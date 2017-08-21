Латвия покупает у Дании ПЗРК Stinger

Сумма сделки не очень большая, но мы получили достаточное количество оружия. Это очень существенно для развития наших вооружённых сил. Мы сможет более эффективно защищать свою страну, если возникнет такая необходимость.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис в интервью корреспонденту «Утренней панорамы» на одном из местных каналов заявил о том, что Латвия и Дания подписали контракт на поставки в Ригу переносных зенитных ракетных комплексов американского производства Stinger. Бергманис при этом не стал конкретизировать деталей контракта: не назвал ни его суммы, ни количества закупаемых у датчан ПЗРК.Информационный портал Delfi цитирует латвийского министра обороны:Бергманис добавил, что изначально предполагалось, что ПЗРК «Стингер» поступят в Латвию в текущем году, однако «из-за необходимости утрясти все формальности» (слова Бергманиса), поставки могут быть осуществлены и в 2018-м.Представители латвийских общественных организаций Латвии попытались выяснить, насколько ПЗРК, высота поражения цели которыми не превышает 4 км, могут быть эффективны в современных условиях. Комментариев от главного военного ведомства республики на этот счёт в адрес общественников не поступало.Для справки: цена ПЗРК Stinger составляет до 40 тысяч долларов.На фото: советский военнослужащий с трофейным ПЗРК Stinger (Афганистан, 1989 год):