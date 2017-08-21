В ВС РФ стартовали учения по всестороннему обеспечению войск

В ходе специальных учений на полигонах "Лужский", "Струги Красные" и "Правдинский", аэродромах и учебно-тренировочных комплексах Западного военного округа войсками будут отрабатываться вопросы организации материально-технического, инженерного, морально-психологического, медицинского, гидрометеорологического обеспечения, организации связи, радиационной, химической и биологической защиты воинских формирований с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов,

Сегодня в нескольких регионах страны начались учения по видам всестороннего обеспечения войск (сил), сообщает пресс-служба Минобороны России.говорится в релизе.Сообщается, что планом мероприятий «предусмотрены практические действия соединений и воинских частей материально-технического обеспечения, инженерных и железнодорожных войск Вооруженных Сил РФ, подразделений технического и тылового обеспечения ВС Республики Беларусь по наведению железнодорожных и автодорожных мостов, организации мостовых и понтонных переправ через водные преграды, восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения, восстановлению и ремонту вооружения и военной техники, а также обеспечению бытовых потребностей войск в полевых условиях».В ходе учений планируется провести «апробацию современных автоматизированных систем управления силами и средствами по видам всестороннего обеспечения войск (сил), новейших роботизированных комплексов, инновационных разработок и перспективных образцов технических средств», отметили в пресс-службе.Также будут отработаны действия по ликвидации последствий применения биологических средств и аварий на радиационных и химически опасных объектах.Всего в мероприятиях задействовано около 3 тыс. военнослужащих и до 450 единиц военной техники.Тренировки будут проходить на территории нескольких регионов РФ и завершатся 26 августа.