяет миллионы людей. Тем кто хочет и далее управлять Европой нужны педерасты, а не мусульмане которых уже миллионы в Европе и основной закон для которых прописан в Короне, а не в основополагающих документах ЕС.
    Теракты лишь повод к очередной атаке на верующих. Вот и задумаешься - кому выгоден этот теракт?
    Есть верующие, а есть отморозки. Мусульмане - это не террористы. Террористы - это не мусульмане.
    Но "европейцам" выгодно переложить свои проблемы на мусульман.

    Плотностью поддерживаю
    ФК Ростов
  9. Прогрессор Сегодня, 09:51
    Как говорил один известный человек:
    "Не все мусульмане террористы, но 90% террористов - это мусульмане"...
    Прогрессор
    1. himRa Сегодня, 10:10
      Брешуть...религия больно привлекательная и демократичная laughing у мусульман нет централизации как у христиан
      himRa
  10. Скифотавр Сегодня, 09:54
    К сожалению сколько бы ни говорили что мусульмане хорошие, все прекрасно знают что там где они живут - спокойной жизни не будет. Они сами бегут от того, что устраивают, но на новом месте они устраивают тоже самое. request
    Скифотавр
    1. IHAR Сегодня, 10:04
      Разжигать межнациональную рознь - дело плевое и к тому же в тренде. Однако в Татарстане православный храм и мечеть могут (и стоят) на одной улице. Мирно. Если бы христиане, называемые в Коране "людьми Книги", жили по этой Книге - имели бы хотя-бы моральное право критиковать мусульманство. Но имеем, что имеем, и мажем одним д...всех мусульман. Типа христиане, право имеющие...
      IHAR
  11. Ментат Сегодня, 10:16
    Цитата: himRa
    Цитата: НЕКСУС
    А для вас новость,что через лет 30-40 Европа станет мусульманской и бОльшая часть жителей будут выходцами из Ближнего Востока и Африки?

    Мне как то ...пофиг на это предсказание...
    Не считал и не считаю веру гарантией цивилизованного поведения человека...пережитки от которых надо активно избавляется что в Испании что у нас.

    А как быть с теми, кто активно не согласен с «избавлением от пережитков»? Вы там случаем не считаете, что от них тоже надо избавиться?
    Ментат
  12. Esoteric Сегодня, 10:32
    В Испании после терактов начались нападения на мечети

    Испанцы - горячие парни, могут возродить испанскую инквизицию т начать крестовый поход...А что? Кто же станет постоянно терпеть таких гостей. Приехали, так живите по законам страны, в которую переселились. Не хотите? Вертайте оглобли (в смысле надувные матрасы и лодки) обратно...
    Esoteric
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:05
      Цитата: Esoteric
      Испанцы - горячие парни, могут возродить испанскую инквизицию


      инквизиция занималась исключительно проблемой плохо ведущих себя христьян. иноверцы проходили по другому комитету.
      Маки Авелльевич
  13. ПРАВОкатор Сегодня, 10:38
    А не пора ли перенести центр исламской идеологии в Турцию???Турция довольно таки светское государство и уже давно живут "европейскими ценностями".
    А так как услышишь про теракты,значит 99% имамы и богословы этой мечети с Ближнего Востока.
    ПРАВОкатор
    1. Slon_on Сегодня, 10:55
      Центр исламской идеологии следует перенести в Россию -, в Казань. Кстати, в императорской России этот план реализовывался. Екатерина II именным указом повелела в Казани учредить типографию для печати Корана.
      Slon_on
  14. А. Привалов Сегодня, 10:50
    Как известно, ответственной за теракт оказалась группа, состоявшая из двенадцати боевиков марокканского происхождения, недавно вернувшихся из Сирии. Всё это так. Но ребятки эти родились уже в Испании, выросли тут. Некоторые из них учились в местных ВУЗах, имели машины... Там всё не так просто...
    А. Привалов
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:09
      Цитата: А. Привалов
      Но ребятки эти родились уже в Испании, выросли тут. Некоторые из них учились в местных ВУЗах, имели машины... Там всё не так просто...


      да наверное всё таки просто. арабы не имеют желания ассимилириватся как надеялись некоторые но имеят огромное желание ассимилировать европеидов.
      ассимилируй или ассимилирован будешь! - метко заметил Сулла Счастливый. а может кто другой
      Маки Авелльевич
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