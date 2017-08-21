"Ветеран АТО" напал с ножом на водителя маршрутного такси в Днепропетровске

Я не скрываю. Пусть меня судят. Я его ударил ножом. (...) Я вытащил нож и его ударил.

Днепропетровские медики своевременно оказали срочную медицинскую помощь водителю маршрутного такси №740. Угроз для жизни мужчины нет. Кровавый инцидент произошёл на минувшей неделе, когда удар ножом в область правого плеча и шеи водителя нанёс человек, назвавший себя «участником АТО».Местные СМИ рассказывают об инциденте так: находившийся в состоянии алкогольного опьянения «ветеран АТО» пытался забраться в заполненную людьми маршрутку, при этом выкрикивал в адрес водителя оскорбления по поводу того, что тот «перевозит сепаров». Водитель не позволил пьяному оказаться в автобусе. В ответ на это «герой АТО» ударил шофёра ножом.В итоге «героя АТО» скрутили. Вот видео, на котором он рассказывает о том, что его побудило наброситься с ножом на водителя общественного транспорта (на том же видео представлены и комментарии пострадавшего):Далее оказалось, что напавший на водителя «АТОшник» - бывший кандидат в депутаты одного из районов Днепропетровска. По крайней мере, сам себя он именно так называет.На страничке в социальной сети ВКонтакте имеется страница нападавшего . Это Андрей Конопля – человек, окончивший в своё время Днепропетровский национальный университет им.Олеся Гончара по специальности «Физика, электроника и компьютерные системы». На странице отмечено, что Конопля служил в подразделении украинской Нацгвардии.Украинская полиция отмечает, что участились случаи совершения преступлений вернувшихся из зоны "АТО" лиц, ранее призванных в рамках мобилизационных волн. Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщала, что число преступлений, совершённых "ветеранами АТО" по итогам первого полугодия 2017 года выросло примерно на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В Киеве пассажиры под возгласы "не заслужил" сами высадили другого "ветерана АТО", который пытался проехать в автобусе по льготному билету.