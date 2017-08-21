Донецкие хроники за неделю 12-19 августа от военкора «Маг»

На этой недели увеличилось количество обстрелов, поэтому возросли потери среди мирного населения и военнослужащих ВС ДНР. Также возросло количество пожаров жилых домов и полей.На протяжении всей прошлой недели наша разведка фиксировала подвоз ГСМ и боеприпасов. А на южном и северном фронте ВСУ проводили ротацию. Видимо, вновь прибывшие, отрабатывают зарплату и начинают делать обстрелы мирных поселков и городов Республики.Утром и днем было тихо.19:20 на линии фронта Вольво-центр – Аэропорт позиционные бои с применением минометов.19:40 в районе Ленинское обстрел артиллерией ВСУ, огонь велся со 152-мм артиллерии с позиций ВСУ в районе Талаковка. В результате данного обстрела районов, прилегающих к Ленинское, вновь повреждена недавно восстановленная линия электропередач. Сотни жилых домов в Саханка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Дзержинское остались без света, ведутся ремонтные работы.19:50 Петровский район Донецка позиционные бои, без применения тяжелого вооружения.22:10 в районе Кировск (ЛНР) бои с применением АГС и минометов. 22:50 в районе Калиново (ЛНР) также бои с применением минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 23 раза.На Донецком направлении противник применял минометы. По семи населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 17 мин калибром 82-мм и 25 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник применял тяжелую артиллерию и минометы, выпустив 7 снарядов калибром 152-мм, 8 мин калибром 82-мм и 36 мин калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам.Утром было тихо.11:35 и 13:55 Докучаевск дважды подвергся обстрелу из БМП со стороны ВСУ в районе Новотроицкое. Повреждения получили жилые дома по адресу: ул. Ватутина, д. 11, кв. 36 и 53, ул. Ватутина, д. 13, кв. 47. Кроме того, повреждены четыре емкости для хранения нефтепродуктов, принадлежащие заводу завод "Нефтепереработка".17:30 Безыменное под обстрелом миномета калибра 82-мм, в 200 метрах от наблюдательного пункта СЦКК зафиксирован разрыв 82-мм мины. Кроме того, в районе населенного пункта Безыменное произошло возгорание одного из полей. Пострадавших в результате обстрела нет.22:30 трасса Бахмутка (ЛНР) бои с применением минометов.За прошедшие сутки при защите Республики погиб один военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 55 раз.На Донецком направлении противник применял артиллерию, танки, БТР и БМП, минометы. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 19 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 11 танковых снарядов, 84 мины калибром 82-мм и 61 мина калибром 120-мм.На Мариупольском направлении противник применял миномёты, выпустив 37 мин калибром 82-мм и 19 мин калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам.В результате обстрелов города Докучаевск из БМП со стороны ВСУ повреждения получили три квартиры в двух многоэтажных жилых домах по ул. Ватутина.В очередной раз в зоне обстрела со стороны ВСУ оказался наблюдательный пост СЦКК в Безыменное, в двухстах метрах от которого разорвалась 82-мм мина. Также, в результате обстрела произошло возгорание одного из полей вблизи Безыменное. ВСУ, в нарушение Минских соглашений, продолжают использование беспилотных летательных аппаратов, как для ведения разведки, так и для корректировки огня по жилым домам, в целях достижения более высоких результатов огневого поражения.Подразделения 59-й омпбр ВСУ с позиций в районе Гнутово осуществили обстрел Коминтерново из минометов калибром 82-мм и 120-мм. При этом огонь целенаправленно велся по жилым домам с использованием данных, полученных с беспилотного летательного аппарата «Лелека-100». В результате данного обстрела, скорректированного украинскими специалистами воздушной разведки, осколочные ранения получил пятидесятилетний житель Коминтерново. Кроме того, сгорели два дома по ул. Кирова 39 и ул. Ахматовой 83, а также на улице Кирова получили повреждения два домостроения.