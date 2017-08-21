13:53 21 августа

Тульские десантники прибыли на Таймыр для участия в межвидовом учении

Подразделения Тульского соединения ВДВ высадились на побережье реки Енисей, где примут участие в межвидовом учении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тульские десантники прибыли на Таймыр для участия в межвидовом учении


Подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск впервые прошли по Северному морскому пути и высадились на побережье реки Енисей для участия в межвидовом учении в центре арктической зоны России,
говорится в релизе ведомства.


Сообщается, что «в настоящее время прибывшие военнослужащие ВДВ России совместно с военными моряками и подразделениями арктической бригады осуществляют мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия».

В ближайшие дни десантникам в ходе совместного учения предстоит отработать специальные действия по обороне важных объектов в южной части полуострова Таймыр.

Маневры с участием подразделений Тульского соединения ВДВ продлятся до 25 августа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Непостижимый Сегодня, 12:15
    Статьи о нашей армии практически не комментируются.
    Спросом пользуются темы, где можно потрепать языком, посплетничать, показать свой уровень воспитания и отсутствия знаний.
    Сайт посвящен военному обозрению!
    А по факту большинству пользователей это не интересно (военная тематика), им подавай горяченькое.
    Желтая пресса. ВО
    Непостижимый
Картина дня