В Испании после терактов начались нападения на мечети
После терактов в Каталонии в ряде городов Испании, в том числе в Гранаде, Севилье, Логроньо и каталонском Монблане, произошли нападения на мечети, на стенах некоторых из них появились надписи с угрозами в адрес мусульман, сообщает Взгляд.
Так, «нападению группы радикалов, которые поджигали дымовые шашки и выкрикивали ксенофобские лозунги, подверглась главная мечеть Гранады, в которой находились несколько сотен человек», – говорится в сообщении.
«Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?», – было написано на растяжке, которую держали манифестанты.
Нападавшие бросили дымовую шашку со словами «Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман», которые, по их мнению, связаны с группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Через 15 минут прибыла полиция, и манифестанты разбежались.
Надписи с угрозами появились на фасадах мечетей в Логроньо и Севильи.
Согласно информации Союза Исламских сообществ Испании, в стране «постоянно проживают 2 млн. мусульман, которые составляют 4% населения Испании».
Между тем, испанские мусульмане проводят мероприятия в память жертв терактов. В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную антитеррористическую акцию.
Так, «нападению группы радикалов, которые поджигали дымовые шашки и выкрикивали ксенофобские лозунги, подверглась главная мечеть Гранады, в которой находились несколько сотен человек», – говорится в сообщении.
«Тот, кто финансировал эту мечеть, финансировал терроризм. Почему молчат власти?», – было написано на растяжке, которую держали манифестанты.
Нападавшие бросили дымовую шашку со словами «Пусть дым заставит выйти из мечети мусульман», которые, по их мнению, связаны с группировкой ИГ (запрещена в РФ).
Через 15 минут прибыла полиция, и манифестанты разбежались.
Надписи с угрозами появились на фасадах мечетей в Логроньо и Севильи.
Согласно информации Союза Исламских сообществ Испании, в стране «постоянно проживают 2 млн. мусульман, которые составляют 4% населения Испании».
Между тем, испанские мусульмане проводят мероприятия в память жертв терактов. В понедельник около сотни мусульманских общин Каталонии собираются провести в Барселоне крупномасштабную антитеррористическую акцию.
Использованы фотографии: https://www.islamnews.ru
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