Утром и в обед было тихо.15:45 сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» после рабочей смены на Донецкой фильтровальной станции, на пассажирском автобусе направлялись к местам проживания. Дорогу им преградил военнослужащий ВСУ, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Украинский военный произвел несколько очередей из автомата под колеса автобуса с требованием остановиться. Продержав двадцать минут в страхе пассажиров автобуса, большая часть из которых женщины, военнослужащий разрешил водителю автобуса продолжить движение. В результате данного инцидента сотрудники коммунального предприятия «Вода Донбасса» испытали сильное психологическое потрясение.18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак обстрел минами. Возник пожар.20:20 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт Спартак – ЯБП идут бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, гранатометов, минометов и техники.21:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, работают минометы 120-мм и артиллерия.21:20 трасса Бахмутка (ЛНР) в районе Донецкий бои и минометные обстрелы.За прошедшие сутки при защите Республики погибли двое военнослужащих ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 64 раза.На Донецком направлении противник применял танки, БТР и БМП, минометы. По девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 10 танковых снарядов, 170 мин калибром 82-мм и 111 мин калибром 120-мм.На Горловском и Мариупольском направлениях противник применял танки, ДВА снаряда, минометы, выпустив 160 мин калибром 82-мм и 25 мин калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по ВОСЬМИ населенным пунктам и прилегающим к ним районам. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили два дома в Ясиноватай по ул. Коммунальная 74 и Полтавская 22. Под огнем украинских боевиков сгорело четыре дома в Спартак по ул.Чапаева 53, 55, 56 и 57, также снаряды ВСУ попали в дом по ул. Депутатская 4 в Киевском районе Донецка. В результате обстрела выгорела часть домовладения в Петровском районе Донецка по ул. Летчиков 52 и Карнавальная 37 повреждены два жилых дома. Кроме того, ВСУ обстреляли Крутую Балку из миномета калибром 82-мм. Одна из мин попала в дом по ул. Широкая 18, где находился мирный житель, который получил сильную психологическую травму. В результате обстрела Саханка по ул. Конституции 20 осколочное ранение получила женщина 1946 г.р., по ул. Конституции 24 поврежден газопровод. Также повреждена линия электропередач, без электричества остаются шесть населенных пунктов: Саханка, Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское.00:30 Севернее Горловки в районе Зайцево одиночный арт обстрел калибром 152-мм.Утром было тихо.11:30 севернее Горловки в районе Зайцево работает СПГ-9 (сапог).До позднего вечера снова было тихо.19:30 Докучаевск под обстрелом БМП. Украинская техника работает по крышам домов.21:00 населенные пункты Ленинское, Коминтерново, Заиченко, Саханка и Октябрь подвергаются минометному обстрелу с позиций 59-й омпбр ВСУ. Применяются минометы 120-мм и БМП.21:00 а южном фронте две ДРГ противника, численностью 10 человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны». Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново. Однако одна из групп наткнувшись на минное поле, демаскировала себя, после чего бойцы ВС ДНР вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. Понеся потери в количестве 6 человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Данные действия, спланированные командованием, так называемой АТО, в очередной раз подтверждают нежелание военно-политического руководства Украины выполнять достигнутые договоренности и придерживаться пути мирного урегулирования конфликта.23:15 жители Кировского и Куйбышевского районов Донецка услышали громкий взрыв и почувствовали сильную взрывную волну с северо-запада города.За прошедшие сутки при защите Республики погибли двое и тяжело ранен один военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 56 раз.На Донецком направлении противник применял танки, БТР и БМП, минометы, а также противотанковые управляемые ракеты. По тринадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 12 танковых снарядов, 52 мины калибром 82-мм и 62 мины калибром 120-мм. В результате обстрелов повреждения получили домостроения в г. Докучаевск по ул. Грибная д. 3 и в н.п. Трудовские по ул. Красная звезда д. 14.