Тульские десантники прибыли на Таймыр для участия в межвидовом учении

Подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск впервые прошли по Северному морскому пути и высадились на побережье реки Енисей для участия в межвидовом учении в центре арктической зоны России,

Подразделения Тульского соединения ВДВ высадились на побережье реки Енисей, где примут участие в межвидовом учении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе ведомства.Сообщается, что «в настоящее время прибывшие военнослужащие ВДВ России совместно с военными моряками и подразделениями арктической бригады осуществляют мероприятия всестороннего обеспечения и взаимодействия».В ближайшие дни десантникам в ходе совместного учения предстоит отработать специальные действия по обороне важных объектов в южной части полуострова Таймыр.Маневры с участием подразделений Тульского соединения ВДВ продлятся до 25 августа.