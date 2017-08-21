13:54 21 августа

Латвия покупает у Дании ПЗРК Stinger

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис в интервью корреспонденту «Утренней панорамы» на одном из местных каналов заявил о том, что Латвия и Дания подписали контракт на поставки в Ригу переносных зенитных ракетных комплексов американского производства Stinger. Бергманис при этом не стал конкретизировать деталей контракта: не назвал ни его суммы, ни количества закупаемых у датчан ПЗРК.

Информационный портал Delfi цитирует латвийского министра обороны:
Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия. Это очень существенно для развития наших вооружённых сил. Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость.


Бергманис добавил, что изначально предполагалось, что ПЗРК «Стингер» поступят в Латвию в текущем году, однако «из-за необходимости утрясти все формальности» (слова Бергманиса), поставки могут быть осуществлены и в 2018-м.


Представители латвийских общественных организаций Латвии попытались выяснить, насколько ПЗРК, высота поражения цели которыми не превышает 4 км, могут быть эффективны в современных условиях. Комментариев от главного военного ведомства республики на этот счёт в адрес общественников не поступало.

Для справки: цена ПЗРК Stinger составляет до 40 тысяч долларов.

На фото: советский военнослужащий с трофейным ПЗРК Stinger (Афганистан, 1989 год):
Латвия покупает у Дании ПЗРК Stinger

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 12:19
    Латвия покупает у Дании ПЗРК Stinger

    Предприимчивые латыши нашли панацею от русских Ярсов, Искандеров и Калибров......... wassat
    Соломон Кейн
    1. Nahatak Сегодня, 12:36
      Не нужно юродствовать! Они прекрасно сбивают вертолеты особенно это было видно в Афганистане.
      Nahatak
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:45
        А что же латыши будут сбивать? Пассажирские самолеты?
        Соломон Кейн
        1. cniza Сегодня, 13:17
          Похоже нацелились на "Калибры" как минимум. lol
          cniza
        2. Tusv Сегодня, 13:19
          Цитата: Соломон Кейн
          А что же латыши будут сбивать? Пассажирские самолеты?

          А им не надо сбивать. Просто подержаться за БУ оружие, наберут "боевой дух" и через честного прапорщика отправят на Ближний Восток. На Западе такая схема абсолютно законна hi
          Tusv
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