На Горловском и Мариупольском направлениях противник применял миномёты, выпустив 97 мин калибром 82-мм и 58 мин калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам. В результате обстрелов районов, прилегающих к Ленинское, повреждена восстановленная вчера днем линия электропередач. Сотни жилых домов в Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Дзержинское остались без света. Восстановительные работы, запланированные на утро, ремонтники вынуждены были отложить в связи с возобновившимися обстрелами.09:28 украинский снайпер открыл огонь по кровельщикам, которые ремонтировали крышу на одном из административных помещений на контрольно-пропускном пункте «Майорск» на севере Горловки. Работы выполняли шестеро гражданских лиц. Пострадавших в результате обстрела нет, всем вовремя удалось укрыться.15:40 Докучаевск под обстрелом украинской БМП.17:20 Старомихайловка под обстрелом артиллерии 152-мм и танка. ВСУ работают со своих позиций в районе Красногоровки.18:00 на линии фронта Петровский район – Старомихайловка бои с применением минометов.18:20 в районе Спартака наши ПВО из ЗУ сбили БЛА ВСУ.18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои.21:00 со стороны Харькова параллельно фронту до Волновахи летели украинский истребитель, тем самым проверял ПВО ДНР.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов.При защите Республике погибли трое военнослужащих ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 60 раз.На Донецком направлении ВСУ применяли артиллерию, танки и минометы. По шестнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 32 снаряда калибром 152-мм, 17 танковых снарядов, 10 снарядов калибром 100-мм, 189 мин калибром 82-мм и 35 мин калибром 120-мм.В результате обстрелов Докучаевск из минометов и вооружения БМП повреждения получили четыре жилых дома по улицам Мельникова, Крепкого и Ленина.Также интенсивному обстрелу со стороны ВСУ из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия подвергся Спартак. В результате чего сгорел один жилой дом. При этом подразделениями противовоздушной обороны ВС ДНР сбит беспилотный летательный аппарат, с помощью которого украинские боевики корректировали огонь по жилым кварталам Спартак.На Горловском и Мариупольском направлении противник применял миномёты, выпустив 62 мины калибром 82-мм и 113 мин калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам.08:00 трасса Бахмутка (ЛНР) под пулеметным и минометным обстрелом.09:00 в Марьинке СБУ и Нацгвардия проводят зачистку, из-за чего отключили всю мобильную связь и ходят со списками по домам.Днем было тихо.18:50 на линии фронта Вольво-центр – Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов и реже артиллерии.19:10 Старомихайловка бои с применением к/к, минометов, артиллерия и БМП.21:00 ЯБП периодически под обстрелом минометов калибра 120-мм.21:10 трасса Бахмутка (ЛНР) под обстрелом минометов и периодически артиллерии.22:00 севернее Горловки в районе Зайцево позиционные перестрелки без тяжелого вооружения.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 51 раз.По территории Республики противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 152- мм, 8 танковых снарядов, 224 мины калибром 82-мм и 120-мм.09:00 Зайцево под обстрелом минометов. Во время обстрела посёлка Зайцево, осколочное ранение получил Василец Семён Иванович, более известный Горловчанам, как Дядя Сеня.Днем было тихо.20:00 Петровский район под обстрелом к/к пулеметов и минометов.20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП идут бои с применением АГС, ЗУ, минометов 82-мм и 120-мм, артиллерии и техники.22:25 северо-западнее и севернее Горлвоки минометные и арт обстрелы.Всего за прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 39 раз.На Донецком направлении ВСУ применяли артиллерию, танки и минометы. По десяти населенным пунктам и прилегающим к ним районамвыпущено 11 танковых снарядов, 14 снарядов калибром 122-мм, 75 мин калибром 82-мм и 66 мин калибром 120-мм.На Горловском и Мариупольском направлениях противник применял артиллерию, танки и минометы, выпустив 14 танковых снарядов, 15 снарядов калибром 122-мм, 7 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм, а также гранатометы и стрелковое оружие по восьми населенным пунктам и прилегающим к ним районам.В результате минометного обстрела окраин Горловка с позиций 128-й отдельной горно-пехотной бригады под командованием военного преступника Собко, ранение получила жительница села Веленская Елена Сергеевна по адресу ул. Революционная д.2.в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали четверо мирных жителей.При защите Республики погибло двенадцать и ранено двое военнослужащих ВС ДНР.Всего ВСУ обстреляли нас 362 раза, и применили по территории Республики 2085 артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы тридцати двух населённых пунктов Республики, в семи из них повреждено и разрушено двадцать четыре домостроения. Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Киевский районы Донецка, а также посёлки Спартак, Коминтерново и Саханка.Анализ нарушений режима прекращения огняВсем терпения и здоровья!