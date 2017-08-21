13:54 21 августа

"Ветеран АТО" напал с ножом на водителя маршрутного такси в Днепропетровске

Днепропетровские медики своевременно оказали срочную медицинскую помощь водителю маршрутного такси №740. Угроз для жизни мужчины нет. Кровавый инцидент произошёл на минувшей неделе, когда удар ножом в область правого плеча и шеи водителя нанёс человек, назвавший себя «участником АТО».

Местные СМИ рассказывают об инциденте так: находившийся в состоянии алкогольного опьянения «ветеран АТО» пытался забраться в заполненную людьми маршрутку, при этом выкрикивал в адрес водителя оскорбления по поводу того, что тот «перевозит сепаров». Водитель не позволил пьяному оказаться в автобусе. В ответ на это «герой АТО» ударил шофёра ножом.

В итоге «героя АТО» скрутили. Вот видео, на котором он рассказывает о том, что его побудило наброситься с ножом на водителя общественного транспорта (на том же видео представлены и комментарии пострадавшего):




Я не скрываю. Пусть меня судят. Я его ударил ножом. (...) Я вытащил нож и его ударил.


Далее оказалось, что напавший на водителя «АТОшник» - бывший кандидат в депутаты одного из районов Днепропетровска. По крайней мере, сам себя он именно так называет.

"Ветеран АТО" напал с ножом на водителя маршрутного такси в Днепропетровске


На страничке в социальной сети ВКонтакте имеется страница нападавшего. Это Андрей Конопля – человек, окончивший в своё время Днепропетровский национальный университет им.Олеся Гончара по специальности «Физика, электроника и компьютерные системы». На странице отмечено, что Конопля служил в подразделении украинской Нацгвардии.

Украинская полиция отмечает, что участились случаи совершения преступлений вернувшихся из зоны "АТО" лиц, ранее призванных в рамках мобилизационных волн. Ранее пресс-служба Нацполиции Украины сообщала, что число преступлений, совершённых "ветеранами АТО" по итогам первого полугодия 2017 года выросло примерно на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

P.S. В Киеве пассажиры под возгласы "не заслужил" сами высадили другого "ветерана АТО", который пытался проехать в автобусе по льготному билету.

Использованы фотографии: Вконтакте
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Комментарии 12

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  1. Житель Мордора Сегодня, 11:42
    Ветеран АТО" напал с ножом

    Больные неумные люди.
    Житель Мордора
    1. oleg-gr Сегодня, 11:51
      "Ветеран" потребовал к себе эксклюзивного отношения. Не все на Украине оболванены пропагандой. Остались еще нормальные граждане.
      oleg-gr
      1. Чёрный Сегодня, 11:58
        Инстинкт мародёра, однако.. laughing...привык безнаказано грабить жителей оккупированых хунтой районов ДНР, а тут какой то маршрутчик....
        Чёрный
        1. Соломон Кейн Сегодня, 12:01
          Здесь, ребята диагноз посерьёзнее - паранойя государственного масштаба.......
          Соломон Кейн
    2. Житель Мордора Сегодня, 12:04
      Цитата: Житель Мордора
      Ветеран АТО" напал с ножом

      Больные неумные люди.

      Как задолбал этот сайт со своим правками...
      Больные Dебилы вот как это звучало от меня.
      Житель Мордора
  2. А1845 Сегодня, 11:48
    Говорящая фамилия у главного героя. К тому же депутат laughing
    А1845
  3. svp67 Сегодня, 11:54
    "Ветеран АТО" напал с ножом на водителя маршрутного такси в Днепропетровске
    Водитель еще ОЧЕНЬ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ, в Днепре вообще стало за правило такие конфликты при помощи гранат разрешать.
    И я вот жду, когда же начнут поступать новости, что один "херой АТО" напал на другого "хероя АТО", зАТО, что то его бесплатно вести отказался... Видя количество призванных, по различным волнам мобилизации, думаю что этого ждать остается не долго
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:08
      Изменённое сознание (война, алкоголь, наркотики) - страшное дело......Руководство незалежной создало новый тип личностей с деформированным мировосприятием, своего рода " зомби", которых легче держать в зонах АТО, иначе их возвращение будет покруче, чем Обитель Зла....
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 12:27
        Цитата: Соломон Кейн
        Руководство незалежной создало новый тип личностей с деформированным мировосприятием,

        Не верно... "Корейский, вьетнамский, афганский, чеченский" синдромы, это не их придумка. Просто имея уже БОГАТЕЙШИЙ мировой опыт борьбы с такими синдромами киевская влада ничего не делает. И я все больше и больше убеждаюсь, что главная задача, этой влады - всеми средствами УМЕНЬШИТЬ количество жителей на этой территории.
        svp67
  4. Скифотавр Сегодня, 12:43
    Им такое постоянно сходит с рук - потому они и не боятся.
    Скифотавр
  5. Копчёный Сегодня, 13:04
    Хероям слава чо.
    Копчёный
  6. Евгений РС Сегодня, 13:30
    Его место в яме на фото.
    Евгений РС
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